Polémica declaración de una figura del tenis: “Si no sabes jugar singles, juegas dobles; si no sabes jugar dobles, juegas pádel”

Alexander Bublik volvió a lanzar una ácida declaración sobre los doblistas y los jugadores de pádel (Foto: Reuters/Sarah Meyssonnier)

A los 28 años, Alexander Bublik atraviesa por el momento más destacado de su carrera como tenista profesional. Con un perfil poco ortodoxo y provocador, el kazajo hace ruido tanto dentro como fuera de la cancha. Tras ser Top Ten por primera vez en su vida meses atrás, el actual 11° del mundo protagonizó una entrevista que está generando otra vez ruido en su deporte.

Luego de ser muy crítico contra los jugadores que se especializan en el dobles, Bublik volvió a la carga cuando le consultaron en el diario británico The Guardian por qué no considera como “auténticos tenistas” a los doblistas. “Porque son jugadores de dobles... Eso no es tenis. Es medio tenis. Si no sabes jugar individuales, juegas dobles. Si no sabes jugar dobles, juegas pádel. Así de simple”, disparó.

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Bublik viene de caer en cuartos de final de Monte Carlo ante Alcaraz y en tercera ronda de Roma contra Learner Tien (Foto: Reuters/Manon Cruz)

En la nota también se sinceró sobre la motivación del dinero para crecer en el circuito: “Creo que uno se da cuenta enseguida, en cuanto empieza a ganar dinero jugando al tenis, de que se trata de un gran negocio. Está bien ganar trofeos, está bien jugar en un estadio precioso, todo eso está muy bien, pero al fin y al cabo hay que ganarse la vida. Y creo que esa fue la primera motivación que tuve cuando me convertí en tenista profesional”. Según el sitio oficial de la ATP, Bublik lleva acumulados casi 12 millones de dólares en premios a lo largo de una carrera que incluye 9 títulos singles y 7 finales en la misma especialidad. También suma una definición de Roland Garros en dobles: cayó en 2021 junto con Andrey Golubev. “Aquella vez en París jugué dobles en broma, y terminé en una final de Slam”, había dicho tiempo atrás sobre este certamen.

El jugador de 28 años llegó a caer al puesto 82 del ranking en marzo del 2025, pero desde entonces dio el giro definitivo a su carrera para alcanzar once meses más tarde el mejor puesto de su historia con el ingreso al Top Ten. “Nadie quiere estar en el puesto 80 del mundo. Es un pequeño paso en mi carrera. Nunca había estado ahí. Supongo que era la primera vez en siete años que salía del top 50. Así que, para mí, fue un duro golpe”, recuerda sobre ese traspié que lo llevó a dar un giro deportivo.

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Bublik, tan sincero dentro como fuera del court, también se refirió con crudeza al ambiente del tenis. Sus frases sin cassette en los partidos o en las entrevistas, lo pusieron en el foco de atención. Él se defiende asegurando que “emociones son emociones” y aclarando: “Supongo que es solo que vivimos en un mundo en el que todo el mundo intenta fingir y creo que no hay nada de malo en dar rienda suelta a tus emociones de alguna manera, porque es un deporte estresante. Viajamos mucho, jugamos mucho, hay mucho en juego, así que, de vez en cuando, si lo liberas, supongo que no hay nada de malo en ello”.

Al ser repreguntado si sus colegas son “deshonestos” en las emociones que muestran ante el público, se sinceró: “Supongo que todas las redes sociales son falsas, así que supongo que toda la gente que está ahí fingiendo ser alguien que no es. Supongo que es falso”.

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