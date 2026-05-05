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Fichajes de Alianza Lima vóley EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana 2026/2027

Cenaida Uribe, gerenta del equipo, dio a conocer los movimientos en el mercado de las ‘blanquiazules’ para la siguiente campaña

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Fichajes de Alianza Lima vóley EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana 2026/2027.
Fichajes de Alianza Lima vóley EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana 2026/2027.

Alianza Lima superó 3-2 a Universidad San Martín y logró el tricampeonato nacional en la Liga Peruana de Vóley. Durante los festejos, la gerenta Cenaida Uribe anunció las primeras bajas del plantel ‘blanquiazul’ para la temporada 2026/2027.

En diálogo con Puro Vóley, Uribe también adelantó la llegada de nuevas incorporaciones, con el objetivo de mantener la pelea por el título y alcanzar una destacada actuación en el Sudamericano de Clubes. El equipo sumará refuerzos tanto nacionales como extranjeras.

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A continuación, los principales movimientos de Alianza Lima en el mercado de pases para la próxima temporada:

Altas

Cenaida Uribe anunció que resolvió diferencias con Flavia Montes y alcanzaron un acuerdo para que la central se incorpore a Alianza Lima, cumpliendo así su deseo de defender los colores del club. La central dejará Universidad San Martín tras dos temporadas.

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Uribe también confirmó la incorporación de Allison Holland, destacada bloqueadora en la Liga Peruana de Vóley, y Cristina Cuba, armadora con trayectoria en la liga local que viene de jugar en Regatas Lima.

Además, anticipó la llegada de una nueva jugadora olímpica argentina a La Victoria. Daniela Bulaich, proveniente del Narconon Volley Melendugno de la segunda división de Italia, reforzará el plantel ‘blanquiazul’ en la próxima temporada.

- Daniela Bulaich (Punta / procedente de Narconon Volley Melendugno de Italia)

- Flavia Montes (Central / procedente de la Universidad San Martín)

- Allison Holland (Central / procedente de Deportivo Soan)

- Cristina Cuba (Armadora / procedente de Regatas Lima)

Allison Holland - Alianza Lima Vóley – Liga Peruana de Vóley – Perú – deportes – 4 mayo
Alianza Lima apuesta por Allison Holland como pieza central en su renovación, buscando sostener el nivel tras el tricampeonato con una jugadora de impacto en la red. (X / @dosisdevoley)

Bajas

Cenaida Uribe informó que la opuesta francesa Maëva Orlé y el entrenador Facundo Morando dejarán Alianza Lima tras la conquista del tricampeonato, ambos rumbo a Brasil. Morando continuará su carrera en Fluminense, tal como se había anticipado.

Respecto a las jugadoras extranjeras, todas seguirán el mismo camino de salida que Orlé, con excepción de Maria Alejandra Marín, quien permanecerá en el equipo. Yanlis Féliz, Elina Rodríguez, Doris Manco y Meegan Hart no seguirán en la plantilla.

- Maëva Orlé (posible destino: Brasil)

- Facundo Morando (se va a Fluminense)

- Yanlis Féliz (posible destino: San Martín)

- Elina Rodríguez (no se sabe su destino)

- Doris Manco (posible destino: España)

- Meegan Hart (no se sabe su destino)

- Maricarmen Guerrero (posible destino: Universitario)

La jefa de equipo de Alianza Lima dio detalles sobre la reestructuración del plantel para la próxima temporada. (Video: Latina)

Renovaron

Alianza Lima confirmó la continuidad de todas sus jugadoras nacionales para la temporada 2026/2027. Ysabella Sánchez y Esmeralda Sánchez permanecerán en el club, pese a las versiones que indicaban una posible salida junto al entrenador Facundo Morando.

La única excepción es Maricarmen Guerrero, quien aún no ha renovado su contrato. Según Cenaida Uribe, las negociaciones con la central se prolongaron y todo indica que dejará el equipo. Su próximo destino sería Universitario de Deportes.

- Ysabella Sánchez (hasta 2028)

- Diana de la Peña (hasta 2028)

- Sandra Ostos

- Esmeralda Sánchez

- Clarivett Yllescas

- Maria Alejandra Marín

- Esmeralda Loroña

- Nayeli Yábar

- Zahira Quiñe

Esmeralda Sánchez levantando el trofeo de la Liga Peruana de Vóley por tercer año consecutivo.
Esmeralda Sánchez levantando el trofeo de la Liga Peruana de Vóley por tercer año consecutivo. Crédito: FPV

Rumores

Finalmente, Cenaida Uribe generó expectativa entre los hinchas ‘íntimos’ al señalar que espera mantener una conversación con Ángela Leyva, quien finalizó su vínculo en Turquía y actualmente se encuentra sin club.

Otra posible incorporación peruana es Alondra Alarcón, próxima a culminar sus estudios en Estados Unidos, lo que le permitirá sumarse a una nueva liga. La atacante, además, es simpatizante de Alianza Lima.

- Angela Leyva (sin equipo)

- Alondra Alarcón (estudia en Estados Unidos)

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