Aixa Vigil prioriza jugar en Universitario pese a importantes ofertas desde Europa: “Quiere quedarse un año más en Perú”

Así lo dio a conocer Leonardo Feitosa, representante de la jugadora, quien también criticó a la San Martín - Crédito: La Cátedra Deportes.

El futuro de Aixa Vigil empieza a tomar forma en medio del mercado de pases de la Liga Peruana de Vóley. Aunque la atacante nacional cuenta con propuestas desde Europa y el interés de varios clubes locales, todo apunta a que su prioridad sería fichar por Universitario de Deportes tras su inminente salida de la Universidad San Martín.

Leonardo Feitosa, representante de la voleibolista peruana, reveló detalles sobre el panorama actual de la jugadora en entrevista con ‘La Cátedra Deportes’. El agente dejó en claro que la decisión final dependerá exclusivamente de Aixa, aunque confirmó que la ‘U’ aparece como una de las opciones más fuertes para quedarse con sus servicios de cara a la próxima temporada.

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“Universitario tiene pretensión por Aixa. Nosotros tenemos cuatro clubes que la pretenden en Perú. También tenemos tres propuestas para que juegue afuera, en Europa. Pero Aixa quiere quedarse un año más en Perú y nosotros vamos a blindarla en ese tema”, comentó.

El agente explicó que, pese a las oportunidades que tiene Vigil para continuar su carrera en el extranjero, incluso con propuestas desde el ‘Viejo Continente’, la prioridad de la jugadora es mantenerse una temporada más en la Liga Peruana antes de dar el salto internacional.

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“Vamos dejar que ella juegue un año más, porque al final quien decide todos los temas de para dónde va o dónde no va son las jugadoras. Yo solo tengo que dar la posibilidad para ellas de irse y evitar cualquier situación mala que pase dentro del contrato. Nosotros estamos acá para eso”, agregó.

Aixa Vigil ha recibido propuestas para continuar su carrera en Europa. Crédito: ACSIS

Europa aparece como posibilidad a futuro

Leonardo Feitosa también reveló que Aixa Vigil maneja tres propuestas concretas desde Europa, reflejo del interés internacional que ha despertado la voleibolista peruana tras sus destacadas actuaciones en las últimas temporadas. Sin embargo, el representante insistió que la decisión final dependerá solamente de la jugadora y que Universitario aparece como una de las opciones más fuertes para su futuro.

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“Si Aixa se va a quedar o salir, es decisión de ella. Las deportistas tienen que tener esta libertad para decidir para dónde se van. La ‘U’ es una opción fuerte, una posibilidad clara para que Aixa vaya”, sostuvo, dejando entrever que existe interés mutuo para concretar el fichaje.

Universitario la quiere

Otro de los temas que abordó Feitosa fue la situación contractual de Aixa Vigil con San Martín. El representante descartó que la intención de cambiar de club —con Universitario como principal opción— esté relacionada con un aspecto económico y aseguró que existen otros motivos detrás de su posible salida.

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“La ‘U’ es el club principal que Aixa quiere, pero nosotros tenemos dos equipos más que están buscando contratarla. Esto no pasa por un tema financiero. Cuando nosotros fuimos a firmar en San Martín, acordamos algunas cosas y por incumplimiento de esas cosas, Aixa está saliendo”, explicó.

Universitario insiste por fichar a Aixa Vigil para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Asimismo, reveló que la atacante peruana también tiene razones personales para buscar un nuevo rumbo en su carrera, entre ellas su identificación con Universitario. “Ella tiene también sus motivos personales para salir de San Martín e ir a otro club. Y uno de ellos, es su hinchaje por la ‘U’. No es un tema de plata”, sentenció.

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De esta manera, Universitario aparece como el principal candidato para fichar a Aixa Vigil de cara a la próxima temporada Liga Peruana de Vóley, mientras el futuro europeo de la jugadora quedaría postergado, al menos, por una temporada más.