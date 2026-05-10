Vélez y Gimnasia La Plata cerrarán los octavos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Vélez recibe a Gimnasia en Liniers

Vélez y Gimnasia y Esgrima La Plata cerrarán los octavos de final del Torneo Apertura en el último turno del domingo con la ilusión de meterse entre los mejores ocho equipos del fútbol argentino. El ganador se medirá al vencedor del choque entre River Plate y San Lorenzo. Desde las 21:30 en el estadio José Amalfitani con arbitraje de Andrés Gariano y televisación de TNT Sports.

El Fortín de Guillermo Barros Schelotto accedió a esta instancia como tercero de la Zona A con 28 puntos, pero durante gran parte de la Fase Regular miró a todos desde la cima. Sus tres empates consecutivos contra San Lorenzo, Unión y Newell’s lo hicieron perder terreno y quedó relegado por Estudiantes (31) y Boca Juniors (30).

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A pesar de esto, su posición en la tabla le permitirá ser local en esta instancia eliminatoria contra una de las revelaciones del campeonato. El Lobo platense dio un volantazo en mitad de la competencia con el despido de su entrenador Fernando Zaniratto y la elección del DT de la Reserva, Ariel Pereyra, como su reemplazante de manera interina.

Este cambio en el banco fue clave para lograr la clasificación a la próxima ronda porque el Pata Pereyra cosechó seis victorias consecutivas en igualdad de presentaciones. Le ganó a Sarmiento en Junín, Estudiantes de Río Cuarto como local, Belgrano en Córdoba y Argentinos Juniors en el Bosque por el Apertura, mientras que accedió a octavos de final de la Copa Argentina tras vencer a Camioneros y Acassuso.

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Esta llave del torneo local será una de las dos que reunirá a equipos sin competencia internacional (se suma al clásico cordobés entre Talleres y Belgrano). Y ambos buscarán mantener viva la ilusión de acceder a una copa en 2026 gracias a la inyección económica que aporta una eventual participación en la fase de grupos de la Libertadores 2027 como campeón del certamen doméstico.

Cabe remarcar que, si Vélez y Gimnasia y Esgrima La Plata igualan al cabo de los 90 minutos, el reglamento de la Liga Profesional establece que habrá tiempo suplementario para definir al ganador. Si permanece la paridad, los penales serán el método de desempate.

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Probables formaciones:

Vélez: Álavaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Matías Pellegrini, Lucas Robertone, Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

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Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Mateo Seoane; Ignacio Fernández, Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Estadio: José Amalfitani

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Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Germán Delfino

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Hora: 21:30

TV: TNT Sports

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