Atención, 5 alimentos populares que pueden afectar tu salud día a día

Alimentos ultraprocesados pueden afectar la salud física y cognitiva a corto y largo plazo, advierten especialistas (Imagen ilustrativa Infobae)

La popularidad de la comida chatarra radica en su sabor atractivo, su accesibilidad y su capacidad para brindar una sensación momentánea de satisfacción.

Sin embargo, los especialistas advierten que su consumo frecuente puede derivar en serias consecuencias para la salud, tanto físicas como cognitivas.

De acuerdo con Medical News Today, este tipo de alimentos puede generar efectos negativos en distintos plazos. A corto y mediano plazo, puede alterar los niveles de glucosa en sangre y fomentar procesos inflamatorios en el organismo.

A largo plazo, está vinculada con obesidad, deterioro en la memoria y el aprendizaje, así como con el desarrollo de enfermedades cardíacas.

Las recomendaciones médicas apuntan hacia una alimentación basada mayormente en plantas y productos naturales, y sugieren restringir los productos ultraprocesados a un consumo ocasional, moderado y en porciones controladas.

No toda la comida chatarra tiene el mismo impacto. Según diversas fuentes científicas y especializadas, existen categorías especialmente perjudiciales que convendría evitar de forma sistemática. A continuación, los cinco tipos más dañinos según la evidencia disponible.

1. Bebidas azucaradas y energéticas: la forma más peligrosa de consumir azúcar

El azúcar en estado líquido, presente en refrescos, jugos con aditivos y bebidas energéticas, representa uno de los mayores riesgos nutricionales. Según Healthline, esta forma de azúcar es incluso más perjudicial que cuando se ingiere a través de alimentos sólidos.

Bebidas azucaradas y energéticas aumentan riesgos metabólicos al ser más perjudiciales que el azúcar sólido (Cuartoscuro)

Las investigaciones demuestran que el cuerpo procesa de manera distinta estas calorías líquidas, lo que provoca un mayor impacto metabólico.

2. Alimentos fritos: una fuente de grasas trans y sodio en exceso

Productos como las donas o el pollo frito no solo contienen altos niveles de grasa, sino que esta grasa suele ser del tipo trans, asociada con un aumento en el colesterol LDL (considerado “malo”).

Además, su elevado contenido de sal contribuye a la hipertensión arterial y a un mayor riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares, según informa Precision Orthopedics & Sports Medicine.

3. Carnes procesadas: riesgo de cáncer y enfermedades crónicas

El consumo habitual de embutidos como el tocino y las salchichas, clasificados como carnes rojas procesadas, ha sido vinculado con un incremento en la probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer.

Carnes procesadas como el tocino incrementan el riesgo de cáncer y enfermedades crónicas, según estudios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sitio Eat This, Not That! subraya que estos riesgos se relacionan con los aditivos como el nitrato de sodio y el fosfato de sodio, usados para prolongar su vida útil.

4. Pan industrial: una fuente invisible de calorías vacías

El pan producido a gran escala, especialmente el blanco, suele contener una mezcla de emulsionantes, conservadores y azúcares diseñados para acelerar su elaboración y extender su conservación.

Aunque su consumo no está completamente contraindicado, BBC Good Food advierte que puede llegar a representar hasta el 11 % de las calorías totales en algunas dietas y recomienda optar por versiones con menor cantidad de aditivos.

5. Cereales azucarados: un desayuno que puede desregular el metabolismo

Pese a su comercialización como alimentos fortificados, muchos cereales dirigidos al público infantil presentan altos niveles de azúcar, escasa fibra y un bajo contenido proteico. Según BBC Good Food, su procesamiento reduce los beneficios naturales de los granos y potencia respuestas glucémicas que pueden alterar el metabolismo.

Cereales infantiles azucarados alteran el metabolismo, pese a etiquetas que destacan supuestos beneficios (Imagen ilustrativa Infobae)

También señala que algunas etiquetas nutricionales pueden inducir a error con afirmaciones engañosas sobre sus supuestos beneficios.

Aunque ningún alimento debe ser demonizado de forma absoluta, la ciencia respalda con firmeza la necesidad de reducir el consumo de ciertos productos ultraprocesados.

La clave, como coinciden los expertos, está en la moderación, la elección informada y una dieta que priorice alimentos naturales y mínimamente procesados. Elegir mejor es posible, pero requiere conocimiento y conciencia sobre lo que se pone en el plato.