Circolo diseña su nueva estructura en Liga Peruana de Vóley: Marcos Blanco seguirá como técnico; continuidad de Eugenia Nosach en suspenso

Marcos Blanco acompañado de Eugenia Nosach y Giuliana Cordano. - Crédito: Circolo Sportivo Italiano

Aunque la campaña actual de la Liga Peruana de Vóley no ha finalizado, el área deportiva del Circolo Sportivo Italiano está perfilando su nueva estructura, con la prioridad de mantener a la columna vertebral, incluyendo al comando técnico actual. Así las cosas, en principio, el argentino Marcos Blanco seguirá al frente del proyecto de la institución en Pueblo Libre.

El líder de la parcela técnica de Circolo se siente conforme con su continuidad. No mira hacia los lados, aunque no puede dejar de sorprenderse por los acercamientos concretos que ha recibido desde el exterior. Aun así, ha dado su palabra de seguir como entrenador y en conjunto con los dirigentes ya están trabajando en la remodelación del equipo.

Circolo se ha clasificado a los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. - Crédito: Difusión

“Estoy cómodo y tranquilo. Hay ofrecimientos por otras ligas. Acá siempre hay comentarios, pero cosas concretas no. Estamos diagramando el plantel de la próxima temporada”, mencionó en declaraciones ofrecidas en ‘A Presión’.

“Hemos visto que todos los equipos se han comenzado a mover con tiempo y a jugadoras peruanas nuestras ya las han llamado. Entonces es momento de ponernos manos a la obra para armar lo que se viene”, agregó.

Nosach, en stand-by

Si bien existe un acuerdo de continuidad parcial con gran parte de las integrantes del Circolo Sportivo Italiano, hay una duda con la argentina Eugenia Nosach, quien por sus notables aptitudes está captando la atención tanto en Perú como en el exterior. Por ese motivo, habrá una reunión oficial para conocer su intención futura.

“Con Eugenia tenemos una conversación pendiente por el tema de qué quiere ella para la próxima temporada. Particularmente, es una jugadora que me gusta mucho”, externó Marcos Blanco.

Eugenia Nosach aporta carácter, temple y fuerza a Circolo. - Crédito: Difusión

Muy aparte de que Nosach sobresale por su amplia noción de juego, lo que más se aprecia para el conjunto es su temperamento. “Tiene mucho carácter, es revulsiva, tiene liderazgo en la cancha, te contagia y cuando está afuera es la que más grita. La gente puede dar esa fe. Vive el partido”, indicó el técnico argentino.

Al hilo aseguró que “esa gente es algo que necesitaba el equipo, esa gente con personalidad revulsiva. Nosotros tenemos muchas jugadoras con buen nivel de juego, pero esa característica nos faltaba. Cuando empezó a aparecer Eugenia nos lo dio; además ayudó a que el resto se descomprima y que cada una empiece a empujar por su lado desde el carácter”.

Escenario final

El Circolo Sportivo Italiano, reconocido como uno de los clubes más tradicionales de la LPV, consolidó su papel como animador destacado en la temporada reciente. El equipo dirigido por Marcos Blanco finalizó la Primera Etapa en la cuarta posición, acumulando 18 unidades.

Posteriormente, durante la Segunda Etapa, Circolo experimentó una caída en el rendimiento, lo que provocó su descenso hasta el séptimo puesto, aunque logró sumar un total de 29 puntos y consiguió la clasificación a los cuartos de final.

Circolo Sportivo Italiano finalizó en el cuarto lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

En esa instancia, deberá enfrentar a San Martín, rival con el que recientemente se generó controversia debido a una desprolijidad relacionada con la utilización de cuatro jugadoras extranjeras, superando el límite permitido. Esta situación resultó en una derrota administrativa para el conjunto de las ‘santas’.

La plantilla del Circolo Sportivo Italiano integra a tres jugadoras argentinas: Candela Diaz, Eugenia Nosach y Julieta Holzmaisters, quienes aportan una dinámica de juego intensa en el actual certamen.