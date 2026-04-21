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¿Natalia Málaga seguirá como DT de Géminis?: Presidente del club marcó su futuro en la Liga Peruana de Vóley

Luis Linares, presidente del club de Comas, despejó las dudas sobre la continuidad de la exvoleibolista y elogió su trabajo al mando de las ‘guerreras’: “nos levantó al equipo”

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La exvoleibolista se alista para el duelo contra Universitario por el tercer lugar del torneo nacional. (Latina Deportes)

La Liga Peruana de Vóley 2025/26 está llegando a su fin, y Alianza Lima, San Martín, Universitario de Deportes, y Deportivo Géminis están definiendo el podio del torneo nacional. Y no solo eso, los clubes ya se encuentran planificando lo que será la próxima temporada.

Hay mucha incertidumbre por las voleibolistas y los técnicos al término de la competencia, y una de ellas es Natalia Málaga. La exvolebolista llegó a mitad de campeonato y vienen luchando para que las de Comas se queden con el tercer lugar frente Universitario de Deportes.

Los hinchas se preguntan si es que la DT seguirá al mando de las ‘guerreras’. El presidente del cuadro, Luis Linares, se pronunció y adelantó el futuro de Málaga para la próxima campaña. Además, resaltó el trabajo que realizó al mando del equipo.

“Hemos conversado con Natalia, y ella continúa. Lo único que falta es acordar los números. Ya me pasó su relación de jugadoras. Quiero a esta, esta y esta, pero todavía tenemos que acordar números con Natalia. Yo quiero seguir con Natalia; ella también. Venimos haciendo un trabajo coordinado muy bueno. Ambos quedamos satisfechos con el trabajo. Ella con nuestra labor dirigencial y nosotros con su labor en el campo. ¿Qué más puedo pedir? Nos levantó al equipo. Llegó en un momento preciso. No podía esperar una semana más porque los resultados hubiesen sido adversos y no nos hubiesen dado la posibilidad de entrar entre los cuatro", apuntó

Natalia Málaga asumió la dirección técnica de Géminis esta temporada 2025/26.
Natalia Málaga asumió la dirección técnica de Géminis esta temporada 2025/26. Crédito: Prensa club

La revancha de Géminis contra Universitario por el tercer lugar

El triunfo de Universitario de Deportes por tres sets a cero sobre Deportivo Géminis en el primer duelo por el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 dejó a las ‘cremas’ a un solo paso de asegurar su lugar en el podio del certamen. La contundencia mostrada en el encuentro de ida refuerza sus posibilidades para la revancha, que definirá al equipo que ocupará la tercera posición de la temporada.

La definición del tercer lugar tendrá lugar el sábado 25 de abril a las 19:00 horas, en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en Villa El Salvador. La expectativa se mantiene alta entre las aficiones, que esperan un desenlace vibrante en el cierre de la serie.

El partido de vuelta entre Universitario y Géminis se podrá seguir en tiempo real a través de Latina TV, tanto en la señal abierta (canal 2) como en su portal web y aplicación móvil. Esta cobertura permite el acceso nacional a la transmisión, sin restricciones geográficas para los seguidores del voleibol peruano.

Las 'cremas' se acercaron al tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Latina TV / Instagram.

Además, la Federación Peruana de Vóley ofrecerá la emisión en directo desde su plataforma digital, sumándose a la transmisión oficial de la Liga Peruana de Vóley en la página de Facebook del torneo. De este modo, el público tendrá diversas opciones para no perderse ni un punto del partido.

Quienes busquen información detallada y análisis minuto a minuto podrán recurrir a la cobertura especial de Infobae Perú, donde se brindarán actualizaciones en directo, datos de cada set, incidencias clave y declaraciones exclusivas de las jugadoras. El seguimiento desde distintos dispositivos permitirá a los aficionados mantenerse informados sobre cada avance del encuentro.

Universitario vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo de vuelta por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
Universitario vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo de vuelta por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

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