Más de 15 millones de personas bajo alerta extrema por incendios en 10 estados de EEUU

Las advertencias de bandera roja en Estados Unidos afectan a más de 15 millones de personas por riesgo extremo de incendios forestales. (Pete Caster/Lewiston Tribune vía AP, Archivo)

Las autoridades meteorológicas de Estados Unidos declararon alertas de bandera roja para más de 15 millones de personas en el centro y norte del país el jueves 14 de mayo de 2026, debido a condiciones que favorecen la rápida propagación de incendios forestales. La advertencia afecta a extensas zonas de Oklahoma, Texas, Dakota del Sur, Minnesota, Nebraska, Kansas, Colorado, Dakota del Norte, Iowa y Montana, y responde a la presencia de temperaturas elevadas, baja humedad y vientos que superan los 80 kilómetros por hora.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), la combinación de factores atmosféricos ha llevado a las agencias estatales y locales a recomendar la suspensión de toda quema al aire libre, así como la restricción de actividades que puedan generar chispas. La información oficial indica que la vegetación seca y los fuertes vientos aumentan el peligro de que cualquier ignición se transforme en un incendio de rápida expansión. El Departamento de Recursos Naturales de Minnesota (DNR) detalló que la alerta alcanza a 37 condados, donde el riesgo de incendios se mantiene en niveles críticos.

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La primavera suele concentrar los mayores episodios de peligro de incendios en el centro de Estados Unidos, especialmente durante el paso de frentes fríos y sistemas de alta presión. De acuerdo con CBS News, las alertas de bandera roja se emiten de manera recurrente en esta época del año, aunque la extensión actual y la intensidad de los vientos han obligado a reforzar las medidas de prevención y a intensificar la vigilancia en zonas rurales y urbanas.

¿Dónde rigen las advertencias de bandera roja hoy en Estados Unidos?

Las advertencias de bandera roja emitidas por el NWS se extienden sobre una amplia franja que abarca desde las llanuras del sur hasta las regiones del norte y el Medio Oeste. Entre los estados bajo alerta se encuentran Oklahoma, Texas, Dakota del Sur, Minnesota, Nebraska, Kansas, Colorado, Dakota del Norte, Iowa y Montana. En el oeste de Oklahoma, el área de Woodward se encuentra bajo condiciones de calor extremo y fuertes vientos, mientras que en el norte y este de Texas, condados como Lipscomb, Hemphill, Wheeler y Collingsworth enfrentan temperaturas superiores a 32 °C (90 °F) y humedad relativa por debajo del 20 por ciento.

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En el noreste y centro de Dakota del Sur, el viento alcanza los 80 kilómetros por hora y la sequedad del ambiente incrementa la vulnerabilidad de campos y pastizales. Minnesota y Nebraska reportan condiciones similares, con alertas activas para regiones de clima seco y vientos persistentes. El NWS subraya que la advertencia implica la posibilidad de ignición y propagación rápida de incendios, aun en ausencia de fuegos activos al momento del aviso. Según el DNR de Minnesota, “la vegetación seca y el viento intenso pueden convertir una quema controlada en un incendio incontrolable en cuestión de minutos”.

El Servicio Meteorológico Nacional activó alertas en Oklahoma, Texas, Dakota del Sur, Minnesota, Nebraska, Kansas, Colorado, Dakota del Norte, Iowa y Montana debido a alta temperatura y fuertes vientos. (AP News)

¿Por qué se emiten alertas de bandera roja y qué significan?

Las alertas de bandera roja son emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional cuando confluyen factores meteorológicos que favorecen incendios de rápida propagación. Estos factores incluyen temperaturas altas, baja humedad y ráfagas de viento que superan los 48 kilómetros por hora (30 mph). La combinación de estos elementos seca el material vegetal, convirtiéndolo en combustible inflamable.

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Un aviso de bandera roja no implica incendios activos, sino un entorno preparado para que cualquier chispa, llama o fuente de calor origine un foco de fuego difícil de controlar. De acuerdo con el NWS, “incluso una pequeña chispa puede propagarse rápidamente bajo estas condiciones”, lo que obliga a extremar la precaución en labores agrícolas, recreativas y de mantenimiento.

¿Qué recomendaciones han dado las autoridades para prevenir incendios?

Las autoridades de Estados Unidos y agencias estatales han difundido recomendaciones específicas para reducir el riesgo de incendios durante las alertas de bandera roja. Entre las medidas principales, destacan:

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Posponer cualquier tipo de quema al aire libre, incluidas fogatas, residuos agrícolas y barriles de incineración.

Evitar el uso de maquinaria que pueda generar chispas, como motosierras, soldadoras o equipos de corte.

