Incendio arrasa planta de reciclaje en Tennessee: evacuaciones, humo tóxico y pérdida total de empleos

Las imágenes muestran llamas avanzando y columnas oscuras que cubren el horizonte de la localidad (@wmcactionnews5)

Un incendio destruyó la planta de reciclaje Sigma Renew 360 en Henry County, Tennessee, obligando a las autoridades a emitir órdenes de confinamiento para la población local y a movilizar a más de 15 agencias de emergencia.

El fuego, alimentado por grandes volúmenes de plástico almacenado y por fuertes ráfagas de viento, consumió 3 edificios del complejo el viernes 8 de mayo.

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Según reportes recientes de News Channel 5 y Fox 17 Nashville, el incendio principal fue controlado, aunque los equipos de emergencia mantienen labores de enfriamiento y vigilancia ante la posibilidad de reactivaciones en la zona afectada.

La densa columna de humo negro, visible a kilómetros, generó alarma tanto por el siniestro como por el riesgo potencial para la calidad del aire y la salud de los residentes. Las autoridades recomendaron mantener puertas y ventanas cerradas y evitar desplazamientos no esenciales.

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La emergencia alteró la vida cotidiana y puso a prueba la capacidad de respuesta de los servicios públicos (WTVF)

Respecto al impacto laboral, 8 empleados fueron afectados de inmediato: todos lograron evacuar sin lesiones graves, pero la destrucción de las instalaciones supone la pérdida de sus puestos en una comunidad con opciones laborales limitadas.

David Porter, vecino del área, compartió su preocupación: “Me preocupa la gente que trabajaba ahí, porque no hay muchos trabajos en las pequeñas ciudades”, declaró a News Channel 5.

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La policía explicó que el incendio comenzó cuando empleados quemaban pallets en el exterior de la planta, una práctica habitual. La situación se agravó debido a los vientos dominantes. A continuación, las llamas y el humo denso se propagaron sobre zonas residenciales y escolares.

Familias de la zona quedaron sin ingresos tras la destrucción del principal empleador local (WTVF)

Durante el incidente, estudiantes se encontraban al aire libre en actividades escolares, lo que motivó cuestionamientos de madres como Jordan Griffiths, quien expresó a Fox 17 Nashville su inquietud: “...los niños estaban afuera durante todo este tiempo”.

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Las labores de contención continuaron toda la tarde y noche, involucrando a aproximadamente 100 personas entre bomberos, rescatistas y apoyo logístico, junto con helicópteros de la Guardia Nacional para el transporte de agua, según informó News Channel 5.

Dos bomberos sufrieron lesiones menores y recibieron alta médica poco después. No se reportaron víctimas fatales ni heridos graves entre empleados o población vecina.

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Dos integrantes de los equipos de rescate recibieron atención médica tras sufrir lesiones leves durante las tareas de control (Henry County Emergency Management)

El colapso de la infraestructura y el impacto ambiental tras el incendio en Tennessee

Ron Watkins, director de Manejo de Emergencias del condado, detalló a Fox 17 Nashville que el fuego arrasó y provocó el colapso estructural de 3 edificios metálicos de Sigma Renew 360, filial de Sigma Plastics Group, una de las principales compañías de procesamiento de plástico reciclado en la región.

Imágenes difundidas por News Channel 5 y Fox News retratan la magnitud del incidente: llamaradas y nubes negras fueron visibles desde aeronaves durante varias horas, cubriendo el cielo de Henry, situada a dos horas al oeste de Nashville.

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Se estableció un perímetro de seguridad en torno a varias zonas para facilitar el trabajo de los equipos de auxilio y se suspendieron temporalmente actividades escolares y comerciales en la zona del desastre.

Las estructuras metálicas de la planta cedieron ante el calor, dejando solo escombros en el predio industrial (WTVF)

Las autoridades advirtieron especialmente a personas con problemas respiratorios sobre el riesgo de exposición a los gases y partículas, ya que la combustión de plástico libera compuestos tóxicos que incrementan el peligro para la salud, según WTVF para Fox News.

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Una residente, Chanel Reyes, describió a News Channel 5 el avance de las llamas, que obligó a evacuar la escuela local y generó temor entre las familias del área: “Estoy muy agradecida por los bomberos y por todos los que han venido a ayudar”, expresó Reyes.

La densa humareda generó preocupación por la exposición a compuestos nocivos en el aire (Machelle Cushman)

El origen y consecuencias bajo investigación

El jefe de policía de Henry explicó a News Channel 5 que la propagación inicial respondió a la conjunción de prácticas rutinarias y condiciones climáticas adversas.

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Las investigaciones sobre la causa específica se mantienen abiertas y, hasta el momento, Fox News no informó conclusiones oficiales.

El balance oficial —sin muertes ni lesiones graves reportadas oficialmente y con el perímetro contenido gracias al trabajo de los equipos especializados— contrasta con la destrucción de la infraestructura de la planta, aún sin cuantificar las pérdidas materiales, y la desaparición de la fuente principal de empleo para varias familias, según News Channel 5.

Las autoridades analizan las circunstancias que permitieron la rápida expansión del fuego y sus efectos a mediano plazo (WTVF)

Las autoridades mantienen la vigilancia sobre el área siniestrada y continúan evaluando la calidad del aire, mientras restringen el acceso al perímetro para garantizar la seguridad de la población y prevenir nuevos incidentes.

Además, señalaron que la vulnerabilidad de la comunidad industrial local radica en la dependencia económica de un reducido número de plantas y en la exposición al riesgo ambiental de instalaciones de procesamiento de materiales plásticos.