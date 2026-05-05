Allison Holland será el primer refuerzo extranjero de Alianza Lima para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley

La llegada de la central estadounidense refuerza la apuesta de Alianza Lima por mantener la hegemonía tras el tricampeonato, sumando calidad internacional y poder ofensivo para afrontar los retos de la Liga Peruana de Vóley 26/27 (Redes Sociales)

Alianza Lima dio inicio a su reestructuración para la temporada 26/27 de la Liga Peruana de Vóley con la confirmación de un nuevo fichaje extranjero. Allison Holland , central estadounidense que brilló durante la última campaña con Deportivo Soan, se sumará al equipo íntimo como parte de la renovación que afronta el plantel tras obtener el tricampeonato nacional.

La llegada de Holland responde a la estrategia institucional de fortalecer cada línea del equipo con jugadoras de experiencia internacional, en un contexto marcado por la salida de referentes y la búsqueda de mantener al club en la cima del voleibol peruano.

PUBLICIDAD

Refuerzo clave tras el tricampeonato

Alianza Lima apuesta por Allison Holland como pieza central en su renovación, buscando sostener el nivel tras el tricampeonato con una jugadora de impacto en la red. (X / @dosisdevoley)

De acuerdo con información proporcionada por el periodista Carlos Benavente, Alianza Lima logró avanzar en las negociaciones para asegurar la contratación de Holland, quien se destacó como una de las jugadoras más valiosas del campeonato nacional durante su paso por Deportivo Soan. La estadounidense reemplazará a Megan Hart, quien no continuará en el equipo la próxima temporada, en una apuesta por mantener la competitividad en la zona central de la red.

Holland cuenta con 23 años y una estatura de 1,93 metros, atributos que le han permitido consolidarse como una bloqueadora central de referencia. Antes de llegar a la liga peruana, compitió en equipos universitarios de Estados Unidos como College of Charleston y Pennsylvania State University, instituciones reconocidas por su exigente nivel en el voleibol femenino.

PUBLICIDAD

La directiva blanquiazul, encabezada por Cenaida Uribe, trabaja en la incorporación de al menos cuatro nuevas jugadoras extranjeras, buscando sostener un plantel con jerarquía tras la salida de figuras como Maëva Orlé y Elina Rodríguez, quienes continuarán sus carreras en el exterior.

Perfil y trayectoria de Allison Holland

Allison Holland llega respaldada por una sólida trayectoria universitaria y un destacado rendimiento en la liga local, perfilándose como una central de alto nivel. (Instagram / Puro Vóley)

Durante la última temporada, Holland se consolidó como una de las centrales más efectivas del torneo local, contribuyendo significativamente en bloqueo y ataque rápido para Deportivo Soan. Su desempeño no pasó desapercibido para los técnicos y directivos de Alianza Lima, quienes priorizaron su fichaje en el marco de la reestructuración post-título.

PUBLICIDAD

El historial de la jugadora incluye pasos por programas universitarios de alto rendimiento en Estados Unidos. En College of Charleston y Pennsylvania State University, Holland acumuló experiencia en competencias nacionales universitarias, lo que le permitió desarrollar habilidades técnicas y tácticas que ahora aportará al club peruano.

“Las negociaciones están muy avanzadas y se espera que Holland sea una de las primeras caras nuevas del equipo para la próxima temporada”, detalló Carlos Benavente, subrayando la importancia del refuerzo para los objetivos de Alianza Lima.

PUBLICIDAD

Cambios en el plantel y objetivos de Alianza Lima

Alianza Lima inicia una reestructuración tras su tricampeonato, con la meta de renovar su plantel sin perder el nivel que lo llevó a dominar el torneo. (Redes Sociales)

La obtención del tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley marcó el inicio de un proceso de renovación dentro de Alianza Lima. El equipo, que superó a Universidad San Martín en la final, afronta la salida de varias de sus extranjeras destacadas. La dirigencia busca mantener la hegemonía en la competencia y responder a la expectativa de la afición con la llegada de refuerzos de nivel internacional.

La incorporación de Holland se alinea con la intención de potenciar el plantel e incorporar talento que refuerce la estructura colectiva. La directiva, liderada por Cenaida Uribe, ha delineado una estrategia que contempla la llegada de al menos cuatro jugadoras provenientes del extranjero, con el objetivo de sostener el rendimiento alcanzado en las últimas temporadas.

PUBLICIDAD

En el entorno del club, la llegada de la central estadounidense es vista como un movimiento clave para preservar la solidez defensiva y la capacidad de respuesta en los partidos decisivos, elementos que han sido distintivos en la reciente etapa ganadora de la institución.

La central estadounidense Allison Holland reforzará la estructura de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 26/27, aportando experiencia internacional y solidez en la red tras su paso por Deportivo Soan y el voleibol universitario de Estados Unidos.

PUBLICIDAD