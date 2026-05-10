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La primera vez de Sofía Martínez en televisión: se viralizó el video de su aparición a los 20 años

La reconocida periodista deportiva fue protagonista de un divertido momento en el programa de Guido Kaczka, en 2103, donde sorprendió a todos

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En medio de uno de los ciclos de Guido Kaczka en 2013, una joven Sofi Martínez hacía su aparición en la pantalla chica (Instagram/@eaeleditor)

Sofi Martínez es una de las periodistas deportivas más populares de la actualidad, reconocida por su frescura al aire, su llegada a los grandes protagonistas y su presencia en los eventos más importantes del fútbol mundial, como el último Mundial de Fútbol. Sin embargo, pocos recuerdan que su primera aparición en la pantalla chica no fue precisamente en una cobertura deportiva ni entrevistando estrellas, sino en el rol de participante de uno de los ciclos más emblemáticos de la televisión argentina: A todo o nada, el programa de juegos y desafíos conducido por Guido Kaczka.

Corría el año 2013 y una joven Sofi se presentaba en el ciclo dispuesta a negociar con otras participantes la compra de un termo con funda de animal print en cuero, una situación que dejó en evidencia su carisma, determinación y capacidad de persuasión, rasgos que luego la transformarían en una de las comunicadoras más queridas del país. La escena, que en los últimos días volvió a circular en redes sociales y se volvió viral, mostraba a la periodista pujando por el famoso tapado. “Hasta 350 pesos me puedo llegar a estirar”, dice, con tono seguro. Entre risas, Kaczka reconoce el temple de la joven y alienta el regateo. “Me puedo llegar a estirar...”, volvió a insistir la periodista. Las otras participantes, en tanto, no facilitaron el acuerdo. “450”, insistió una. Sofi, lejos de rendirse, refuerza su postura: “De verdad nos encanta. Por 350…”.

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¡Lo garpa Sofi! Es corporativa. Está muy bien”, elogió Guido, mientras otra participante lanza: “No, 350 ni ahí, ni ahí, no”. Lejos de rendirse, el intercambio siguió. “Pero vimos unos en San Isidro que la verdad, al tacto, eran mucho mejores”, comentó el conductor, agregando picante a la puja. La defensa del cuero, el valor de los materiales y el arte de regatear se mezclaron en una escena que hoy resulta entrañable y que anticipó el carácter de Sofi. “A mí me parece que habría que hacer un esfuerzo de ambas partes, porque de verdad tenemos la intención de comprarlo”, argumentó la periodista, convencida de que la negociación puede cerrarse favorablemente. “Es buena negociando”, se escuchó entre las participantes. el conductor acotó: “Es mucho mejor que yo”.

El descargo de Sofi Martínez ante las versiones de tensión con La Tora Villar por la cobertura del Mundial de Clubes
La periodista, muchos años antes de su brillar en el ámbito deportivo, participó en un programa de Guido Kaczka (Instagram)

Finalmente, la cifra se acerca y las risas cierran la secuencia. “Yo acabo de pagar 450, ¡el mismo!”, bromeó Guido, sellando la anécdota con su inconfundible humor.

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El rescate del video en redes sociales no tardó en generar repercusión. Usuarios y seguidores se sorprendieron al ver a la periodista en otro rol, destacando su juventud y su personalidad de aquel entonces. “Resulta que todo el mundo pasó una vez por un programa de Guido Kaczka”; “Banco a Sofi desde sus inicios”; “Era re chica”; “Qué crack negociando”; fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en las horas posteriores.

Hoy, Martínez es referente y modelo para nuevas generaciones de periodistas, y su paso por el programa de Kaczka se suma a la lista de historias curiosas que muestran que, a veces, los caminos hacia el éxito comienzan en lugares inesperados. La televisión argentina, con su archivo infinito y su capacidad para capturar momentos únicos, vuelve a sorprender y a recordar que los grandes protagonistas, muchas veces, primero fueron participantes soñando con una oportunidad ante las cámaras.

El descargo de Sofi Martínez ante las versiones de tensión con La Tora Villar por la cobertura del Mundial de Clubes
En la actualidad, Martínez se destaca como una de las jóvenes referentes del periodismo deportivo (Instagram)

El video viral es, para muchos, una postal de la televisión de otra época, pero también una muestra de cómo cada experiencia deja una marca y una enseñanza. En el caso de Sofi, la clave fue siempre la misma: animarse, insistir y hacer de cada paso, por pequeño que parezca, el primer capítulo de una historia que todavía tiene mucho por contar.

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