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La emotiva confesión de Pilar Smith sobre su última cirugía por un cáncer de piel: “Estoy sana”

En diálogo exclusivo con Teleshow, la periodista relató el proceso que transitó con la enfermedad y la importancia de los chequeos médicos a tiempo

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Para concientizar y relatar lo que le sucedió, Pilar Smith detalló su cirugía por un carcinoma de piel, al aire de LAM (Video: Instagram)

“Cerré un ciclo y estoy sana”, así relata Pilar Smith el final de una etapa de cirugías y controles de piel. En diálogo exclusivo con Teleshow, la periodista de espectáculos cuenta el proceso que transitó por sus problemas en la piel y en particular la última cirugía que se realizó para extirpar un carcinoma. Su relato, marcado por la sinceridad y el deseo de ayudar a otros, permite entender no solo el proceso médico, sino también el camino emocional que acompaña a este tipo de situaciones.

“Tuve melanoma hace dos años, que lo agarré a tiempo, así que me curé”, afirma con alivio. El recorrido de Pilar incluye otros episodios previos: “Tuve carcinomas hace diez años, me los saqué y ahora me había aparecido otro y ayer me operé”. La decisión de pasar por una cirugía nuevamente significó para ella la conclusión de un largo trayecto: “Así que es el fin de todo este tema mío con la piel. Ya tengo la piel sana, ya estoy ciento por ciento sana. Así que super bien”.

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La intervención se realizó en la clínica Alexander Fleming y estuvo a cargo del doctor Abel González. Pilar destaca especialmente la labor del equipo médico que la cuidó durante todo el proceso: “Me operó el doctor González, que es un cirujano que es una eminencia. Prácticamente me va a quedar una cicatriz muy pequeña en el costado de la nariz”. Para disimular la reciente cirugía, la panelista de Ángel de Brito optó por usar lentes de sol en televisión: “Ayer estuve en LAM con anteojos. Hoy creo que también voy a estar con ellos, pero ya está”.

Pilar transitó desde hace años los problemas con su piel y siempre estuvo atenta a los controles y a las indicaciones médicas. Ella misma detalla con claridad las diferencias entre los tipos de cáncer que le tocó enfrentar: “El carcinoma es un tipo de cáncer de piel que te lo tenés que sacar y listo. Digo, no va a ganglios como el melanoma, que igualmente en mi caso, gracias a Dios, tampoco fue a ganglios porque lo agarré a tiempo”. El diagnóstico precoz se revela como un factor determinante: “Así que estoy feliz. Estoy feliz porque cerré un ciclo. Venía estos últimos años con estos temas y ya está. Ya me saqué este último carcinoma que tenía”.

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Los chequeos de la piel y el seguimiento médico fueron la prioridad para Pilar Smith para superar el cáncer de piel (Instagram)
Los chequeos de la piel y el seguimiento médico fueron la prioridad para Pilar Smith para superar el cáncer de piel (Instagram)

La periodista asocia esta predisposición a factores personales y a prácticas habituales en la juventud. “Tiene que ver con que soy muy blanca, que tomé mucho sol en mi adolescencia, cama solar”. Pilar señala la importancia de la prevención para quienes comparten ese tipo de antecedentes.

Su mensaje apunta a generar conciencia y a motivar los controles médicos frecuentes. “El mensaje para toda la gente es protegerse del sol, más los que somos blancos, los que hemos tomado mucho sol en algún momento de la vida o cama solar. Es importante que toda la gente se controle lunares y la piel dos veces por año, porque si uno agarra a tiempo estas cosas, como hice yo, es algo llevadero que no te trae problemas”. La advertencia se vuelve concreta al mencionar los riesgos de postergar los chequeos: “Ahora, la gente que se deja estar después puede encontrarse con un panorama que es irreversible. Pero bueno, no es mi caso”.

El presente encuentra a Pilar con ánimo renovado y plena de proyectos. “Así que estoy feliz, contenta, sana, en el mejor momento, en LAM, feliz con Ángel, en radio La Red, todas las mañanas con Toti Pasman. Así que súper bien”, asegura. Agradecida y con vocación de servicio, cierra su testimonio con una reflexión que resume el espíritu de su mensaje: “Estas notas están buenísimas porque repercuten mucho en la gente y ayudamos, así que eso es lo que más me gusta de todo esto que me pasa, dar mi mensaje y poder ayudar a otros”, cierra con palabras de alivio y satisfacción, al salir de la radio y antes de continuar con su jornada.

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