Nueva York lanza un pasaporte barrial para integrar a la ciudad durante el Mundial

El pasaporte especial podrá retirarse a partir del 11 de junio en bibliotecas públicas y eventos seleccionados en los cinco distritos de la ciudad (Reuters)

El nuevo programa NYC Neighborhood Passport arranca el 11 de junio y busca que residentes y turistas exploren los barrios de Nueva York durante el Mundial. Las personas podrán participar en actividades culturales y recreativas gratuitas o de bajo costo.

El gobierno de la ciudad, en colaboración con NYC Tourism + Conventions —entidad oficial de promoción turística de la ciudad— y la consultora creativa Team Wonder, pretende que miles de personas vivan la experiencia del torneo más allá de los estadios, en comunidad y sin barreras económicas. Así lo confirmaron fuentes oficiales y medios locales como Bronx Times, diario comunitario referente, y el portal del gobierno municipal.

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La iniciativa, presentada por el alcalde Zohran Mamdani —resaltado por los medios como principal impulsor—, permitirá que cualquier persona recoja su pasaporte especial en bibliotecas y eventos seleccionados.

Uno de los rasgos más destacados del programa es la colección de sellos diseñados exclusivamente para el pasaporte: estos fueron creados por artistas locales con raíces en India, Colombia, Irán, Corea, República Dominicana, Brasil, Vietnam, Ghana, México y Argentina, con la finalidad de que cada pasaporte registre la impronta multicultural del evento y la ciudad.

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¿Qué es el NYC Neighborhood Passport?

El NYC Neighborhood Passport es un programa gratuito dirigido a neoyorquinos y turistas para que descubran los cinco distritos durante el Mundial. El pasaporte estará disponible desde el 11 de junio en numerosos puntos de la ciudad, principalmente en bibliotecas y espacios vinculados a la cultura y el deporte, tal como detalló Bronx Times.

El programa NYC Neighborhood Passport ofrece actividades culturales y recreativas gratuitas o de bajo costo para residentes y turistas durante el Mundial en Nueva York (Oficina del Alcalde Zohran Mamdani)

En cada institución o evento registrado, los visitantes podrán solicitar un sello especial para su pasaporte. Estos sellos, desarrollados por artistas de diversas comunidades, representan la identidad multicultural de Nueva York y la pasión por el fútbol, de acuerdo con el anuncio oficial publicado en la web del gobierno.

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¿Quién impulsa esta iniciativa?

La alcaldía de Nueva York, en alianza con NYC Tourism + Conventions —responsable de la promoción y desarrollo turístico de la ciudad— y la consultora creativa Team Wonder, lidera el programa. El alcalde Zohran Mamdani enfatizó en el comunicado institucional: “El Mundial no solo se viva en el estadio, sino también en todos los barrios y comunidades de la ciudad”.

Bronx Times remarcó que la propuesta integra tanto grandes instituciones como pequeños comercios y centros barriales para que nadie quede excluido de la celebración.

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¿Por qué se implementa el Neighborhood Passport?

El precio promedio de las entradas para los partidos del Mundial en Nueva York supera los USD 2.000, según datos citados por la consultora creativa Team Wonder en el comunicado oficial.

Ante esa barrera económica, el gobierno local ideó una alternativa accesible y lúdica, para que la fiesta mundialista se extienda a calles, parques, centros culturales y comercios de toda la ciudad.

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Quienes completen el pasaporte con sellos de distintos barrios accederán a sorteos, premios especiales y podrán participar en una campaña nacional de relatos mundialistas (AP)

El alcalde Zohran Mamdani expresó: “El Mundial llega a MetLife Stadium, pero también a Corona, Flatbush, Astoria, Sunset Park y todos los barrios que hacen de Nueva York una ciudad única”.

La intención es que cada vecino y visitante pueda sumarse a la celebración, sin importar su presupuesto, como subraya la cobertura de Bronx Times.

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¿Dónde se consiguen los pasaportes y los sellos?

Todas las sucursales de la red de bibliotecas públicas de los cinco distritos de Nueva York.

Museos, centros culturales, festivales y eventos relacionados con el Mundial, según lo informado por Bronx Times y confirmado en el sitio oficial de la ciudad.

BronxArtSpace.

Bronx Children’s Museum.

The Bronx Museum.

Bronx Music Hall.

Bronx River Art Center.

Bronx Zoo.

Wave Hill.

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¿Qué actividades incluye el programa?

El programa abarca propuestas para todos los gustos y edades:

Exposiciones de arte.

Espectáculos de música y danza.

Proyecciones de películas.

Ferias gastronómicas.

Visitas guiadas.

Fiestas barriales.

Partidos de fútbol callejero.

Eventos en parques.

Exhibiciones y promociones especiales en comercios locales.

Canchas de fútbol en escuelas.

“Soccer Streets”: calles cerradas para el juego libre de niños y jóvenes.

Pantallas gigantes para ver partidos en plazas y centros comunitarios.

¿Cómo se puede participar y seguir el programa?

Según la cobertura de Bronx Times y el portal oficial de la ciudad, cualquier persona puede sumarse: solo hay que retirar el pasaporte en los puntos habilitados y empezar a recorrer los espacios y actividades listadas.

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Al completar el pasaporte con sellos de diferentes barrios, se podrá acceder a sorteos y premios especiales, además de formar parte de una campaña nacional de relatos sobre el Mundial en Estados Unidos.

El gobierno de Nueva York anunció que en el portal de NYC Tourism + Conventions habrá un calendario de eventos y un mapa interactivo para facilitar la planificación y el acceso a cada propuesta tanto para residentes como para turistas.

La meta principal es que el Mundial impulse la integración social, la promoción del turismo interno y el apoyo a los comercios y organizaciones culturales de cada barrio, según el comunicado oficial. Asimismo, busca que la celebración no se limite al estadio, sino que se distribuya en toda la ciudad para fortalecer la identidad neoyorquina.