Revisar cadenas de remolque y asegurarse de que no arrastren sobre el asfalto o caminos de tierra.

No arrojar colillas de cigarrillos en áreas secas o cerca de maleza.

Mantener vehículos y maquinaria alejados de pastizales, ya que el contacto con partes calientes puede provocar ignición.

Reportar de inmediato cualquier columna de humo llamando al 911.

En declaraciones recogidas por CBS News, un portavoz del NWS afirmó: “La cooperación de la población es fundamental para evitar incidentes mayores durante episodios de bandera roja”. El DNR de Minnesota también informó que se han restringido los permisos de quema en los condados bajo alerta y recomendó a los residentes “evitar cualquier actividad que implique fuego o alto riesgo de ignición”.

La vegetación seca, humedad baja y vientos superiores a 80 km/h aumentan la posibilidad de ignición y rápida propagación de incendios forestales. (Foto, Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey, vía AP)

¿Cuántas personas están afectadas y cuáles son los datos clave?

De acuerdo con CBS News, más de 15 millones de personas permanecen bajo advertencia en los estados afectados. El NWS calcula que la extensión de las áreas bajo bandera roja abarca cientos de condados, con un impacto directo sobre agricultores, ganaderos, transportistas y habitantes de zonas rurales y urbanas.

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En Minnesota, el DNR precisó que la alerta cubre 37 condados este jueves, mientras que en Dakota del Sur abarca los condados de Spink, Clark, Codington, Hamlin, Deuel, Stanley, Sully, Hughes, Hyde, Hand, Jones, Lyman y Buffalo. En Nebraska las regiones de North Platte, el Panhandle oriental, Sandhills y Frenchman Basin permanecen bajo vigilancia.

Las autoridades recalcan que la primavera es la estación con mayor incidencia de incendios en la región central del país. Los datos comparativos muestran que la superficie en alerta este año supera la media de la última década, especialmente por la intensidad y duración de los vientos.

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¿Cómo impactan las condiciones meteorológicas en la evolución del riesgo?

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional prevé la persistencia de altas temperaturas, vientos fuertes y baja humedad al menos hasta el fin de semana. En Oklahoma, el área de Woodward podría experimentar tormentas y lluvias ligeras hacia el viernes y domingo, lo cual podría reducir temporalmente el riesgo. En el norte de Texas se esperan condiciones cálidas y tormentas aisladas en los próximos días.

En Dakota del Sur, el viento y el calor seguirán predominando, con probabilidad de lluvias a partir del sábado por la noche. Un patrón similar se anuncia en Nebraska, donde el peligro se mantiene elevado hasta la llegada de las precipitaciones. Colorado y Montana presentan escenarios de riesgo que podrían moderarse si se confirman las lluvias y temperaturas más bajas hacia el domingo.

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Las autoridades llaman a monitorear los comunicados oficiales y a respetar las restricciones locales. El NWS actualiza sus advertencias de manera periódica a través de su sitio web y redes oficiales.

Las autoridades recomiendan suspender todas las quemas al aire libre y restringir actividades con riesgo de generar chispas para prevenir fuegos. (AP News)

¿Qué acciones han tomado los servicios de emergencia y cuál es la respuesta institucional?

Los servicios de emergencia estatales y locales han reforzado sus equipos y recursos en las zonas de mayor riesgo. Algunos condados han impuesto restricciones adicionales sobre el uso de fuegos al aire libre, y se han suspendido actividades recreativas como fogatas o quemas agrícolas.

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El Departamento de Recursos Naturales de Minnesota declaró: “Se han restringido los permisos de quema y se mantiene un monitoreo constante de las condiciones para intervenir con rapidez ante cualquier foco de incendio”. El NWS recomienda a la población actuar con prudencia y mantenerse informada sobre el estado de las alertas en su localidad.

Las autoridades federales reiteran que la prevención, la vigilancia y la denuncia oportuna de incendios son claves para minimizar el impacto durante los episodios de bandera roja.

¿Qué se puede esperar en los próximos días y cómo afecta esto a la población?

La persistencia de las advertencias de bandera roja limita actividades agrícolas, industriales y recreativas en varios estados del país. Habitantes de zonas rurales enfrentan mayores restricciones, mientras que los servicios de emergencia permanecen en estado de alerta.

El pronóstico de lluvias para el fin de semana en algunas regiones podría reducir el peligro en el corto plazo, aunque las autoridades subrayan que el riesgo se mantiene mientras persistan los factores meteorológicos adversos. El NWS continuará evaluando la situación y actualizando las advertencias de acuerdo con la evolución de las condiciones.

Las recomendaciones incluyen seguir las directrices oficiales, posponer cualquier actividad de riesgo y reportar cualquier signo de incendio a las autoridades.