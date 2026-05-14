Cate Blanchett cumple años: así construyó una identidad visual única en el cine y la moda

Cate Blanchett desvela su faceta más camaleónica apostando por texturas, colores y siluetas inesperadas, demostrando que su vestuario es tan variado y original como sus personajes cinematográficos

En el día de su cumpleaños número 57, Cate Blanchett celebra no solo una carrera cinematográfica sobresaliente, sino también el haber consolidado una identidad visual que evolucionó en el mundo de la moda, entre el glamour sofisticado y la elegancia disruptiva.

A lo largo de los años, la actriz australiana convirtió cada aparición pública en una declaración de estilo, redefiniendo los códigos de la alfombra roja con propuestas arriesgadas, texturas inéditas y una atención minuciosa al detalle.

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Su versatilidad estética abarca desde la sobriedad absoluta hasta la fantasía textil, confirmando que su vestuario es tan polifacético como sus personajes en la pantalla.

A continuación, sus looks más destacados:

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Transparencias geométricas y modernidad

Cate Blanchett fusiona sobriedad y vanguardia con transparencias geométricas en los Olivier Awards

Durante la edición 2026 de los Olivier Awards, Blanchett eligió un vestido largo negro que fusionó sobriedad y vanguardia.

En esta ocasión, optó por manga larga, cuello alto y aberturas en los hombros, mientras una banda de transparencias geométricas en la cintura y detalles calados en la falda aportaron dinamismo visual.

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Flecos multicolor en clave de movimiento

Los flecos multicolor en tonos pastel destacan el lado lúdico y colorista de Blanchett en Berlín

Para el 30º aniversario del Museo de Arte Hamburger Bahnhof de Berlín, Blanchett mostró su faceta más lúdica y colorista con un conjunto de flecos largos en tonos pastel y verdes.

Formado por blusa de manga larga y pantalón amplio, el atuendo jugó con la textura y el movimiento, atrayendo todas las miradas. El cabello corto, peinado hacia un lado, sumó frescura.

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Vestido negro con puños blancos

Vestido negro con puños blancos y detalles estructurados

En los Fashion Awards 2025 de Londres posó con un vestido negro de escote pronunciado y tirantes finos, que llamó la atención por los puños blancos anchos en las mangas largas.

Los detalles estructurados en los hombros aportaron un aire contemporáneo, mientras el peinado liso y de lado subrayó la sobriedad del conjunto

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Traje negro de chaqueta cerrada

Traje negro de chaqueta cerrada y minimalismo elegante en una aparición de perfil sereno

Durante una reunión del Papa León XIV con cineastas y actores internacionales en el Vaticano, apostó por la sobriedad con un traje negro de chaqueta cerrada y cuello alto.

Sosteniendo un objeto oscuro entre las manos, la actriz mostró un semblante sereno, con el cabello peinado hacia un costado en ondas cortas. Los pendientes dorados pequeños y la luz suave del interior reforzaron el minimalismo del conjunto.

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Mono negro de terciopelo y detalles plateados

Mono negro de terciopelo, detalles plateados y escote profundo que realza la silueta en los Emmy Awards

El año pasado, en la 77ª edición de los Premios Emmy Awards, la actriz lució un mono de terciopelo negro con escote profundo en V, realzado por aplicaciones plateadas brillantes y puños blancos en las mangas largas.

El cinturón marcó la cintura, mientras el pantalón de corte amplio cubría los zapatos. El cabello rubio suelto completó el conjunto.

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Plumas en relieve y volumen teatral

Vestido negro sin mangas con plumas en relieve y volumen teatral para el Festival de Venecia

Durante el Festival de Venecia del año pasado, optó por un vestido negro sin mangas con falda voluminosa decorada con aplicaciones que simulaban plumas en tonos grises, marrón y negro. El cuerpo superior, de corte sencillo, contrastó con la teatralidad de la parte inferior.

Escote profundo y detalle ondulado

Escote profundo y aplicación ondulada aportan movimiento a un vestido ceñido en el Festival de Venecia

Tabién en el Festival de Venecia, bajo la mirada de numerosos fotógrafos, desfiló con un vestido negro de escote profundo adornado por una aplicación ondulada en el borde frontal, ceñido a la silueta y con una pequeña cola. El cabello suelto en ondas suaves aportó movimiento y naturalidad.

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Capa y volados: un giro romántico

Vestido negro de corte recto con capa y volados de encaje para un giro romántico en Cannes 2025

En la alfombra roja del Festival de Cannes 2025, eligió un vestido negro de corte recto con capa terminada en volados de encaje. El diseño dejó los brazos al descubierto y la capa añadió volumen en la parte posterior.

Geometría cromática: vestido gris y rojo

Vestido gris y rojo con estampado geométrico y mangas abullonadas para un look moderno en los Olivier Awards

Para otra edición de los Olivier Awards, Blanchett apostó por un vestido de largo medio en tonos gris oscuro y rojo, con estampado geométrico en zigzag.

Las mangas largas abullonadas, el cuello alto rojo y la falda plisada definieron una silueta moderna, combinada con anteojos de sol negros y zapatos de punta cerrada.

Lentejuelas y hombros decorados

Vestido dorado de lentejuelas y hombros decorados que iluminan la alfombra de los Golden Globes

En los Golden Globes, Blanchett apareció con un vestido largo dorado de lentejuelas, manga corta y cintura entallada, destacando por los apliques dorados y pedrería en los hombros.

Traje marrón y escote profundo

Traje marrón de dos piezas y escote profundo que combina elegancia masculina y atrevimiento

Durante una aparición en alfombra roja de una premiere, eligió un traje masculino de dos piezas en tonos marrón, con saco estructurado y pantalón de pernera ancha.

Debajo, un top negro de escote muy profundo se combinó con un collar metálico grueso.

Romanticismo bordado: tul, perlas y transparencias

Vestido largo de tul beige con bordados florales y perlas para un romanticismo delicado en San Sebastián

En el Festival de Cine de San Sebastián, se inclinó por un vestido largo de tul beige, con bordados florales y aplicaciones de perlas.

Las transparencias en piernas y brazos aportaron delicadeza, mientras el cabello suelto en ondas suaves y el gesto de saludo añadieron cercanía.

Azul oscuro al aire libre

Traje azul oscuro con ribetes marrón claro y accesorios que refuerzan el estilo sofisticado al aire libre

Durante una sesión de fotos, eligió un traje azul oscuro con ribetes marrón claro en solapas y costuras, pantalón ancho y zapatos de plataforma color caramelo. Los anteojos de sol cuadrados y el cabello suelto completaron el conjunto.

Asimetría y terciopelo: silueta geométrica en festival

Vestido negro de terciopelo sin tirantes y falda asimétrica, reflejo de la preferencia por siluetas geométricas en Venecia 2024

En la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia 2024, Blanchett deslumbró con un vestido negro de terciopelo sin tirantes, escote estructurado y falda asimétrica.

La prenda, de líneas geométricas, marcó la silueta y evidenció la predilección de la actriz por los volúmenes inusuales y los cortes arquitectónicos.

(Fotos: Reuters)