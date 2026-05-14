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Universitario se despide de Mara Leão, la mejor central de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: ”Gracias por una temporada inolvidable”

Tras la obtención de la histórica medalla de bronce de ’las pumas’, la deportista brasileña había dado indicios de que su futuro estaría lejos de las instalaciones en Breña. Finalmente, el club ha confirmado su partida

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La brasileña Mara Leão no va más en Universitario. Crédito: Instagram Universitario vóley.
La brasileña Mara Leão no va más en Universitario. Crédito: Instagram Universitario vóley.

Universitario ha hecho oficial la salida de Mara Leão. La central brasileña se erigió como una pieza capital en el engranaje del sexteto que tuvo a su cargo Francisco Hervás y se hizo con el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El rendimiento de Mara fue tal, que los organizadores del torneo la premiaron como la mejor en su posición del último curso.

Gracias por una temporada inolvidable. Agradecemos a Mara Leão por su implacable Garra defendiendo a la camiseta crema, la cual fue clave en la obtención del primer bronce de nuestra historia. ¡Te deseamos lo mejor en tus futuros retos!”, compartió el club de Odriozola en sus redes sociales.

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La baja de la bloqueadora extranjera ya se veía venir en Ate. En el triunfo final ante Deportivo Géminis, la propia jugadora había anticipado su salida a través de un sentido mensaje público. En sus declaraciones, la central brasileña aprovechó para manifestar su profundo agradecimiento a la institución y aseguró que, a pesar de la distancia, continuará alentando a las ‘pumas’ como una aficionada más.

Universitario hizo oficial la salida de Mara Leao, la mejor central de la temporada 2025/26. Crédito: Instagram Universitario.
Universitario hizo oficial la salida de Mara Leao, la mejor central de la temporada 2025/26. Crédito: Instagram Universitario.

Respecto a los motivos de su adiós, el periodista deportivo Julio Peña informó que la potencial salida de la jugadora estaría directamente relacionada a un tema estrictamente familiar. Esta situación habría pesado de forma definitiva en su decisión de no renovar con el cuadro estudiantil para la siguiente campaña.

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Con la partida de Mara Leão, Universitario pierde a su principal baluarte en la red y a una de las extranjeras más rentables de la temporada. La directiva ’crema’ tendrá ahora la difícil misión de buscar en el mercado internacional un refuerzo de nivel que logre cubrir el vacío dejado por la mejor central del torneo.

La razón de la partida

El periodista deportivo Julio Peña, en su programa de YouTube ’De Una’, detalló que la directiva de Universitario mantuvo la intención de renovar el vínculo con Mara Leão, pero la continuidad de la central brasileña estuvo condicionada por circunstancias familiares que la alejaron del club.

La central brasileña despertó la incertidumbre luego de sus declaraciones. Créditos: De Una / Ovación.

”Su permanencia dependía de una decisión personal, no de la directiva ni del comando técnico”, precisó Peña, dejando claro que el club hizo los esfuerzos necesarios para retenerla. Por su parte, tras la victoria sobre Géminis, Mara Leão reconoció que la temporada fue especialmente exigente en el plano personal.

La central subrayó que atravesó momentos difíciles fuera de la cancha, lo que la obligó a fortalecerse mentalmente para poder seguir compitiendo y aportar al equipo. “Esta temporada fue una de las más complejas para mí en lo personal, pero me ayudó a crecer y a ser más fuerte”, expresó la jugadora al término del partido, reflejando la dimensión emocional que acompaña su decisión sobre el futuro.

El mercado de pases de Universitario

El mercado de pases de Universitario avanza con decisiones estratégicas para consolidar el proyecto deportivo que llevó al club a lograr la histórica medalla de bronce en la Liga Peruana de Vóley. En esta etapa de definiciones, la directiva ha asegurado la continuidad de piezas clave de la última temporada.

Vive la intensidad y la garra de Catherine Flood en este compilado con sus mejores jugadas. Remates, defensa y celebración, todo en un solo video.

La renovación de Catherine Flood, una de las figuras extranjeras más destacadas del plantel, se da en el marco de la ratificación de Francisco ‘Paco’ Hervás como entrenador principal. La continuidad de Maluh Oliveira, otra de las referentes en la última campaña, también refuerza la apuesta por la estabilidad y el crecimiento del grupo.

En cuanto a las bajas, el club confirmó las salidas de Zaira Manzo, emblemática armadora que anunció su retiro tras una extensa trayectoria, y de Coraima Gómez, quien buscará nuevos desafíos profesionales fuera de Breña.

Respecto a incorporaciones, fuentes cercanas a la institución indican que Aixa Vigil y Maricarmen Guerrero están en el radar de Universitario para reforzar el plantel, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales.

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