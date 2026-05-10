Estados Unidos

Bobby Cox, el legendario mánager que llevó a la cima al béisbol de Atlanta, falleció a los 84 años

Figura clave en la historia del deporte estadounidense, Cox fue reconocido por su capacidad para formar equipos ganadores, alcanzar 2.504 triunfos en Grandes Ligas y obtener cuatro veces el premio al mejor entrenador

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Bobby Cox dejó una huella única como referente del béisbol estadounidense, traspasando las fronteras de Atlanta y consolidándose como uno de los nombres más respetados en el deporte profesional (AP Photo/John Bazemore, File)
Bobby Cox dejó una huella única como referente del béisbol estadounidense, traspasando las fronteras de Atlanta y consolidándose como uno de los nombres más respetados en el deporte profesional (AP Photo/John Bazemore, File)

Bobby Cox, el mánager que condujo a los Atlanta Braves a cinco títulos de la Liga Nacional y un campeonato de la Serie Mundial en los años noventa, falleció el sábado en Marietta, Georgia, a los 84 años.

Su liderazgo transformó a la franquicia en una potencia durante más de una década y quedó consolidado en 2014, cuando ingresó al Salón de la Fama del Béisbol como “uno de los directores más exitosos de la historia”, según The New York Times.

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Durante sus 29 temporadas al frente de equipos de Grandes Ligas, Robert Joe Cox logró 2.504 victorias. Solo tres managers superan esa cifra: Connie Mack con 3.731, John McGraw con 2.763 y Tony La Russa con 2.728 triunfos, de acuerdo con el medio.

Esta marca lo posiciona como el cuarto más ganador de todos los tiempos y es uno de los elementos que distingue su trayectoria entre los entrenadores más influyentes del deporte.

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Acumuló más de 2.500 victorias y fue distinguido en cuatro ocasiones como el mejor entrenador del año, superando marcas históricas en la liga (AP Foto/Scott Audette, archivo)
Acumuló más de 2.500 victorias y fue distinguido en cuatro ocasiones como el mejor entrenador del año, superando marcas históricas en la liga (AP Foto/Scott Audette, archivo)

Cox recibió en cuatro oportunidades el galardón de Manager del Año otorgado por la Asociación de Escritores de Béisbol de América.

Bajo su conducción, Atlanta obtuvo el campeonato de división durante 14 temporadas consecutivas entre 1991 y 2005, un récord solo interrumpido por la huelga de jugadores en 1994.

En el ámbito individual, varias de las figuras que dirigió, como Tom Glavine, Greg Maddux y John Smoltz, alcanzaron también el Salón de la Fama, respaldando así la impronta colectiva que caracterizó a sus Braves.

Cito Gaston, en chaqueta azul y gorra de Blue Jays, junto a Bobby Cox, en camiseta de los Braves, mirando a la derecha en un campo con gente
Antes de su consagración como mánager, Cox desempeñó funciones de coach en los Yankees e impulsó el desarrollo de jóvenes talentos en las ligas menores (AP Photo/Carlos Osorio, File)

Su carrera como jugador y dirigente

Robert Joe Cox nació el 21 de mayo de 1941 en Tulsa, Oklahoma, y creció en Selma, California. En 1959, la organización de Los Ángeles Dodgers lo fichó como agente libre aficionado.

Tras varios años en ligas menores, fue transferido a los Yankees en 1967 y jugó en Grandes Ligas durante las temporadas de 1968 y 1969, principalmente como tercera base. Su promedio de bateo fue de .225 en 220 partidos, etapa en la que las lesiones de rodilla limitaron su desempeño.

Inició su labor como mánager en la organización de ligas menores de los Yankees entre 1971 y 1976. Fue coach de primera base en el equipo dirigido por Billy Martin en 1977, año en que los Yankees conquistaron la Serie Mundial ante los Dodgers, según precisó The New York Times.

Participó dos temporadas en los Yankees, principalmente como tercera base, y afrontó una carrera corta en Grandes Ligas, condicionada por lesiones en la rodilla (Brett Davis-USA TODAY Sports/File Photo)
Participó dos temporadas en los Yankees, principalmente como tercera base, y afrontó una carrera corta en Grandes Ligas, condicionada por lesiones en la rodilla (Brett Davis-USA TODAY Sports/File Photo)

Cox asumió la dirección técnica de los Braves por primera vez en 1978. Bajo su conducción, el equipo logró su única temporada ganadora en ese periodo en 1980, con un saldo de 81-80. Tras ser despedido en 1981, su mejor etapa inicial llegó al frente de Toronto Blue Jays a partir de 1982: en 1985 llevó a la franquicia a una marca de 99 victorias y 62 derrotas y la clasificó a la serie de campeonato de la Liga Americana, donde cayeron ante Kansas City Royals después de tener ventaja de 3-1 en la serie.

