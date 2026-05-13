Sorteo de Copa de la Liga Peruana 2026: fecha, grupos y canal TV del evento que participarán equipos de Liga 1 y Liga 2

Sorteo de Copa de la Liga peruana 2026

El anuncio de la Copa de la Liga peruana 2026 marca un nuevo capítulo para el fútbol peruano. La Liga de Fútbol Profesional Peruana oficializó la creación de este torneo nacional, reuniendo a 34 equipos provenientes de la Liga 1 y Liga 2 en una competencia que se desarrollará en 24 ciudades del país.

Su confirmación generó entusiasmo entre los hinchas, quienes ven en este torneo la posibilidad de mayor visibilidad para los equipos de distintas regiones. El certamen, además, incluye un atractivo incentivo: el campeón obtendrá un premio económico considerable, lo que incrementa el interés y la ambición de los participantes.

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¿Cuándo es el sorteo de la Copa de la Liga Peruana 2026?

El sorteo de la Copa de la Liga Peruana 2026 ha sido programado para el jueves 14 de mayo a las 19:00 horas. Esta instancia definirá la conformación de los grupos y el camino que seguirán los 34 equipos participantes de la Liga 1 y Liga 2, en el marco de la nueva competición nacional.

Durante el evento, la organización detallará el formato del torneo, explicando los criterios que se aplicarán tanto para el sorteo como para el desarrollo de la competencia. Además, se informará oficialmente el monto y las condiciones del premio económico reservado para el club campeón.

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Sorteo de la Copa de la Liga Peruana 2026

Canal TV para ver el sorteo de la Copa de la Liga Peruana 2026

El evento que definirá el fixture de la Copa de la Liga Peruana 2026 se transmitirá a través de la Bicolor+, canal de YouTube oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). También podrás conocer los detalles a través de Infobae Perú con todo lo que debes saber del torneo que se realizará durante el Mundial 2026.

Equipos que participarán de la Copa de la Liga Peruana 2026

El listado de equipos que competirán en la Copa de la Liga Peruana 2026 abarca una representación amplia de clubes tanto de la Liga 1 como de la Liga 2. En la máxima categoría, los participantes confirmados incluyen a ADT, Alianza Atlético, Alianza Lima, Atlético Grau, CD Moquegua, Cienciano, Comerciantes Unidos, Cusco FC, Deportivo Garcilaso, FBC Melgar, FC Cajamarca, Juan Pablo II, Los Chankas, Sport Boys, Sporting Cristal, Sport Huancayo, Universitario de Deportes y UTC.

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Desde la segunda división, se suman AD Cantolao, ADA Jaén, Alianza Universidad de Huánuco, Ayacucho FC, Bentín Tacna Heroica, Carlos A. Mannucci, Comerciantes FC, Deportivo Binacional, Deportivo Llacuabamba, Estudiantil CNI, Pirata FC, Santos FC, UCV, Unión Comercio, Unión Minas y USMP.

La participación de estos 34 equipos asegura una competencia diversa, con la presencia de instituciones de distintas regiones y trayectorias. El torneo permitirá que clubes con historia en la élite y otros en pleno crecimiento compartan escenario, generando cruces inéditos y oportunidades de exposición para futbolistas en ambos niveles.

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Regresa una competencia en paralelo con la Liga 1 y la Liga 2. La Copa de la Liga se estrenará esta temporada. Crédito: X Copa Caliente de la Liga.

Fecha de inicio y formato de la Copa de la Liga Peruana 2026

El calendario de la Copa de la Liga establece su inicio para junio y contempla una duración que se extiende hasta noviembre. Esta estructura garantiza que el fútbol profesional no se detenga en ninguna región del país, al tiempo que mantiene la exposición de los clubes de la Liga 2 durante todo el segundo semestre.

El torneo se organizará bajo un formato descentralizado. Los partidos se disputarán en distintas ciudades, alineándose con el objetivo de integración territorial y acercando el espectáculo deportivo a miles de hinchas fuera de Lima.

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En cuanto al sistema de competencia, los 34 equipos serán repartidos en grupos de cuatro integrantes. Al término de la fase de grupos, los dos primeros de cada zona accederán a los octavos de final, dando paso a las rondas eliminatorias que culminarán con la disputa del título.

El incentivo principal para los participantes será un premio económico significativo, además de un trofeo que simbolizará la consagración en el certamen. La organización aclaró que el campeón de la Copa de la Liga no obtendrá pase a torneos internacionales, a diferencia de lo que ocurre en otras copas nacionales o como ocurrió en la anterior Copa Bicentenario.

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Fecha de inicio y formato de la Copa de la Liga Peruana 2026