Alianza Lima tricampeón de la Liga Peruana de Vóley: ¿cuál fue el premio económico que recibieron San Martín, Universitario y los otros clubes?

Las 'blanquiazules' se coronaron campeonas, las 'santas' subcampeonas, las 'pumas' se quedaron con el tercer lugar. (Puro Vóley)

La consagración de Alianza Lima como tricampeón de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 llegó tras una final de alta tensión ante San Martín, definida por 3-2 en el extra game. El desenlace coronó al conjunto blanquiazul y reforzó su hegemonía en el voleibol nacional.

El título no solo representa un logro deportivo, sino que también implica un beneficio económico para el club. Y no solo para ellos, la Federación Peruana de Vóley (FPV) otorga un cuantioso monto a todos los equipos dependiendo del lugar que terminaron durante la competencia.

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¿Cuánto dinero recibirán San Martín, Universitario y los otros clubes?

- Alianza Lima: S/ 108,000.00 (ciento ocho mil soles)

- San Martín: S/ 90,000.00 (noventa mil soles)

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- Universitario de Deportes: S/ 81,000.00 (ochenta y un mil soles)

- Deportivo Géminis: S/ 67,500.00 (sesenta y siete mil quinientos soles)

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- Regatas Lima: S/ 58,500.00 (cincuenta y ocho mil quinientos soles)

- Atlético Atenea: S/ 43,200.00 (cuarenta y tres mil doscientos soles)

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- Circolo Sportivo Italiano: S/ 38,700.00 (treinta y ocho mil setecientos soles)

- Deportivo Soan: S/ 29,700.00 (veinte y nueve mil setecientos soles)

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- Rebaza Acosta: S/ 25,200.00 (veinticinco mil doscientos soles)

- Olva Latino: S/ 20,700.00 (veinte mil setecientos soles)

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- Deportivo Wanka: S/ 17,100.00 (diecisiete mil cien soles)

- Kazoku No Perú: S/ 13,680.00 (trece mil seiscientos ochenta soles)

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Así terminó la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. (Puro Vóley)

Premios económicos para el equipo ideal de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La ceremonia de premiación de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 distinguió a las jugadoras más destacadas de la temporada en cada posición. Elina Rodríguez y Fernanda Tomé fueron reconocidas como mejores puntas, mientras que Mara Leão y Clarivett Yllescas recibieron el galardón de mejores centrales. Paola Rivera fue elegida mejor armadora y Mirian Patiño como mejor líbero.

El entrenador Facundo Morando obtuvo el premio al mejor técnico por segunda vez consecutiva, justo antes de anunciar su partida hacia Fluminense en la Superliga Brasileña. Todas las premiadas recibieron un trofeo conmemorativo y un incentivo económico de S/ 2.000 por su rendimiento en la campaña.

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Para quienes se preguntan acerca de las ausencias, la falta de reconocimiento a Nicole Pérez fue uno de los temas más comentados. La atacante de Atlético Atenea finalizó la temporada como máxima anotadora, con 526 puntos, liderando la ofensiva y firmando una campaña histórica para su club. Su exclusión de los premios individuales generó debate entre seguidores y especialistas del voleibol peruano.

En una emocionante ceremonia, la jugadora de Alianza Lima, Maeva Orlé, es nombrada la Jugadora Más Valiosa (MVP) de la Liga Peruana de Vóley, mostrando una genuina sorpresa al recibir el galardón.

Todas las premiaciones individuales de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

1ra mejor atacante: Elina Rodríguez (Alianza Lima)

2da mejor atacante: Fernanda Tomé (Universidad San Martín)

1ra mejor central: Mara Leão (Universitario de Deportes)

2da mejor central: Clarivett Yllescas (Alianza Lima)

1ra mejor opuesta: Maeva Orlé (Alianza Lima)

Mejor armadora: Paola Rivera (Universidad San Martín)

Mejor líbero: Mirian Patiño (Universitario de Deportes)

Mejor entrenador: Facundo Morando (Alianza Lima)

MVP del torneo: Maeva Orlé (Alianza Lima)

Esmeralda Sánchez y Sandra Ostos fueron determinantes en el éxito de Alianza Lima. Crédito: FPV