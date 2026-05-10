Cultura

Falsificaron y vendieron el icónico “LOVE” de Robert Indiana y ahora deberán pagar más de USD 100 millones

La reciente decisión judicial representa el desenlace de un litigio de más de ocho años e intenta reparar los daños causados por la comercialización irregular de creaciones atribuidas al reconocido artista pop

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Escultura gigante de las letras rojas "LOVE" con interiores azules, ubicada en una plaza urbana frente a edificios altos y una tienda Michael Kors
Falsificaron y vendieron el icónico “LOVE” de Robert Indiana y ahora deberán pagar más de USD 100 millones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un jurado federal de Manhattan condenó a Michael McKenzie a pagar USD 102,2 millones en concepto de daños y perjuicios a la Morgan Art Foundation tras declararlo responsable de fabricar y vender obras no autorizadas del artista estadounidense Robert Indiana, en una causa judicial que impacta directamente en el futuro de uno de los íconos históricos del arte pop y la legitimidad de su herencia artística.

El fallo se interpreta como un posible desenlace a más de ocho años de enfrentamientos legales que han opacado el mercado y el legado cultural de Indiana.

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El monto de la indemnización —la cifra más alta fijada en el proceso judicial— busca reparar los perjuicios derivados de la falsificación, explotación y comercialización indebida de algunas de las piezas más reconocidas de Indiana.

La disputa original, iniciada el 18 de mayo de 2018, comenzó apenas un día antes del fallecimiento del creador en Vinalhaven, Maine, y abarcó acusaciones de fraude, explotación de adulto mayor y violaciones de derechos de autor. Tanto McKenzie, editor de arte de la firma American Image Art, como Jamie Thomas, quien ejercía la representación legal de Indiana y administró sus bienes durante sus últimos años, fueron señalados por supuestos abusos y maniobras que derivaron en la expansión de obras apócrifas, de acuerdo a la demanda presentada por Morgan Art Foundation.

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Robert Indiana
Robert Indiana

Los conflictos judiciales han tenido un efecto visible sobre el mercado del artista. Desde 2011 el precio récord de una pieza de Indiana en subasta permaneció estático en poco más de USD 4 millones —según el Artnet Price Database—, mientras la controversia provocó desconfianza entre coleccionistas y especialistas respecto a la autenticidad de su producción tardía.

“La decisión del jurado la semana pasada devuelve la confianza al mercado de Robert Indiana”, expresó Luke Nikas, abogado de Morgan, en comunicación por correo electrónico con Artnet News. Nikas agregó: “Sacamos a la luz estas falsificaciones y protegimos la integridad de su legado”.

La demanda de Morgan Art Foundation incluyó varias versiones de la célebre escultura “LOVE”, con sus letras apiladas —la “O” inclinada—, promovida inicialmente como pintura en 1964 y convertida después en emblema mundial a través de su aparición en una estampilla de correos de Estados Unidos. Morgan, que desde 1999 ostenta los derechos tanto de “LOVE” como de otras piezas del catálogo de Indiana, impulsó el litigio para preservar el control sobre la imagen y los ingresos derivados.

Paralelamente, McKenzie colaboró con Indiana en la creación de “HOPE” —concebida en 2008 para acompañar la campaña presidencial de Barack Obama— y más adelante comercializó obras asignadas a Indiana cuya autenticidad fue motivo de sospechas. Entre ellas figura la escultura “BRAT”, encargada por una empresa de salchichas de Wisconsin en 2017 y que reutiliza el reconocible esquema tipográfico de “LOVE”.

Robert Indiana
La demanda de Morgan Art Foundation incluyó varias versiones de la célebre escultura “LOVE”, con sus letras apiladas con la “O” inclinada

El complejo entramado judicial se amplió tras la muerte de Indiana, cuando su abogado y representante estatal, James Brannan, demandó a Morgan por supuestos incumplimientos en el pago de regalías. El juicio también enfrentó a Morgan con Thomas y los gestores de la herencia, una controversia anterior que fue resuelta en 2021.

El reconocimiento institucional de Indiana, que tras décadas de aislamiento en Vinalhaven recibió una retrospectiva celebrada en el Whitney Museum of American Art en 2013, ha convivido con dudas sobre la autencidad de sus obras de etapa final. En años recientes, Morgan Art Foundation se asoció con Star of Hope, la fundación creada por Indiana, para transformar la antigua residencia del artista en un museo dedicado a su obra. Las gestiones para reactivar el mercado incluyen colaboraciones con la galería neoyorquina Olney Gleason y la representación de Morgan Art Foundation por la galería Pace.

Aún no se conoce si McKenzie, a través de su abogada Nicole Brenecki, recurrirá el fallo, aunque, aún evalúan las opciones. La cuantiosa indemnización impuesta, sus eventuales apelaciones y las iniciativas de las fundaciones buscan cerrar uno de los litigios más prolongados y onerosos en torno a los derechos de una figura fundacional del arte pop estadounidense.

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