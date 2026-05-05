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Cenaida Uribe está en conversaciones con Ángela Leyva para fichaje de Alianza Lima: “Sería una bombaza”

La cara más visible del vóley peruano en Europa está marcada en rojo en la lista de potenciales refuerzos del tricampeón. Su condición de libre permitiría agilizar la contratación, que a todas luces sacudiría el panorama local

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Cenaida Uribe anhela sellar la contratación de Ángela Leyva para Alianza Lima. - Crédito: Difusión
Cenaida Uribe anhela sellar la contratación de Ángela Leyva para Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Alianza Lima pasa la página del tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley desde los despachos. Aunque las deportistas aún siguen celebrando el hito conseguido, las cabezas principales de la institución han comenzado a enfocarse en el plan de refuerzos para el siguiente periodo, marcando en rojo el nombre de Ángela Leyva.

La idea de la jefa de equipo es elevar al máximo la competencia en la estructura ‘blanquiazul’ y la antigua jugadora del histórico Besiktas (TUR) encajaría perfectamente en la nueva dinámica; además asumiría un protagonismo estelar en un panorama al que le urge la presencia de voleibolistas diferenciales.

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Ángela Leyva celebró su primer triunfo con Besiktas en la Superliga de Turquía.
Ángela Leyva ha integrado las filas del Besiktas. Crédito: Instagram
Hablé con ella y sí le gustaría [llegar a Alianza Lima]”, partió diciendo Uribe en una entrevista concedida a ‘Puro Vóley’. En esa línea, reveló que Leyva ha pasado un curso irregular en la máxima categoría de Turquía: “Me comentó que no había tenido una buena temporada y estaba por verse”.

Aseguró Cenaida, además, que la vinculación de Ángela con las ‘águilas negras’ ha terminado y por consiguiente la peruana está en condiciones de moverse hacia otros horizontes. “Está libre, hablé con ella, pero ahora quiere descansar seguramente”.

La jefa de equipo señaló que sería una "bombaza" tener a la peruana - Crédito: Puro Vóley.

La figura de Leyva, definitivamente, aumentaría la dimensión del proyecto en Alianza Lima y Uribe lo sabe a la perfección. “Sería una bombaza”, subrayó la directiva. Sin embargo, hay un apartado que podría jugar en contra: “Presupuestalmente es otro mundo, contaría como una extranjera o más que una extranjera. Pero vamos a ver”.

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Aunque pareciera que la seleccionada peruana, que hace no mucho retornó a la disciplina nacional tras limar asperezas con los altos mandos, es la ‘tapadita’ —por así decirlo— en Alianza Lima para la búsqueda del tetracampeonato, lo cierto es que hay otro as bajo la manga de Cenaida Uribe para dar un golpe a la mesa en la LPV.
Cenaida Uribe confirmó primera renovación de Alianza Lima para la próxima Liga Peruana de Vóley 2026/2027
Cenaida Uribe, la mente maestra detrás de la reestructuración de Alianza Lima. - Crédito: Composición Infobae

Reestructuración

Tras la conclusión del curso de la Liga Peruana de Vóley, la directiva de Alianza Lima ha iniciado el delineamiento de una nueva estructura para el equipo, lo que implica una serie de salidas de jugadoras y miembros clave del plantel. La institución se encuentra en un periodo de transición, con la mirada puesta en sostener su nivel competitivo para los próximos desafíos.

Entre las bajas más destacadas se encuentra Facundo Morando, quien fue pieza fundamental en la obtención del tricampeonato y es reconocido como el arquitecto de ese éxito. El argentino continuará su carrera en el Fluminense, donde aspira a dejar huella en un certamen de élite, dando así un giro relevante a su trayectoria profesional.

El equipo blanquiazul hizo historia al conseguir el tricampeonato. Además del título, figuras como Maeva Orlé, Elina Rodríguez y Clarivett Yllescas, junto al entrenador Facundo Morando, fueron premiadas por su destacada actuación.

En cuanto al plantel de jugadoras, la ausencia de Maëva Orlé supone un golpe considerable para el equipo. La francesa, quien fue elegida como MVP de la temporada 2025/26, expresó que su etapa en La Victoria ha llegado a su fin y manifestó su deseo de encarar desafíos más exigentes en ligas y torneos internacionales.

A la lista de salidas se suma la argentina Elina Rodríguez, quien, pese a mostrar un rendimiento irregular durante la temporada, logró recuperarse en la recta final del campeonato. Este repunte le permitió consagrarse como la mejor punta del torneo, consolidando su aporte en los momentos decisivos para Alianza Lima.

Facundo Morando logró dos títulos al mando de Alianza Lima.
Facundo Morando logró dos títulos al mando de Alianza Lima. Crédito: FPV

Frente a este panorama de cambios, Cenaida Uribe asumió rápidamente la responsabilidad de gestionar la reconstrucción del equipo. La jefa de equipo se encuentra enfocada en la incorporación de refuerzos que permitan suplir las ausencias y sostener la competitividad de la plantilla en el corto y mediano plazo.

En el mercado de pases, ya se mencionan nombres vinculados a la institución como posibles incorporaciones. Entre las opciones que aparecen para reforzar el equipo figuran Flavia Montes y Allison Holland, dos jugadoras que podrían sumarse para cubrir los espacios dejados por las recientes salidas y contribuir a la continuidad del proyecto aliancista.

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