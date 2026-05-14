Polémica por la decisión de la MLS sobre el tercer gol que Messi anotó en la victoria del Inter Miami: el impacto en sus estadísticas

Lionel Messi marcó su tercer gol ante FC Cincinnati. Fue asistido por el juvenil Mateo Silvetti

Lionel Messi volvió a brillar en la victoria de Inter Miami como visitante frente a Cincinnati FC por 5-3 en una nueva jornada de la MLS. El capitán de Las Garzas fue determinante con tres goles, pero horas más tarde se confirmó que uno de esos tantos no terminó sumando en su estadística personal.

De acuerdo con lo publicado por la entidad que rige la liga norteamericana de fútbol, el último gol del partido fue del arquero Román Celentano, en contra de su propia valla. La confusión inicial radicó en que Messi había rematado tras un centro de Mateo Silvetti para sellar el 5-3 definitivo, pero la pelota, tras rebotar en el poste izquierdo terminó impactando en el cuerpo del guardameta del Cincinnati antes de traspasar la línea.

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“Corrección: Tras una revisión del departamento de estadísticas, este tanto fue calificado como autogol de Roman Celentano”, fue el comunicado publicado por la Major League Soccer. De esta manera, el campeón del mundo sumó un doblete que modifica sus números personales. Ahora, su cosecha personal quedó con un total de 909 goles en 1.153 partidos. Además, Leo lleva 412 asistencias. En el Inter Miami, La Pulga acumula 89 tantos en 102 cotejos y en su carrera por los 1000 goles junto a Cristiano Ronaldo, lo separan 62 tantos de diferencia. El portugués tiene en su haber 971 festejos en 1.321 apariciones.

El comunicado de la MLS en el que le retiran el gol a Lionel Messi ante Cincinnati (@MLS_es)

El delantero rosarino abrió el marcador a los 24 minutos de juego gracias a que exprimió al máximo un error grosero del fondo local. Matt Miazga cerró hacia el centro, el arquero Román Celentano salió apurado, Messi puso el pie para que la pelota le rebotara y firmó el 1-0 con el que se cerró la primera etapa, en la que el capitán, de 38 años, dejó más perlas.

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El complemento fue una lluvia de goles. Y el astro rosarino estuvo en su salsa. Cincinnati estuvo dos veces arriba en el marcador, pero no pudo con el goleador argentino, que hizo el 2-2 con una jugada a máxima velocidad: armó una pared con Luis Suárez, abrió para Rodrigo de Paul y apareció como N° 9 para empujar de zurda la bola a la red.

Secuencia de la gran combinación entre Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul para le segundo tanto de Inter Miami que enfrenta a FC Cincinnati

El recital de Messi en Cicinnati continuó: el 3-3 llegó tras una asistencia de Messi para el ingresado Silvetti, quien enganchó hacia adentro y remató para vulnerar al arquero. El 4-3, tras un centro del 10, nació en un blooper. El portero Celentano chocó con un defensor al atenazar la redonda, y Germán Berterame facturó. Y el 5-3 sirvió para el hattrick del ídolo: luego de un centro rasante de Toto Silvetti, se arrojó en “plancha” hacia la pelota y la conectó con la planta del botín. Horas más tarde, se confirmó que el tanto fue del arquero en contra, por lo que no sumó en la cuenta personal del argentino.

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La próxima función de Messi e Inter Miami será el próximo domingo 17 de mayo a las 19 horas como local frente a Portland Timbers. Será una nueva oportunidad para el conjunto de Guillermo Hoyos de ganar por primera vez en su flamante estadio. Las Garzas acumulan 25 puntos en la tabla de posiciones y se ubican como escoltas de Nashville SC (27) en la Conferencia Este de la MLS.

La tabla de posiciones de la MLS

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