Más de una decena de lesionados tras choque entre microbuses en El Salvador

Cinco personas fueron trasladadas a centros hospitalarios tras un accidente entre dos microbuses de transporte colectivo en San Salvador. (Foto: Comandos de Salvamento)

Cinco personas debieron ser trasladadas a centros hospitalarios tras un accidente entre dos microbuses del transporte colectivo. Otras cinco recibieron atención médica en el lugar del incidente, ocurrido en la intersección de la 3.ª calle oriente y la 10.ª avenida norte, cerca del parque Centenario, en San Salvador.

Según relataron testigos presenciales, uno de los conductores involucrados habría ignorado la luz roja del semáforo, lo que provocó la colisión entre los vehículos. Miembros de Comandos de Salvamento acudieron rápidamente al sitio, donde asistieron a los heridos y realizaron el traslado de varios de ellos a diferentes hospitales.

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El incidente de tránsito ocurrió en la intersección de la 3.ª calle oriente y 10.ª avenida norte, cerca del parque Centenario, en San Salvador. (Vídeo: Comandos de Salvamento)

De acuerdo con la información compartida, otro cuerpo de socorro también intervino para movilizar a un lesionado adicional que requirió atención especializada. El hecho generó preocupación entre los transeúntes y conductores de la zona, quienes observaron el despliegue de equipos de emergencia.

El accidente de tránsito entre los dos microbuses ocasionó lesiones a más de 10 personas. Las autoridades y organismos de socorro brindaron la asistencia necesaria en el punto del siniestro y gestionaron el traslado hospitalario de los afectados.

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Accidente de motocicleta en Avenida Paleca deja a joven con fracturas

Un joven conductor de motocicleta sufrió múltiples lesiones y fracturas tras chocar de frente contra un vehículo tipo sedán. El hecho ocurrió en la Avenida Paleca, a la altura de la línea férrea en Ciudad Delgado, siempre en San Salvador.

Comandos de Salvamento brindó la primera atención al motociclista y procedió a trasladarlo al hospital Zacamil. Según la declaración del lesionado, cuando intentaba cruzar la línea férrea, perdió el control y derrapó. Esto lo llevó a invadir el carril contrario y chocar violentamente con el sedán.

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Un joven motociclista resultó con múltiples fracturas tras impactar contra un vehículo sedán en la Avenida Paleca, en Ciudad Delgado. (Foto: Comandos de Salvamento)

El impacto fue de tal magnitud que el joven salió despedido por encima del automóvil y cayó en la zona verde o jardinera cercana. Los equipos de emergencia actuaron rápidamente para estabilizarlo y asegurar su traslado médico.

Accidentes de tránsito aumentan en 2026 y afectan sobre todo a motociclistas

Durante los primeros meses de 2026, las autoridades han contabilizado 8,445 accidentes de tránsito, lo que supone un incremento del 18 % respecto al registro del año anterior. En estos hechos, más de 5,600 personas han sufrido lesiones y 526 han perdido la vida, un aumento del 27 % en la cifra.

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Las causas más frecuentes de estos incidentes siguen siendo la distracción del conductor, la invasión de carril y el incumplimiento de la distancia reglamentaria. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial indica que los motociclistas, considerados usuarios vulnerables, encabezan la estadística de fallecidos con 221 víctimas en el periodo analizado.

Las estadísticas de 2026 muestran un incremento del 18 % en accidentes de tránsito, con más de 8,445 incidentes y 526 fallecidos. (Foto: Comandos de Salvamento)

Este dato representa un incremento del 41 % respecto a 2025, cuando la cifra fue de 157, es decir, se registraron 64 fallecimientos más. Además, el número de motociclistas lesionados ha llegado a 606 hasta mayo de este año.

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Las cifras evidencian una tendencia al alza tanto en accidentes como en consecuencias fatales, lo que mantiene la preocupación de las autoridades y de los organismos dedicados a la seguridad vial. La combinación de imprudencia y vulnerabilidad de ciertos usuarios expone a la población a riesgos cada vez mayores en las vías del país.