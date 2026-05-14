El seleccionado argentino femenino +40 de hockey busca sponsors para viajar al Mundial

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped +40 busca patrocinadores para poder competir en el próximo Mundial. (Foto: @argmastershockeyd40)

El seleccionado argentino femenino +40 de hockey busca apoyo de empresas y marcas para participar en el Campeonato Mundial de Hockey Máster, que se disputará entre el 22 de julio y el 2 de agosto en Schiedam, Países Bajos, con la presencia confirmada de más de 20 países en la categoría.

La participación argentina en este torneo internacional requiere autofinanciación: todas las jugadoras y el cuerpo técnico afrontan con recursos propios los costos de hospedaje, traslados, indumentaria y logística. Este modelo de autogestión convierte el aporte de patrocinadores en una condición decisiva para concretar la presencia en el campeonato.

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Como incentivo, las empresas que respalden a este equipo tendrán visibilidad internacional asegurada, tanto en las redes sociales oficiales como en la indumentaria del plantel y durante la campaña mundialista completa.

El hockey máster se estructura en categorías de cinco años (+35, +40, +45, y así sucesivamente), incluyendo torneos para deportistas de +70, como evidencia de que la pasión por este deporte no reconoce límite de edad.

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Integrantes del equipo relatan que combinan su trabajo, responsabilidades familiares y entrenamientos diarios, según su propio testimonio: “Nos bancamos todo —trabajo, familia, cansancio— y aun así estamos siempre listas para darlo todo”. Vestir la camiseta argentina en este torneo representa un desafío personal y colectivo para las jugadoras, que compiten y entrenan mientras sostienen sus vidas laborales y familiares.

Semanas atrás, por intermedio de su cuenta de Instagram (@argmastershockeyd40), dieron a conocer la lista de convocadas para el certamen: “Después de tanto esfuerzo, compromiso y sueños compartidos, hoy se hace oficial la lista de convocadas para el Mundial. Detrás de cada nombre hay horas de entrenamiento, sacrificios silenciosos y un amor inmenso por este equipo. Las que están, lo dejaron todo para ganarse su lugar; y las que no, también son parte de este camino que nos trajo hasta acá. Ahora empieza el desafío más lindo: representar estos colores con el corazón, la garra y la ilusión intacta. Vamos juntas, por nosotras y por todo lo que soñamos”.

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“Apoyo emocional, obviamente que contamos con el apoyo de nuestras familias. La mayoría somos todas madres. Así que implica una logística si no tenés alguien que te pueda acompañar. En lo que es apoyo económico no tenemos. Nos costeamos todo, desde las medias hasta los traslados. Los pasajes, las comidas allá, uniformes, todo. La idea es que la gente conozca lo que estamos haciendo y nos ayude un poquito”, dijo días atrás en una entrevista la jugadora Carolina Moyano,

PLANTEL

Arquera: Florencia Guijo.

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Defensoras: Sabrina Betiana Benítez, Victoria Aloia González, María Isabel Ramos, Marina Filipelli y Lucia Astelarra.

Volantes: Mariana Ojeda, Verónica Brandi, Kim Grant, María Eugenia Ferrari, Lucía Heras y Fernanda Sánchez.

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Delanteras: Florencia Petronio, Delfina Bronenberg, Pamela Zanacchi, María Emilia Vera y Antonella Ferraro.

Cuerpo técnico: Julio Gabriel Solleyro (DT), Mara Albani (JE) y Rodolfo Rubén Rivarola (PF).

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