Después de Toronto, Cox fue gerente general de Atlanta entre 1985 y 1990. En esa función seleccionó a Chipper Jones en el draft, quien más tarde sería una de las principales figuras del club, y realizó el intercambio por John Smoltz. Regresó al banco como mánager en junio de 1990, combinado inicialmente con el cargo de gerente general.

Al finalizar esa campaña, John Schuerholz asumió la gerencia general y juntos formaron la dupla directiva responsable del auge de la franquicia en la década siguiente.

Dos hombres mayores, Bobby Cox y John Schuerholz, saludan desde la parte trasera de una camioneta Chevrolet negra en un estadio de béisbol con un cielo azul claro
Junto a John Schuerholz, integró una de las sociedades más exitosas en la gestión deportiva, llevando a Atlanta a una era de éxitos sostenidos (AP Photo/John Bazemore/Archivo)

Dominio en los noventa, controversias y filosofía de gestión

El único campeonato de Serie Mundial para Cox llegó en 1995, cuando Atlanta derrotó a los Cleveland Indians en seis juegos.

La consagración se selló con una victoria 1-0, impulsada por un “one-hitter” del lanzador Tom Glavine y un jonrón de David Justice en la sexta entrada.

En otras oportunidades, los Braves cayeron en la final ante Minnesota Twins en 1991, Blue Jays en 1992 y Yankees en 1996 y 1999.

Retrato en blanco y negro de Bobby Cox sonriendo, de pie con las manos en las caderas, vistiendo el uniforme de béisbol de los Atlanta Braves y una gorra con la 'A'
En 1995, logró el ansiado campeonato tras vencer a Cleveland en una serie recordada por el dominio de su cuerpo de lanzadores (Journal-Constitution, via Associated Press)

En mayo de 1995, una situación personal lo llevó a la atención pública: su esposa Pamela (Boswell) Cox llamó a la policía después de una discusión en la que, según reportó a las autoridades, el mánager la golpeó en el rostro. Cox fue arrestado bajo cargos de agresión y liberado con una fianza de USD 1.000.

Al día siguiente, Pamela Cox retiró la acusación en una conferencia de prensa convocada por el equipo. El tribunal determinó que Cox debía asistir a un curso de control de ira y su esposa a un programa para mujeres agredidas. Al cumplir con esas condiciones en septiembre, el cargo fue desestimado, según The New York Times.

Reconocido por su defensa de los jugadores, Cox era definido como un “mánager de peloteros”. En una entrevista concedida durante la Serie Mundial de 1999 a The New York Times, explicó: “Puedo reprender a un jugador tan bien como cualquiera, pero, cuando terminamos, nos entendemos y eso no trasciende, al menos en la mayoría de los casos”.

Reconocido por su cercanía con los jugadores, Cox defendía siempre a su plantel y era valorado por su capacidad para mantener la armonía y el compromiso dentro del vestuario (AP Foto/Dave Martin, Archivo)
Reconocido por su cercanía con los jugadores, Cox defendía siempre a su plantel y era valorado por su capacidad para mantener la armonía y el compromiso dentro del vestuario (AP Foto/Dave Martin, Archivo)

Cox también estableció un récord al ser expulsado de 162 partidos, una cifra excepcional en la historia de las Grandes Ligas antes de la era de las revisiones de video.

El árbitro Richie Garcia sostuvo en 2007 ante Associated Press: “Los árbitros tienen el máximo respeto por Bobby Cox. Lo que ocurre una noche no se traslada al siguiente día”. El umpire Bob Davidson agregó: “Si yo fuera jugador, querría jugar para Bobby Cox”.

En Globe Life Field, los Texas Rangers y Chicago Cubs realizaron un minuto de silencio en memoria de Bobby Cox, rindiendo tributo a su legado en el béisbol (Jerome Miron-Imagn Images/REUTERS)
En Globe Life Field, los Texas Rangers y Chicago Cubs realizaron un minuto de silencio en memoria de Bobby Cox, rindiendo tributo a su legado en el béisbol (Jerome Miron-Imagn Images/REUTERS)

Repercusiones y últimos años

Bobby Cox se retiró en 2010 como mánager de los Braves, aunque continuó vinculado como asesor y directivo en un banco de la zona de Rome, Georgia. En 2019 sufrió un accidente cerebrovascular que limitó la movilidad de su brazo derecho.

En el ámbito familiar, Cox compartió su vida con Pamela Cox y con Mary Xavier, con quien tuvo cinco hijos antes de divorciarse. Posteriormente, tuvo tres hijas con Pamela.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la organización de los Braves, que no brindó mayores detalles.

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