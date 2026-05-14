El escándalo detrás de la épica pelea de los pesados que ganó Daniel Dubois con un sangriento KO

Wardley cayó por nocaut técnico tras protagonizar una épica pelea contra Dubois (Reuters)

El coentrenador de Fabio Wardley, Ben Davison, respondió públicamente a las críticas recibidas tras la derrota de su pupilo ante Daniel Dubois en el combate por el título mundial de los pesos pesados de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), disputado en el Co-op Live Arena de Manchester. La polémica surgió luego de que numerosos aficionados cuestionaran la decisión de la esquina de no detener la pelea cuando Wardley comenzó a mostrar signos evidentes de desgaste físico y daño tras las ofensivas de Dubois en los últimos asaltos. En un comunicado difundido a través de su cuenta oficial de Instagram, Davison abordó el debate y defendió su proceder durante la contienda.

Davison inició su declaración felicitando a Dubois y reconociendo la entrega de ambos púgiles durante un combate que calificó como un “clásico moderno”. El entrenador expresó: “Estamos muy orgullosos de Fabio. De hecho, estoy de acuerdo en que la pelea podría haberse detenido antes”. Así, admitió que compartía parte de la preocupación manifestada por el público sobre el desenlace del enfrentamiento.

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En el mismo comunicado, Davison explicó que la decisión de continuar con la pelea se tomó con base en la percepción que tenían desde la esquina sobre el estado físico de Wardley. “No vi a Fabio tambalearse antes de acercarse al médico al comienzo del décimo asalto”, señaló el entrenador. Añadió que, tras la revisión médica efectuada cerca del final del combate, Wardley mostró mayor estabilidad, lo que influyó en que la esquina optara por no lanzar la toalla en ese momento. “Para entonces, él ya había ido a ver al médico y parecía mucho más estable sobre sus piernas, que es lo que vimos”, puntualizó Davison.

El entrenador británico también se refirió a la dificultad inherente al rol del segundo en este tipo de situaciones límite. “Es un trabajo muy difícil no solo encontrar el equilibrio, sino también atacar en el momento justo para detener una pelea así de repente, cuando tu oponente está reaccionando y contraatacando”, argumentó Davison en su mensaje.

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Dubois se quedó con el cinturón de los pesos pesados tras vencer a Wardley por nocaut en el undécimo asalto

A lo largo del combate, Wardley sufrió golpes contundentes y terminó con heridas visibles, incluida una inflamación en el ojo derecho y cortes en la nariz. Pese a la acumulación de daño, el boxeador británico continuó respondiendo a las ofensivas de Dubois, lo que, según Davison, dificultó aún más la toma de decisiones en la esquina. “En dos ocasiones lo analizamos, pero en una, al final del asalto, Fabio respondió al fuego y acabó con el impulso de Dubois. De nuevo, fue muy difícil dadas las circunstancias, ya que el boxeador reaccionó y respondió al fuego”, relató el entrenador.

Davison recordó que su criterio como entrenador ha sido objeto tanto de críticas como de elogios en el pasado por decisiones similares en otros combates de alto perfil. Hizo alusión a su actuación en la esquina de Tyson Fury frente a Deontay Wilder, así como a su papel en las peleas de Leigh Wood contra Michael Conlon y Mauricio Lara. “Me han elogiado por no haber envuelto a Fury (Wilder) con una toalla. Me elogiaron por no haber envuelto a Wood (Conlon) con una toalla. Primero me criticaron, y luego me elogiaron por haber envuelto a Wood (Lara) con una toalla”, recordó.

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Más allá de las valoraciones, Davison reiteró su respaldo a la labor del árbitro Howard Foster, quien finalmente detuvo la pelea en el undécimo asalto cuando la superioridad de Dubois se hizo evidente. “He visto opiniones encontradas al respecto, pero estoy de acuerdo en que podría haberse detenido antes. Sin embargo, dicho esto, creo que Howard Foster consiguió que se prohibiera según sus propios términos”, añadió.

Para cerrar su comunicado, el coentrenador de Wardley puso en valor el recorrido de su boxeador y su capacidad para llegar a la élite del boxeo mundial. “Es muy fácil olvidar lo que Fabio ha logrado. De cuatro peleas de aficionados a campeón mundial de peso pesado. No es tarea fácil para nosotros, ni para él ni para nosotros, ayudarlo a enfrentarse a los mejores del mundo. Nunca se había hecho antes, ni se volverá a hacer”, concluyó Davison.

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En ese combate, Daniel Dubois recuperó el cetro mundial OMB de los pesados al imponerse por KO técnico en el 11° asalto ante 18.000 espectadores. Al finalizar, Dubois agradeció a su adversario y expresó: “Fue una guerra. Superamos los momentos difíciles. Gracias, Fabio, por eso, gracias… ¡Qué gran pelea, qué gran batalla, hombre!” y agregó: “Tuve que sacar todo mi potencial, confiar en el jab y usar todas mis habilidades. ¡Qué gran pelea, qué gran batalla! Pero vuelvo a ser el número uno”.

Con este triunfo, su palmarés se eleva a 23 victorias, 3 derrotas y 22 nocauts, mientras que Wardley suma ahora 20 victorias, 1 derrota y 1 empate.

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Davison explicó por qué no tiró la toalla en medio del brutal castigo que recibió Wardley (Reuters)