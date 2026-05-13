Se conoció futuro de Coraima Gómez tras salida de Universitario en la próxima Liga Peruana de Vóley: “Tendrá la oportunidad de ser titular”

La confirmación de la salida de Coraima Gómez de Universitario de Deportes para la temporada 2026/2027 de la Liga Peruana de Vóley generó diversas reacciones entre la afición. La atacante nacional tomó la decisión de no continuar en el club, una determinación que, según se informó, responde a motivos personales.

Durante su etapa en la institución, Gómez se consolidó como una jugadora clave en el proceso de ascenso a la máxima categoría del voleibol peruano. Su desempeño y compromiso fueron reconocidos tanto por el cuerpo técnico como por los seguidores del equipo.

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Y después de varios días de incertidumbre, se conoció el futuro de la atacante para la siguiente temporada. Será refuerzo de Circolo Sportivo Italiano, y será una de las abanderadas del cuadro de Pueblo Libre que buscará recuperar protagonismo en el torneo local tras quedar en la séptima posición.

“Me gustó lo que se contó de Coraima, porque entiendo que Universitario quería que siguiera Coraima, pero ella misma fue tajante en decir ‘me voy’. Y Coraima estaría por Pueblo Libre, por la Bolívar con Brasil; se irá a Circolo. Coraima, cuando estuvo dentro de la cancha en la ‘U’, siempre lo hizo bien, pero nunca fue la primera opción”, informó Sergio Moreno en ‘Ataque Cruzado’.

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El jefe polideportivo Fabrizio Acerbi brindó detalles de la decisión de la punta peruana. Créditos: De Una / Ovación.

“Tiene la oportunidad de ser titular”

Una de las razones por la que Coraima Gómez dejó Universitario de Deportes fue porque no tenía la continuidad desea, algo que sí tendrá en Circolo Sportivo Italiano.

“Yo creo que ella tiene oportunidad para ser titular en cualquier equipo. Aparte, no solamente por la técnica, sino por la entrega. Lidera un poco también. Entonces me gusta, me gustaría ver a Coraima retomar protagonismo en la liga y creo que se lo merece, porque nadie puede negar, rivales o gente del mismo equipo, que cuando ha entrado, ha dado la talla”, comentó Sandra Rodríguez.

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Además, Sergio Moreno reveló otro refuerzo de peso del equipo de Pueblo Libre: “¿Y sabes quién la armaría? Shiamara Almeida, son pinkys. Circolo está armando un buen equipo".

Coraima Gómez se marcha de Universitario. Crédito: Instagram Coraima Gómez.

La emotiva despedida de Coraima Gómez de Universitario

Durante cuatro temporadas, Coraima Gómez logró consolidarse como una figura respetada por la hinchada y la dirigencia de Universitario de Deportes. Su proceso de adaptación no estuvo exento de desafíos, ya que su simpatía previa por Alianza Lima generó ciertas dudas en un inicio sobre la recepción que tendría entre los aficionados del club.

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En su mensaje de despedida, la propia Gómez reconoció: “Llegamos con mucha incertidumbre y temor de qué era lo que pasaría, cómo reaccionaría la afición ante mi llegada a la institución, pues mi corazón es aliancista”, palabras que compartió a través de su cuenta de Instagram.

La última temporada representó un punto de inflexión en la trayectoria de la atacante. La disminución de sus minutos en cancha la llevó a reflexionar sobre el rumbo de su carrera y, tras un proceso de introspección, optó por buscar nuevos horizontes profesionales fuera de la institución.

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Al comunicar su salida, Gómez expresó: “No fue una fácil decisión, pero sí fue necesaria. Necesaria para seguir creciendo y madurando, para seguir mi intuición, para ponerme como prioridad ante todos. Estoy convencida de que es una elección correcta para salir de mi zona de confort y asumir nuevos retos. Espero solo sea un hasta luego”.

La emotiva despedida de Universitario a Coraima Gómez, pieza fundamental del resurgimiento de la institución en el vóley nacional. Crédito: Instagram Universitario.