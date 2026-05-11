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¿Fernanda Tomé deja San Martín? El futuro incierto de la brasileña: “Todos tenemos nuestros ciclos”

La jugadora brasileña podría cerrar su ciclo tras tres temporadas, aunque su continuidad todavía no está descartada por la dirigencia

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Fernanda Tomé podría dejar la San Martín tras el final de temporada.
Fernanda Tomé podría dejar la San Martín tras el final de temporada. Crédito: Prensa USMP

El futuro de Fernanda Tomé en la Universidad San Martín aún no está definido. La voleibolista brasileña, una de las figuras más queridas del club en los últimos años, podría cerrar su ciclo tras tres temporadas consecutivas de alto nivel en las que se consolidó como pieza clave del equipo, aunque desde la directiva todavía no confirman su salida.

La gerenta deportiva de la USMP, Yudy Balcazar, se pronunció sobre la situación de la atacante en el programa ‘Sobre la Net’ y dejó en claro que, por ahora, no existe una decisión definitiva sobre su continuidad. “Es un poquito incierto todavía lo que pasará con Tomé, pero sería prematuro decirle adiós”, señaló.

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Fernanda Tomé llegó a la San Martín en 2023 y desde entonces se convirtió en una de sus principales figuras en el campo, además de ganarse el cariño de la hinchada y del entorno del vóley peruano. Balcazar resaltó el aporte de la punta brasileña durante su estadía en el club, aunque evitó confirmar su salida y dejó abierta cualquier posibilidad sobre su futuro.

“Es una jugadora que ha dado mucho al equipo y desde acá, le agradezco infinitamente. Ya se lo he dicho personalmente, es bueno decírselo. Es una jugadora que ha aportado mucho al equipo, es una jugadora que tiene mucho corazón, pero creo que todos tenemos nuestros ciclos. Con esto no quiero decir que ya no seguirá, pero vamos a ver”, señaló.

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La gerenta deportiva de la USMP, Yudy Balcazar, se pronunció sobre la situación de la atacante. (Video: Sobre La Net)

Un ciclo marcado por el éxito y el cariño del vóley peruano

En caso de concretarse su salida, la popular ‘Tomezinha’ dejaría el club tras tres temporadas en las que se consolidó como una de las extranjeras más influyentes del campeonato peruano, siendo pieza clave para mantener a San Martín en la pelea por el podio nacional. Además, sumó reconocimientos individuales que respaldaron su impacto en la Liga Peruana de Vóley.

En ese contexto, Balcazar también destacó el impacto emocional que tendría una eventual partida de Fernanda, aunque pidió mayor perspectiva frente a la dinámica propia del deporte profesional. En paralelo, la directiva ya analiza posibles alternativas para reforzarse con jugadoras de jerarquía en caso de que se concrete la salida de su referente actual.

“Somos muy volubles los peruanos. De pronto viene otra, nos emociona y nos olvidamos. Fernanda se quedó tres temporadas, tres temporadas de podio y de un buen trabajo. Es una chica profesional, trabaja, se cuida. Este año se cuidó mucho, bajó quince kilos. Estaba superfit y se cuida mucho. Todas las brasileras que hemos tenido hasta ahora son top”, indicó.

Fernanda Tomé brilló en el triunfo ante Universitario por el 'extra game' de semifinales.
Fernanda Tomé es una de las grandes figuras de San Martín. Crédito: Prensa USMP

Una decisión aún abierta

Por ahora, el panorama de Fernanda Tomé sigue sin definirse y todo apunta a que su continuidad dependerá de las evaluaciones finales del club y de la propia jugadora. En ese escenario, las próximas semanas serán claves para determinar si la atacante brasileña continúa o cierra su etapa en el equipo, en medio de un proceso de planificación de cara a la siguiente temporada.

Mientras tanto, su legado en San Martín ya es ampliamente valorado por su regularidad, compromiso y protagonismo en momentos decisivos, siendo una de las piezas más consistentes del plantel en los últimos años. La atacante, que llegó en 2023, se consolidó rápidamente como una de las extranjeras más destacadas del vóley peruano, aportando no solo en lo deportivo, sino también en la identidad competitiva del equipo.

Su futuro, por ahora, continúa siendo una de las principales incógnitas de cara a la próxima temporada, en un contexto donde el club analiza alternativas y la propia jugadora evalúa sus próximos pasos dentro de su carrera profesional.

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