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La emoción de Cecilia Roth por los 100 años de su padre, Abrasha Rotenberg: “Le agradezco la vida”

La actriz definió a su papá con palabras de amor y un carrete de imágenes de la inolvidable celebración de cumpleaños rodeados de afectos cercanos

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Cecilia Roth se emocionó en el cumpleaños de 100 años de su padre, Abrasha Rotenberg en una reunión donde celebraron el centenario de su vida (Video: Instagram)

Cecilia Roth compartió en sus redes una celebración cargada de emoción: el cumpleaños número cien de su padre, Abraham Rotenberg. En la publicación, la actriz incluyó un carrete de fotos y videos del festejo familiar. “Papá cumplió 100 años y caigo en la cuenta de que lleva viviendo con intensidad, inteligencia, amor, lucidez y hondura gran parte del siglo pasado y lo que va de este. Su curiosidad por los acontecimientos que lo rodean y también por aquellos que desde la distancia lo interpelan, su necesidad de conocer y analizar el mundo en el que vivimos, el amor por la humanidad en el mejor, en realidad, el único, sentido de la palabra y su profundo dolor cuando lo que acontece, cerca o lejos demuestra que no toda la humanidad es digna de ese amor, lo definen”. Así comenzó su extenso mensaje, que rápidamente cosechó adhesiones y saludos de amigos y colegas.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios y likes de personalidades del espectáculo y la cultura. Entre los que dejaron su saludo y admiración por el centenario de Rotenberg aparecen nombres como Natalia Oreiro, Lorena Vega, Leticia Brédice, el doctor Guillermo Capuya, Marina Borenzstein, Eleonora Wexler, Jean Pierre Noher, Inés Estévez, Graciela Borges, María Carámbula, Carla Peterson, Fernanda Callejón y Silvina Chediek. Cada uno sumó palabras de afecto y reconocimiento para el protagonista de la jornada y su familia.

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Cecilia Roth junto a su hermano Ariel y su papá Abrasha en un tierno momento compartido en familia (Instagram)
Cecilia Roth junto a su hermano Ariel y su papá Abrasha en un tierno momento compartido en familia (Instagram)

El video y las imágenes del festejo muestran un ambiente íntimo y cálido. Se lo ve a Rotenberg rodeado de sus seres queridos, sonriente, en el centro de una jornada donde no faltaron el brindis, la torta y las velas. La secuencia visual resume una vida extensa y un presente activo. La emoción atraviesa cada uno de los gestos compartidos por Cecilia Roth, quien añade en su mensaje: “Creo que es la persona de la que más he aprendido y sigo aprendiendo, la que, siempre con humor, puede permitirse la agudeza de radiografiarme y decir lo que ve con dureza y ternura a la vez. Tal vez es a la única persona a la cual se lo permito, nunca dudé de su amor incondicional y de su mirada generosa. Gran persona, gran amigo, gran padre. Lo abrazo y le agradezco, entre otras cosas, la vida”.

Abraham Rotenberg nació en Ucrania y llegó a Buenos Aires a los ocho años junto a su madre, ambos migrantes judíos provenientes de la Unión Soviética. En la Argentina, forjó una carrera como empresario, escritor y periodista. Su nombre figura como cofundador de la revista Primera Plana y de los periódicos Nueva Sion y La Opinión, publicaciones que marcaron época en el periodismo local. Rotenberg construyó una trayectoria que abarca tanto el ámbito empresarial como el cultural.

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Cecilia Roth mostró su admiración y amor por su padre Abrasha Rotenberg en una publicación con motivo de sus 100 años (Instagram)
Cecilia Roth mostró su admiración y amor por su padre Abrasha Rotenberg en una publicación con motivo de sus 100 años (Instagram)

En su vida personal, se casó con la cantante Dina Rot y tuvo dos hijos: a Cecilia y al músico Ariel Rot. La familia debió exiliarse en España en 1976, huyendo de la dictadura militar argentina. Residieron en Madrid durante 37 años. Allí, Rotenberg mantuvo su vínculo con la cultura y la escritura. A los 96 años bosquejó un nuevo libro, muestra de una inquietud intelectual que no se detiene con el tiempo. Hoy, tras su regreso a Buenos Aires, continúa con sus hábitos de gran lector y escritor.

El homenaje de su hija recoge el impacto de una vida dedicada al análisis y la reflexión sobre el mundo. “Su curiosidad por los acontecimientos que lo rodean y también por aquellos que desde la distancia lo interpelan, su necesidad de conocer y analizar el mundo en el que vivimos, el amor por la humanidad en el mejor, en realidad, el único, sentido de la palabra y su profundo dolor cuando lo que acontece, cerca o lejos demuestra que no toda la humanidad es digna de ese amor, lo definen”, escribe Cecilia, quien no oculta la admiración por el hombre que la formó y la acompaña.

El cumpleaños de Rotenberg no solo se convierte en un festejo familiar, sino también en un acontecimiento que moviliza a varias generaciones del espectáculo y la cultura argentina. Los saludos y muestras de afecto en la publicación dan cuenta del reconocimiento y cariño que cosechó a lo largo de su trayectoria. Las imágenes del festejo, con la familia reunida y la torta de cumpleaños, completan el retrato de una vida plena y activa.

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