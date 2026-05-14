La producción agropecuaria de República Dominicana registra un crecimiento sostenido impulsado por el sector avícola

La producción agropecuaria de República Dominicana registra un crecimiento sostenido en pollos, arroz, leche y plátano. - crédito Reuters

La producción agropecuaria de República Dominicana muestra una tendencia de crecimiento sostenido que se refleja en los principales rubros del sector.

Según datos oficiales y estimaciones internacionales, el país experimenta un incremento histórico en la producción de pollo seguido por arroz, leche y plátano, consolidando su posición como referente agrícola en el Caribe.

PUBLICIDAD

De acuerdo con un informe reciente de Trade.gov, la industria avícola dominicana ha registrado un aumento del 13% en la producción de pollos broiler durante los últimos años.

Este avance se atribuye principalmente al dinamismo del sector turístico y al consumo local, que han impulsado la demanda interna. El reporte también resalta el crecimiento del 8% en la producción de huevos, gracias al fortalecimiento de la cadena de valor y la adopción de tecnologías modernas en las granjas.

PUBLICIDAD

La expansión del sector avícola se ve favorecida por políticas públicas orientadas a garantizar la seguridad alimentaria, como el acceso preferente a insumos importados y el apoyo crediticio.

La industria avícola nacional reporta un aumento del 8% en la producción de huevos gracias a la incorporación de tecnologías modernas. (Revista Chacra)

La producción de arroz ha mantenido su posición estratégica en la seguridad alimentaria nacional. El gobierno dominicano, citado por Dominican Today y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), destaca que el país es el mayor productor de arroz del Caribe y Centroamérica.

PUBLICIDAD

En 2025, la producción superó el millón de toneladas métricas, lo que permitió cubrir aproximadamente el 90% del consumo local. El crecimiento del sector arrocero se apoya en la mecanización, innovaciones tecnológicas y la disponibilidad de insumos, como fertilizantes y combustibles, que han permitido aumentar el área sembrada y mejorar los rendimientos.

El Programa de Pignoración y las restricciones a las importaciones han jugado un papel clave en la estabilidad del mercado y en la protección de los productores locales.

PUBLICIDAD

El sector de leche también reporta una tendencia positiva, aunque ha sido necesario complementar la producción local con importaciones ante el aumento del consumo nacional.

Un reporte de USDA/FAS indica que las importaciones de productos lácteos crecieron un 25% entre 2021 y 2024. Este fenómeno responde al fortalecimiento de la industria láctea nacional y al desarrollo de regulaciones sanitarias para elevar los estándares de calidad.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Agricultura trabaja en la implementación de programas que buscan mejorar la productividad y asegurar la inocuidad de los productos, con el objetivo de mantener la competitividad frente a los mercados internacionales.

La producción de leche demanda importaciones para cubrir el alza del consumo, que registró un aumento del 25% en productos lácteos importados entre 2021 y 2024. (AP Photo/Amanda Swinhart)

La producción de plátano se mantiene como uno de los pilares de la agricultura dominicana. Informes de la FAO y reportes oficiales señalan que los proyectos de tecnificación y apoyo institucional han permitido consolidar una oferta estable tanto para el consumo interno como para la exportación.

PUBLICIDAD

El plátano forma parte de las cadenas de valor priorizadas por el gobierno, que ha invertido en infraestructura y capacitación para los productores. El Centro Agroindustrial Enriquillo Norte, por ejemplo, ha sido clave para elevar la productividad y mejorar el acceso a mercados nacionales e internacionales.

La tendencia de crecimiento en estos rubros se explica por una combinación de factores estructurales y coyunturales. El Ministerio de Agricultura lidera la formulación de políticas públicas orientadas a la inversión en infraestructura, asistencia técnica y financiamiento para el sector.

PUBLICIDAD

Los incentivos a la modernización de los sistemas de riego y la adopción de prácticas sostenibles han contribuido a la resiliencia de la agropecuaria dominicana frente a desafíos como el cambio climático y la volatilidad de los precios internacionales.

Las proyecciones internacionales prevén que el crecimiento en pollo, arroz, leche y plátano continuará hasta 2026, liderando el sector agrícola caribeño. (Redes viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez)

Las proyecciones oficiales y de organismos internacionales apuntan a que la producción de pollo, arroz, leche y plátano en República Dominicana continuará en aumento hasta 2026.

PUBLICIDAD

El sector avícola prevé mantener su expansión por la alta demanda local y el crecimiento del turismo, mientras que el arroz y el plátano seguirán beneficiándose de políticas de protección y estímulos a la innovación. El sector lechero, por su parte, espera consolidar los avances en calidad y volumen, con miras a reducir la dependencia de importaciones y potenciar las exportaciones.