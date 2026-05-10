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El misterio que rodea al matrimonio de una figura del fútbol: la reacción de su esposa que abrió especulaciones sobre una crisis

La figura del Arsenal Leandro Trossard se habría separado de su pareja Laura Hilven, según anunció la prensa británica

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Imagen dividida: Leandro Trossard en camiseta de fútbol roja y blanca con expresión intensa. A la derecha, Laura Hilven en chaqueta azul tomando un selfie
La prensa británica informó sobre la posible separación

El matrimonio de Leandro Trossard, futbolista de Arsenal, atraviesa un momento complejo después de que su esposa, Laura Hilven, eliminara todas las fotografías y menciones al jugador belga de sus redes sociales, según informaron medios británicos como The Sun y DailyMail. La eliminación de imágenes y mensajes coincide con el papel protagónico del mediocampista en la temporada más importante del club londinense en dos décadas, mientras el equipo compite tanto en la Premier League como en la Liga de Campeones.

De acuerdo con The Sun, Laura Hilven borró de su cuenta de Instagram las fotos de su boda y aquellas en las que aparece junto a Trossard, así como las imágenes donde ambos posaban con camisetas del Arsenal en el estadio Emirates, en el norte de Londres.

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La pareja se casó en 2019 y el próximo mes cumplirían 13 años juntos. Una fuente cercana reveló: “Laura solía tener muchísimas fotos en su Instagram donde aparecía con Leandro el día de su boda, en vacaciones y en citas románticas, pero las ha borrado todas. Si alguien viera su perfil ahora, no tendría ni idea de que alguna vez estuvieron juntos, y mucho menos que se casaron”, según recogió The Sun.

Durante años, la cuenta de Laura Hilven mostró una relación estable y pública. Entre las publicaciones ahora inexistentes se encontraba una imagen de la pedida de mano de Trossard en junio de 2018, acompañada por el mensaje: “¡No puedo imaginar mi vida con nadie más que contigo!”. En otra fotografía del día de la boda, Laura escribió: “Me han dicho muchas veces lo hermoso que es, lo profundo que es. Pero solo desde que te conozco sé que el amor realmente existe“.

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Además, en el primer aniversario de matrimonio, publicó: “¡Un año juntos, toda una vida por delante!”. En una instantánea de 2022, la pareja aparece en la playa con la leyenda: “Felices 9 años. #teamo”.

Laura Hilven, de cabello rubio recogido, se toma una selfie en un espejo usando un conjunto negro con estampado de margaritas. Se ven productos dentales
Laura Hilven borró las fotos de su cuenta de Instagram

La eliminación de fotografías también incluyó imágenes de viajes, celebraciones y momentos familiares, como la visita al torneo de Wimbledon y vacaciones en Ibiza y otros destinos turísticos. Entre las publicaciones eliminadas figuraba una foto en el césped del Emirates Stadium tras el último partido en casa del equipo, con el mensaje: “Nuestros corazones son ROJOS. Gracias por todo el apoyo esta temporada. #AMORDESDENOSOTROS”.

Según precisaron los medios británicos, Laura Hilven dejó de publicar imágenes en las que muestra el anillo de bodas o de compromiso desde diciembre. La última vez que apareció con el anillo fue el 5 de diciembre, durante una cena con amigas. En su publicación más reciente del 2 de marzo, donde se observa su mano izquierda, se distingue un anillo de oro en el dedo corazón, pero ya no lleva los anillos del matrimonio.

Laura Hilven, de pie, con vestido blanco y bolso verde, sonríe frente a la entrada del Centre Court de Wimbledon, rodeada de multitudes
Laura Hilven y Leandro Trossard se casaron en 2019

La vida privada de Leandro Trossard se ha visto expuesta en un momento en el que su carrera deportiva se encuentra bajo la lupa. El mediocampista de 31 años fue clave en la recta final de la temporada, mientras Arsenal busca el título de la Premier League por primera vez desde 2004 y se prepara para disputar la final de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain el 30 de mayo en Budapest. De ganar sus tres encuentros restantes, el club de Londres se consagrará campeón tras 22 años de sequía.

Trossard, quien llegó a Inglaterra tras conquistar el campeonato belga con el Genk en 2019, se incorporó primero al Brighton and Hove Albion y, en enero de 2023, pasó al Arsenal por 27 millones de libras. Hasta hoy, ha jugado 121 partidos con la camiseta de los Gunners, marcando 26 goles. El futbolista también ha sido internacional con la selección de Bélgica, participando en la Copa del Mundo de 2022 y en las Eurocopas de 2020 y 2024.

Un hombre y una mujer jóvenes, ambos sonrientes, posan de frente a la cámara. El hombre viste polo azul claro y pantalón blanco; la mujer, vestido blanco con bolso verde
Trossard transita un presente clave en el Arsenal de Arteta

En el tramo inicial de este año, Trossard sufrió una lesión en la cadera que afectó su rendimiento y lo mantuvo alejado de la titularidad por varios partidos. Su regreso se produjo en una etapa decisiva para el club, donde volvió a ser titular, incluso en la semifinal de la Champions League frente al Atlético de Madrid. De cara a la final contra el PSG, el jugador belga expresó: “Estaremos preparados. En un partido puede pasar cualquier cosa”.

Durante el tiempo que Trossard ha estado en Arsenal, Laura Hilven se mostró como una de las aficionadas más constantes en el estadio, compartiendo asientos en las gradas con Tolami Benson, pareja de Bukayo Saka, y Sophia, esposa de Kai Havertz. La relación de la pareja también involucró a figuras del entretenimiento, como el comediante Matt Lucas, amigo de la familia y presente en la última celebración del cumpleaños de Laura.

Imagen en blanco y negro de Trossard y su pareja bailando abrazados. Él con chaleco oscuro y pajarita, ella con vestido blanco sin espalda
Ya no figuran fotos de ambos en el Instagram de su pareja

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