Torre premium y consola de videojuegos: la estadía en Palermo de los franceses que enviaban encomiendas con cocaína a Europa

Imágenes de los dos ciudadanos franceses detenidos por su presunta participación en el envío de encomiendas con cocaína a Europa desde Argentina.

Los franceses Adda Belkocir e Isaac Ben Daoude fueron capturados en Montevideo el 1 de mayo, tras el hallazgo de dos encomiendas con cocaína en el sector Courier de exportación del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y para ese entonces, ya tenían con sus nombres notificación roja de Interpol.

Sucede que la investigación comenzó el 24 de abril cuando personal de la Dirección General de Aduanas y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) encontró dentro de una caja plástica 11 ladrillos de cocaína, embalados al vacío y marcados con el símbolo de un escorpión.

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Cocaína en encomiendas a París

Mientras avanzaba la causa, un segundo envío fue detectado días después en Ezeiza. En esta oportunidad, la cocaína —más de 12 kilos— había sido ocultada dentro de un compresor de aire.

Los franceses no lo sabían, pero la Justicia comenzó a ir tras sus pasos en Buenos Aires.

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Los detectives identificaron a los sospechosos y profundizaron en sus movimientos migratorios. Lograron determinar que Daoude llegó por primera vez al país en marzo de 2023, desde Brasil. Desde entonces, registra otras seis entradas al país. Creen que se encargó de establecer los contactos para los cargamentos con la droga.

Su presunto cómplice, Belkocir, en tanto, arribó en febrero de este año. Sospechan que desde ese momento comenzaron los envíos a Bélgica y Francia.

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Durante su estadía, ambos franceses se alojaron en el quinto piso de una torre de lujo ubicada en el corazón de Palermo Hollywood, sobre Avenida Juan B. Justo y con vista a los bosques. Se trata del edificio Quartier Boulevar, que cuenta con amenities premium de alta gama como cancha de tenis y fútbol 5, piscinas para adultos con solárium y para niños, gimnasio completo con vista panorámica, spa con sauna y jacuzzi, SUM, microcine, sala de niños, quincho con parrilla y seguridad 24 horas.

En el allamamiento a la unidad que ocupaban los supuestos narcos, realizado el 5 de mayo y ordenado por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, a cargo de Marcelo Aguinsky, con intervención de la Secretaría N° 12, de Guillermo Brugo, los agentes hallaron documentación de los envíos, dos valijas, divisas, vestimenta, un reloj, un pen drive, una notebook y un Iphone 17 Promax.

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También incautaron una PlayStation 5 que, según indicaron las fuentes, no solo utilizarían para divertirse sino también como medio de comunicación con el resto de la banda.

Tal como adelantó este medio, los ladrillos estaban cubiertos con un tipo de parafina, con el fin de depistar el control aduanero y a los canes de Aduana. Sin embargo, no se hallaron indicios ni evidencias en el departamento que indiquen que allí se acondicionaban las encomiendas.

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Según explicaron las fuentes, los envíos se hacían desde Buenos Aires a nombre de empresas multinacionales para despistar a los controles aduaneros. Al profundizar el análisis, establecieron que el remitente era una persona que no existía y que ambos sospechosos presentaban sus propios pasaportes que fotocopiaban y les cambiaban el nombre, explicaron.

Mientras tanto, el juzgado resolvió hacer una entrega controlada de las encomiendas que llevaban la droga, sin la cocaína que fue reemplazada con una sustancia similar para no despertar sospechas de la organización. Los paquetes llegaron a París el 6 de mayo. En ese lugar, las autoridades arrestaron al parisino que las fue a retirarlos.

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La investigación continúa en busca de las conexiones locales e internacionales de la organización. Una de las hipótesis en análisis señala que los franceses habían viajado a Uruguay para hacer la misma operatoria desde ese país y que regresaban a Argentina para continuarla en este.