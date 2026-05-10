Salud

La respiración lenta reduce la ansiedad, según la ciencia

Un estudio realizado por la University of California, Los Angeles demostró que este hábito ayuda a reducir el estrés y genera efectos positivos en la mente, independientemente de las creencias previas o de la práctica de meditación

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Primer plano del perfil de una persona exhalando aire por la nariz, mostrando un rastro de vapor y parte del ojo derecho. Fondo neutro.
Un estudio de la UCLA confirma que la respiración lenta ayuda a reducir la ansiedad sin necesidad de meditación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia respalda que la respiración lenta reduce la ansiedad y calma la mente incluso sin la necesidad de intencionalidad consciente o creencias previas sobre la técnica. Un estudio reciente, presentado por el neurocientífico Jack Feldman y su equipo de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), profundiza en los mecanismos detrás de este efecto. Los datos sugieren una eficacia que va más allá de la meditación tradicional, según detalló New Scientist.

Respirar lentamente puede disminuir la ansiedad y favorecer la calma, incluso en ausencia de técnicas de meditación o enfoque consciente. De acuerdo con lo informado por New Scientist, el efecto fisiológico se produce porque este tipo de respiración activa áreas cerebrales que modulan las respuestas emocionales, sin depender del convencimiento personal.

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Cómo la respiración lenta modifica la actividad cerebral

El estudio encabezado por Feldman identificó el complejo pre-Bötzinger como el marcapasos central de la respiración en mamíferos. Este grupo de neuronas, localizado en el tronco encefálico, regula automáticamente el ritmo respiratorio según las exigencias del cuerpo.

En humanos, el complejo pre-Bötzinger está conectado a regiones del cerebro implicadas en la toma de decisiones. Esto permite que las personas puedan alterar conscientemente el patrón de su respiración y así influir en el estado anímico, algo que otros animales no pueden realizar.

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Hombre de perfil inhalando con líneas azules que representan el aire. Dentro de su cabeza transparente, el bulbo olfatorio brilla y rutas neuronales se extienden en el cerebro.
La regulación automática del ritmo respiratorio por el complejo pre-Bötzinger se adapta a las necesidades corporales (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de una técnica de estimulación óptica de neuronas, el equipo de la UCLA logró manipular directamente estas células. De este modo, evaluaron el impacto de la respiración lenta sobre la ansiedad, eliminando la influencia de expectativas subjetivas, según destacó New Scientist.

Evidencia experimental en ratones y el debate del efecto placebo

Para inducir la respiración lenta, se introdujo una proteína sensible a la luz en un subconjunto específico de neuronas dentro del complejo pre-Bötzinger. Así, la inhalación se volvía más lenta y la exhalación se prolongaba mediante impulsos luminosos.

Luego de cuatro semanas de sesiones diarias con esta técnica, los ratones mantenían el ritmo respiratorio reducido incluso fuera de la estimulación, lo que indicaba que habían asimilado el nuevo patrón.

Al exponerlos a situaciones diseñadas para provocar ansiedad, se observó que estos ratones mostraban menos signos de alarma y eran más aptos para explorar áreas abiertas, frente a los ratones control que preferían los rincones oscuros.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Tras cuatro semanas aplicando la estimulación luminosa, los ratones mantuvieron el patrón de respiración lenta sin necesidad de nueva intervención (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No se trata de un efecto placebo porque los ratones no saben que eso debe tranquilizarlos“, explicó Feldman a New Scientist. Esto respalda que existe una base fisiológica real, ya que los animales no pueden asociar expectativas a una técnica.

¿Por qué la respiración lenta funciona aunque no creas en ella?

Aunque la acción fisiológica de la respiración lenta es automática, los especialistas plantean que enfocar la atención puede potenciar sus efectos. El neurocientífico Andrea Zaccaro, de la Universidad G. d’Annunzio de Chieti-Pescara, afirma que centrar la atención en la respiración podría amplificar, estabilizar o contextualizar esos beneficios.

“Aunque la respiración lenta tiene efectos fisiológicos, la atención consciente al proceso respiratorio podría amplificar, estabilizar o contextualizar esos efectos“, sostuvo Zaccaro en declaraciones recogidas por New Scientist. Esta visión sugiere la posibilidad de combinar ambos enfoques para un resultado optimizado.

Un hombre en una oficina sentado erguido en una silla, con ojos cerrados y manos en el pecho y abdomen, practicando respiración profunda.
Especialistas destacan que enfocar la atención en la respiración lenta puede potenciar sus beneficios fisiológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo de Zaccaro también aísla lo que denomina “un componente de bajo nivel o ascendente en la relación entre respiración y emociones“. Según el experto, modificar el ritmo respiratorio incide en el estado emocional, aun sin intención subjetiva.

Potencial de la respiración lenta para la salud mental

Estos hallazgos reconfiguran el conocimiento existente sobre las técnicas de control respiratorio. De acuerdo con New Scientist, la relación entre respiración y emociones no depende únicamente del entrenamiento en meditación o atención consciente.

La respiración lenta representa un camino fisiológico directo para influir en la salud mental, aun para quienes no practican técnicas formales de relajación. El estudio aporta elementos para el desarrollo de aplicaciones clínicas y herramientas preventivas encaminadas al bienestar psicológico.

Zaccaro y Feldman coinciden en que este conocimiento puede mejorar la prevención y el manejo de la ansiedad, integrando la respiración lenta como una herramienta sencilla y biológica, independiente de creencias.

Aunque adoptar filosofías de meditación no es fundamental para beneficiarse, quienes combinan la respiración lenta con atención consciente podrían integrar la calma interna de manera más eficiente, según expusieron los expertos a New Scientist.

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