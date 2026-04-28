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“¿De verdad creían que me iba?“: Regatas Lima anunció la renovación de Kiara Montes con especial video

Tras los rumores de salida y un posible fichaje por Universitario, el club chorrillano confirmó la continuidad de su capitana para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley

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La capitana del club chorrillano seguirá una temporada más con la camiseta celeste. (Video: Regatas Lima Vóley)

Regatas Lima puso fin a todo tipo de especulación sobre el futuro de su principal figura. A través de sus redes sociales, el club chorrillano anunció la renovación de Kiara Montes, quien continuará defendiendo la camiseta celeste en la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. La noticia fue recibida con entusiasmo por los hinchas, que veían con preocupación la posibilidad de perder a su capitana.

El anuncio no fue convencional. La institución optó por un video en el que la propia jugadora protagoniza el mensaje principal. “¿De verdad creían que me iba?”, se le escucha decir a Montes, en una frase directa que sirvió para despejar cualquier duda sobre su continuidad. Con ello, se confirmó su permanencia y, además, reforzó el vínculo emocional entre la voleibolista y la hinchada.

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Regatas acompañó el video con un mensaje que refleja el significado de su capitana dentro del club: “La Capi se queda en casa. Porque este escudo se lleva en el alma”. La frase resume el peso que tiene Kiara en el equipo, donde no solo destaca por su rendimiento, sino también por su liderazgo y compromiso.

Montes se ha consolidado como la máxima referente de las ‘regatinas’ en la actualidad. Su rol como líder la ha llevado a ser una pieza clave tanto en lo deportivo como en lo anímico, convirtiéndose en una voz autorizada dentro del vestuario. Su continuidad, por tanto, no solo garantiza calidad en la cancha, sino también estabilidad en un grupo que apunta a volver a ser protagonista.

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Kiara Montes seguirá siendo la capitana de Regatas Lima.
Kiara Montes seguirá siendo la capitana de Regatas Lima. Crédito: Instagram

Seis temporadas de historia y éxitos

La historia entre Kiara Montes y Regatas Lima ya suma seis temporadas, un vínculo que se ha fortalecido con el paso de los años y que ahora se extiende con esta nueva renovación. Durante este tiempo, la jugadora ha sido protagonista de algunos de los momentos más importantes del club en el vóley nacional.

En su palmarés destaca el tricampeonato logrado entre 2021 y 2023, un periodo en el que el club chorrillano dominó la Liga Peruana de Vóley con autoridad. Montes fue una de las figuras de ese equipo que marcó una época, aportando regularidad, liderazgo y rendimiento en instancias decisivas.

Además, en la temporada pasada, el conjunto ‘celeste’ alcanzó el subcampeonato, manteniéndose en la élite del torneo. Aunque no lograron quedarse con el título, tras caer ante Alianza Lima en la final, el equipo volvió a demostrar competitividad para colgarse la medalla de plata.

Un presente que exige cambios

Sin embargo, la campaña más reciente dejó un sabor distinto. Regatas Lima no logró cumplir con sus expectativas y terminó en el quinto lugar de la tabla general, quedando fuera de la lucha por el campeonato. Este resultado encendió las alarmas dentro del club y evidenció la necesidad de realizar ajustes en el plantel.

Regatas Lima terminó en el quinto lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.
Regatas Lima terminó en el quinto lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

En ese contexto, asegurar la continuidad de Kiara Montes aparece como una decisión clave. Mantener a su capitana y principal referente es el primer paso en un proceso de reestructuración que buscará devolver al equipo chorrillano a los primeros planos del vóley nacional.

Con la renovación ya confirmada, Regatas Lima apuesta por reconstruir un plantel competitivo en torno a su principal referente. La continuidad de Kiara Montes será clave para liderar este nuevo proceso, tanto dentro como fuera de la cancha. Así, el club empieza a perfilar su proyecto para la próxima temporada, con el objetivo de recuperar el protagonismo que lo llevó a dominar el vóley peruano en los últimos años.

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