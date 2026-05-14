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Fernando Marín cruzó a Diego Milito: “Como jugador fue un diez, todavía tiene que aprender a ser dirigente”

El expresidente de Racing cuestionó las declaraciones de Diego Milito sobre el arbitraje y el presente del fútbol argentino, lo acusó de “ingratitud” y aseguró que aún le falta experiencia para ocupar un rol dirigencial dentro del club

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Fernando Marín puso en duda la autocrítica de Milito y cuestionó su denuncia pública sobre el estado del fútbol argentino

Fernando Marín, productor y expresidente de Racing Club, se refirió a las recientes declaraciones de Diego Milito, actual presidente de la institución, quien señaló falencias estructurales en el fútbol argentino tras una derrota del equipo. “Milito como jugador fue diez. Tiene que aprender todavía a ser dirigente”, afirmó Marín en Infobae en Vivo A las Nueve, al analizar el presente del club y el rol de su extitular deportivo.

El exdirigente repasó su vínculo con Racing y enfatizó: “Tengo 42 reuniones grabadas de Milito. Algunas íntimas con Milito, Lacunza, mesa chica y después cada vez las fuimos extendiendo más en el estudio de Lacunza, en otras oficinas y sobre todo en un club mío que íbamos seguido. 42 textos, audios y yo obviamente con la edad que tenía en ese momento, lo único que quería era ayudarlos”. Marín recordó que acompañó a Milito cuando dejó la Secretaría Técnica, colaborando para que asumiera en la presidencia.

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“Milito de un día para otro anuncia su candidatura y se olvida, y se olvida de llamarme. Entonces, yo a esto le pongo solamente un sello con una palabrita. Digo: esto es ingratitud. Es nada más que ingratitud”, sentenció Marín al ser consultado sobre cómo terminó esa relación.

Fernando Marín sostiene que Diego Milito aún debe aprender el manejo dirigencial para conducir Racing Club con éxito
Fernando Marín sostiene que Diego Milito aún debe aprender el manejo dirigencial para conducir Racing Club con éxito

Las críticas de Diego Milito al fútbol argentino

Las declaraciones de Marín surgieron a raíz del fuerte discurso de Diego Milito tras el último partido de Racing, donde manifestó: “Hoy nos sentimos una vez más robados, porque creo que todos lo vieron. Terminar un partido de la manera que se terminó realmente nos deja no solamente tristes, sino con ese enojo de decir: ¿hasta cuándo, no? Porque uno viene con toda la ilusión y pensamos que esto puede cambiar y bueno, y siguen pasando los partidos y hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso".

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Seguidamente, Milito sostuvo que, desde su postura, “el fútbol argentino está roto. Creo que no va para más. Creo que hay que hacer algo. Creo que hoy todos, dirigentes, jugadores, hinchas, tenemos que reflexionar. Tenemos que reflexionar y hoy estoy acá para decir, estoy a plena disposición para poder empezar a reconstruir de una vez por todas nuestro fútbol argentino. Así que bueno”.

Ante esa denuncia pública, Marín expresó: “Todavía necesita un camino de la dirigencia, sobre todo escuchar a los mayores, porque el hecho de ser ídolo y tener los pantalones cortos, te los tenés que sacar, ponerte el saco como se pone él y ponerle el pecho a decir algo que si hubiera ganado no lo dice. ¿Cómo el fútbol está roto? El fútbol está roto y vos estás al lado de la dirigencia, que según vos, por lo que decís, está rota, porque a los árbitros los nombra la dirigencia, ¿no es así? Entonces, yo en eso disiento totalmente con Milito”.

Diego Milito asumió como presidente de Racing
Fernando Marín cuestiona la falta de experiencia de Diego Milito como presidente de Racing y su visión del fútbol argentino

El paso de Marín por Racing y su visión del club

Fernando Marín ocupó la presidencia de Racing Club entre 2000 y 2008, un periodo en el que la institución cortó una sequía de 35 años sin títulos. “Yo perdí mi casa donde vivo ahora, que tuvo que ser recomprada. Una casa que tenía 70 años, al día de hoy tiene 70 años de vida, que es donde vivo yo, que antes era la de fin de semana”, relató Marín sobre el esfuerzo económico realizado durante su gestión.

“En mis ocho años que estuve en Racing, terminaron siendo 21 millones de dólares. La historia del fútbol argentino jamás va a reflejar que un solo grupo haya puesto 21 millones de dólares en el fútbol sin tener ningún retorno. Y esto es blanco y arriba de la mesa”.

A lo largo de su gestión, Marín impulsó obras en el club y contrató a Reinaldo “Mostaza” Merlo como entrenador, lo que culminó en la obtención del campeonato. “Contraté, porque me gustó, después lo forjamos con una amistad muy seria, a Mostaza Merlo”, repasó. “Armamos un equipo con una solidez y un espíritu de fuerza, entre los que estaba Milito. Muy joven. Hoy presidente de Racing”, concluyo.

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