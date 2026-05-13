La punta argentina llegará a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Créditos: Youtube.

Alianza Lima apunta a mantener su hegemonía en la Liga Peruana de Vóley y, para ello, Cenaida Uribe ya trabaja en la conformación del plantel para la temporada 2026/2027. Entre los refuerzos confirmados destaca la incorporación de la olímpica Daniela Bulaich, quien llegará desde la Segunda División de Italia para sumarse al equipo ‘blanquiazul’.

El estilo de juego de Bulaich

Daniela Bulaich no destaca por un físico imponente, pero su capacidad de salto le ha permitido competir al más alto nivel. Mide 1,78 metros y alcanza 2,73 metros en ataque y 2,63 metros en bloqueo.

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Su principal fortaleza es el ataque por la posición cuatro, número que también lleva en su camiseta. Además, no tiene inconvenientes en ejecutar ataques de zaguero cuando la jugada lo requiere. Suele recibir balones altos y alejados de la red.

Bulaich es diestra y posee un remate potente. Prefiere atacar con fuerza, aunque también demuestra inteligencia para sortear bloqueos, aprovechar desvíos o colocar la pelota en zonas difíciles de defender.

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En comparación con Elina Rodríguez, última olímpica de Alianza, no cuenta con el mismo alcance, pero ha desarrollado un juego más estratégico, basado en lectura y velocidad. Su perfil se asemeja más al de Nicole Pérez, jugadora de Atlético Atenea, para dar una referencia a los hinchas peruanos.

En el saque, suele optar por el flotante en lugar de la potencia. Resta por ver si mantendrá esta preferencia en la Liga Peruana de Vóley, donde varias jugadoras han sorprendido incorporando variantes en su servicio.

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Así juega Daniela Bulaich, la nueva olímpica de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

La carrera de Daniela Bulaich

A los 28 años, Daniela Bulaich ha construido gran parte de su carrera profesional en el voleibol italiano, principalmente en divisiones de ascenso. Paralelamente, ha sido habitual en la selección argentina, con participaciones en un Mundial y en los Juegos Olímpicos, donde se consolidó como titular en el equipo de las ‘panteras’.

- Boca Juniors (Argentina)

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- San Lorenzo (Argentina)

- Rizzotti Desing Catania (Italia)

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- Volley Hermaea Olbia (Italia)

- Tecnoteam Albese Volley (Italia)

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- CBF Balducci HR Macerata (Italia)

- Narconono Volley Melendugno (Italia)

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Los otros refuerzos de Alianza Lima

La cronología de refuerzos de Alianza Lima para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley comenzó con el anuncio de Cenaida Uribe sobre la llegada de Flavia Montes.

Uribe informó que, tras resolver diferencias, logró un acuerdo para que la central se sume al plantel, cumpliendo así su deseo de jugar en el club. Montes dejará Universidad San Martín luego de dos temporadas.

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Tras la confirmación, surgió una polémica cuando Vivian Baella aseguró que Montes había recibido una suma elevada de dinero y un inmueble para desvincularse de la USMP justo en la definición de la Liga.

Ante estas declaraciones, Flavia defendió su profesionalismo y rechazó los comentarios, mientras que Baella aclaró que solo compartió información que le llegó y que no buscaba afectar la imagen de la jugadora.

La exvoleibolista se refirió a sus declaraciones del traspaso de la central a Alianza Lima. Créditos: Bloqueo y Punto / Youtube.

Además de Montes, Uribe oficializó la incorporación de Allison Holland, una de las bloqueadoras más destacadas del torneo, y de Cristina Cuba, armadora con experiencia en la liga local y último paso por Regatas Lima.

Un dato relevante es que Daniela Bulaich no será la única argentina en reforzar a Alianza Lima para la temporada 2026/2027. Se ha confirmado que el nuevo entrenador del equipo también llegará desde dicho país, recomendado por el extécnico Facund Morando.