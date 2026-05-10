Salud

Qué sucede en el organismo al consumir jengibre con frecuencia, según expertos

Estudios científicos analizaron cómo esta raíz puede influir en distintas funciones del organismo y qué precauciones se deben tener en cuenta al incorporarla a la dieta

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Ilustración de una mujer mayor de cabello rizado gris, sonriendo con los ojos cerrados, degustando algo con un tenedor. Jengibre y té de jengibre en una mesa de madera
El jengibre destaca como remedio natural respaldado por siglos de uso en la medicina tradicional y estudios científicos recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de jengibre como remedio natural se ha extendido durante siglos, adquiriendo reconocimiento por sus aplicaciones en medicina tradicional para tratar problemas digestivos, náuseas y procesos inflamatorios. Se consume en diversas formas, y su impacto en la salud ha sido respaldado por investigaciones recientes, incluidas revisiones publicadas en la revista médica The Lancet y en la Clínica Mayo.

El jengibre aporta beneficios como propiedades antiinflamatorias, apoyo digestivo y reducción de náuseas, tanto en casos leves como durante el embarazo. Algunas evidencias sugieren, además, un refuerzo del sistema inmunitario y posibles efectos favorables en la salud cardiovascular, según la Clínica Mayo.

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Diversos estudios indican que el jengibre contiene más de 400 compuestos con acción antiinflamatoria. Su incorporación en la dieta podría ayudar a disminuir procesos inflamatorios crónicos, asociados a enfermedades como la diabetes y afecciones cardíacas.iencia

La evidencia científica indica que el apoyo al sistema digestivo está entre los efectos más estudiados. Consumir jengibre favorece el paso de los alimentos por el tracto gastrointestinal y contribuye a aliviar molestias como gases, hinchazón y calambres.

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Asimismo, en personas con dispepsia funcional, utilizar suplementos de jengibre ha demostrado una mejoría en síntomas persistentes.

Mujer joven sentada en una cama con sábanas blancas, vestida con camiseta gris y pantalones claros, agarrándose el abdomen con ambas manos.
Diversas investigaciones publicadas en The Lancet y la Clínica Mayo reafirman los beneficios del jengibre para la salud digestiva y general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro beneficio relevante es la capacidad de reducir las náuseas. El jengibre resulta útil en estos casos durante el embarazo, en pacientes sometidos a quimioterapia y en procesos postoperatorios. Los compuestos gingeroles y shogaoles, presentes en la raíz, están directamente vinculados a este efecto antiemético.

En cuanto al sistema inmunitario, el jengibre destaca por sus propiedades antimicrobianas. Investigaciones de laboratorio, citadas por la revista The Lancet, indican que, en determinadas infecciones bacterianas, puede superar a algunos antibióticos comunes, sobre todo frente a las bacterias que causan faringitis estreptocócica.

El jengibre también mostró resultados prometedores en el alivio de dolores musculares y menstruales, según distintas investigaciones científicas. En uno de los estudios, las personas que consumieron 4 gramos diarios de suplemento de jengibre registraron una reducción significativa del dolor muscular después de realizar ejercicio intenso, en comparación con quienes recibieron placebo.

Los investigadores observaron además beneficios similares en el tratamiento del dolor menstrual, lo que refuerza el potencial de esta raíz como complemento natural para disminuir molestias físicas frecuentes.

Vista trasera de una persona con camiseta gris masajeándose el cuello y los hombros en una habitación luminosa con cortinas y una planta.
Un estudio demostró que el consumo de 4 gramos diarios de jengibre reduce el dolor muscular tras el ejercicio en comparación con placebo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lo referente a la salud cardiovascular, los antioxidantes tipo polifenoles presentes en el jengibre podrían contribuir a la protección del corazón. Ciertos estudios sugieren que consumir 4 gramos diarios disminuye el riesgo de hipertensión arterial en un 8% y de enfermedades cardíacas en un 13%, según datos de la Clínica Mayo.

El posible efecto protector del jengibre frente a ciertos tipos de cáncer también despierta interés en la comunidad científica. Diversos estudios sugieren que sus compuestos antioxidantes podrían ayudar a reducir el daño celular asociado al desarrollo de cánceres colorrectales, gástricos, hepáticos y pancreáticos.

Sin embargo, los especialistas advierten que estos resultados todavía son preliminares y necesitan mayor respaldo científico antes de ser considerados pruebas concluyentes sobre su capacidad preventiva.

Indicaciones para el consumo y precauciones

Para obtener sus posibles beneficios, el jengibre puede tomarse fresco, seco, en infusión o como suplemento. Las investigaciones recomiendan dosis diarias de entre 170 miligramos y 1 gramo, administradas tres o cuatro veces al día. En adultos sanos, la cantidad máxima aconsejada es de 4 gramos diarios.

En mujeres embarazadas, el consumo se considera seguro cuando no excede 1 gramo diario y bajo supervisión profesional. Se recomienda evitarlo en las últimas etapas del embarazo, ante antecedentes de aborto espontáneo o en presencia de sangrado vaginal. Consultar a personal sanitario es necesario antes de iniciar su consumo en este grupo.

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El potencial preventivo del jengibre frente a cánceres colorrectal, gástrico, hepático y pancreático aún requiere evidencia científica más sólida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes padecen trastornos de coagulación deben extremar precauciones. Ingerir jengibre en grandes cantidades puede aumentar el riesgo de hemorragia, especialmente si se consumen medicamentos anticoagulantes. Además, es conveniente consultar al médico en caso de afecciones crónicas previas o tratamientos farmacológicos específicos.

Efectos secundarios y posibles interacciones

Aunque es una especia natural, el jengibre puede provocar efectos adversos, sobre todo en dosis altas. Entre los síntomas más comunes se encuentran molestias abdominales, eructos, diarrea, acidez e irritación en boca y garganta.

El riesgo de hemorragia puede ser mayor en quienes consumen anticoagulantes como aspirina, y en quienes utilizan otros tratamientos para la diabetes o antiagregantes plaquetarios, ya que el jengibre puede potenciar el efecto de estos fármacos.

En ocasiones poco frecuentes, se han reportado complicaciones como sangrado excesivo, cálculos biliares, arritmias o episodios de presión baja. Por ello, es fundamental observar la respuesta individual al jengibre y suspender su uso ante cualquier síntoma anormal.

Una mujer de mediana edad con cabello gris y suéter claro sonríe sentada frente a una doctora con bata blanca en un consultorio moderno y luminoso.
El jengibre puede causar efectos secundarios como molestias digestivas y hemorragias, por lo que consultar a un médico antes de su consumo resulta fundamental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener una dieta que incluya antioxidantes y compuestos antiinflamatorios, presentes en alimentos como el jengibre, contribuye al fortalecimiento natural del organismo y puede ayudar en la prevención de enfermedades crónicas.

No obstante, es indispensable consultar con un médico antes de incorporar suplementos de jengibre o realizar cambios significativos en la dieta, especialmente en personas con condiciones de salud preexistentes o bajo tratamiento farmacológico.

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