Guatemala: Casi 900 mil pasajeros llegan al Aeropuerto La Aurora en el primer cuatrimestre de 2026

Guatemala reporta un récord de casi 900 mil pasajeros internacionales en el Aeropuerto La Aurora durante el primer cuatrimestre de 2026. (Cortesía: Noti7)

Durante el primer cuatrimestre de 2026, Guatemala registró un crecimiento sostenido en el flujo de pasajeros internacionales, según información de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), citada por Noti 7. El Aeropuerto Internacional La Aurora recibió cerca de 900 mil pasajeros internacionales entre enero y abril, lo que consolida una tendencia marcada de dinamismo en la actividad turística del país centroamericano.

De acuerdo con el reporte de Noti 7, la DGAC indicó que el número total de entradas internacionales alcanzó 869,385 pasajeros en los primeros cuatro meses del año. Este volumen permitió a las autoridades mantener un promedio mensual superior a los 200 mil viajeros, cifra que representa un nivel alto de movimiento incluso fuera de la temporada turística alta.

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Por su parte, enero se consolidó como el mes más destacado del periodo, con 248,934 pasajeros ingresando a la nación guatemalteca a través de la principal terminal aérea.

El informe de la DGAC, citado por Noti 7, también detalla que en abril se registraron 205,409 entradas internacionales. El ritmo de llegadas se mantuvo elevado pese a tratarse de un mes tradicionalmente considerado de baja afluencia turística. Estos datos ponen de relieve la capacidad de la infraestructura aeroportuaria guatemalteca para sostener un flujo constante y creciente de visitantes extranjeros.

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Enero se posicionó como el mes con mayor actividad migratoria, registrando más de 248 mil entradas internacionales por la terminal aérea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salidas internacionales de La Aurora

En cuanto a las salidas, la DGAC reportó 877,395 pasajeros que partieron del país durante el mismo periodo. Enero volvió a posicionarse como el mes de mayor actividad con un total de 243,759 salidas.

La diferencia entre el total de entradas y salidas, explicaron las autoridades a Noti 7, responde a los movimientos de tránsito y escala que realiza una parte de los viajeros, de acuerdo con las autoridades. Cabe destacar que muchas personas utilizan el Aeropuerto Internacional La Aurora como punto de conexión hacia otros destinos, lo que genera un pequeño desfase en las cifras de entradas y salidas reportadas.

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El desempeño reportado se produce en un contexto internacional donde la movilidad aérea muestra señales de mayor dinamismo frente a años anteriores. Las autoridades del sector, apoyadas en los datos de la DGAC, destacan el papel del turismo como motor de la economía nacional y señalan que el flujo de visitantes internacionales contribuye de forma directa al desarrollo de servicios conexos, como la hotelería, el transporte interno y la gastronomía local.

La diferencia de 8.010 viajeros entre entradas y salidas respondió al uso de La Aurora como aeropuerto de tránsito y conexión regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según las cifras difundidas por la institución, el Aeropuerto Internacional La Aurora no sólo mantiene su relevancia como principal puerta de entrada aérea a Guatemala, sino que también evidencia una tendencia positiva en el tráfico internacional, aspecto que las autoridades consideran estratégico de cara a la planificación de futuras inversiones en infraestructura y servicios.

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La DGAC reiteró que el monitoreo constante de los movimientos aeroportuarios permite optimizar la operación y responder a las necesidades del turismo y los viajes internacionales.

La institución sostiene que la coordinación interinstitucional y la adopción de tecnologías modernas han favorecido la gestión eficiente del aeropuerto y la atención de los pasajeros. Además, la implementación de soluciones ha mejorado los estándares de seguridad en la terminal.

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