Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: Claudia Villafañe presencia la audiencia por primera vez

La expareja del Diez asistió a escuchar la declaración del médico Mario Schiter, a quien conoce de cuando trató a Diego en su rehabilitación en Cuba. También está presente Gianinna Maradona. A la tarde está previsto que declaren los imputados Luque y Díaz

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Claudia Villafañe, expareja de Diego Maradona (Franco Fafasuli)
Claudia Villafañe, expareja de Diego Maradona (Franco Fafasuli)

En esta nueva jornada, el neurocirujano Leopoldo Luque ampliará su indagatoria por sexta vez, al igual que el psicólogo Carlos Díaz. Ambos responderán a cuestiones sobre la salud cardíaca de Maradona que se expusieron en la última audiencia.

A su vez, se espera que declare el médico Mario Schiter, que acompañó a Diego en su rehabilitación en Cuba.

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Claudia Villafañe presente en la audiencia por primera vez

La expareja de Diego Maradona estuvo presente este jueves por primera vez en la sala de debate oral. Vino a acompañar a su hija Gianinna, que asiste a todas las audiencias desde que declaró como testigo, y a escuchar el testimonio del médico Mario Schiter, a quien conoce por haber convivido con él en Cuba durante la rehabilitación del Diez.

Schiter es un profesional de confianza para Claudia por su pasado como médico tratante de Maradona. Ella, además, lo convocó para que opinara sobre la decisión de llevar al Diez a una internación domiciliaria en sus últimos días y luego como veedor de la autopsia.

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El tribunal cuestionó el ritmo del juicio a un mes de su inicio

Francisco Oneto
Leopoldo Luque, junto a toda su defensa, encabezada por Francisco Oneto (REUTERS/Cristina Sille)

Antes de que comenzara la declaración de Schiter, el juez Alberto Ortolani advirtió que el juicio por Maradona está avanzando muy lento y se va a alargar más de lo previsto. En este sentido, pidió que evalúen recortar la lista de testigos.

“A este ritmo va a ser complicado terminar el juicio en el tiempo que lo pensamos al principio. Así que los invito a que hablen en el cuarto intermedio entre ustedes”, dijo el magistrado, quien enfatizó que el debate oral cumple un mes y solo se escucharon 17 testigos del 97 en total.

“A esa nómina de testigos se le suma, por lógico derecho, las declaraciones de los imputados. Hoy Luque va a declarar por sexta vez. Con dos jornadas semanales va a ser dificultoso. La decisión primaria del tribunal eran tres jornada, por eso les transmito la inquietud, porque la mayoría de ustedes querían dos días”, siguió.

El fiscal Patricio Ferrari le respondió a Ortolani: “Hay muchos testigos que van a ser desistidos en el momento oportuno por el bloque acusador. La petición de dos días por semana es para organizar a los testigos”.

Entra a declarar Mario Schiter

El médico testificará en condición de experto y como tratante de Diego Maradona, cuando estuvo en la rehabilitación en Cuba. A Schiter lo convocaron además para opinar sobre la decisión de la internación domiciliaria del Diez, la cual dijo que no era recomendable, y fue veedor de la autopsia del ex DT por pedido de Claudia Villafañe.

Arrancó la audiencia

La jornada comenzó a las 10:30 con una resolución de los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, quienes debían definir si autorizaban o no la incorporación por lectura de las declaraciones de aquellos testigos que no pueden asistir al debate oral. Es decir: utilizar el testimonio que dieron ante los fiscales años atrás, cuando comenzó la investigación por la muerte de Maradona.

En la última audiencia, este punto había sido motivo de discusión entre las partes porque un testigo de la fiscalía no podía venir al juicio alegando motivos de salud. Ante esta situación, pidieron incorporar sus dichos por lectura, pero los defensores de Leopoldo Luque se opusieron y dijeron que, si no venía, no se usara su declaración.

Finalmente el tribunal aceptó el pedido de los fiscales.

Este jueves se cumple un mes del inicio del nuevo juicio por la muerte de Maradona

El proceso anterior, que arrancó en 2025, había quedado anulado tras el escándalo por el documental dirigido por la entonces jueza Julieta Makintach.

Ahora el debate ya lleva cuatro semanas de desarrollo sin interrupciones y con una fuerte premisa de los jueces: llegar hasta el final del juicio sin que nada lo obstaculice.

/sociedad/policiales/2026/05/14/se-cumple-un-mes-del-juicio-por-maradona-las-defensas-tienen-el-protagonismo-y-luque-confiado-declarara-por-sexta-vez/

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