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Armadora de Alianza Lima reveló que equipo de Liga Peruana de Vóley la contactó y señaló su futuro: “Hubo posibilidad de quedarme”

La deportista extranjera también explicó el motivo por el cual decidió no quedarse en el club ‘blanquiazul’ tras el tricampeonato

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La atleta contó que la contactaron de un equipo de la Liga Peruana de Vóley. Créditos: De Una / Ovación.

Alianza Lima conformó un plantel competitivo con el objetivo de lograr el tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley. No obstante, la mayoría de sus jugadoras dejarán el equipo para la temporada 2026/2027, ya sea por decisiones de la directiva o motivos personales.

Uno de los casos destacados es el de Doris Manco, joven armadora que no continuará en la institución ‘blanquiazul’. La jugadora extranjera conversó en exclusiva con el programa De Una y ofreció detalles sobre su futuro.

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Ante la consulta sobre si fue contactada por algún club de la Liga Peruana, Manco respondió afirmativamente y precisó que el entrenador de Rebaza Acosta se comunicó con ella antes de que Martín Rodríguez asumiera la dirección técnica.

“Sí me había contactado, el entrenador del equipo de Rebaza, que ahora va a ser Martín, pero no llegamos a nada concreto, entonces no me quedaré”, señaló, en alusión a Tato Rivero, quien era el técnico del club del Callao en ese momento.

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Respecto a su próximo destino, la levantadora colombiana evitó dar precisiones, aunque ofreció algunas pistas. “Yo digo que me veo jugando en Europa. Entonces, creo que está por allá”, indicó.

Posteriormente, mencionó que se trata de un país de habla hispana, lo que apunta como posible destino a la Liga de España, tal como había anticipado Cenaida Uribe, gerenta de Alianza Lima, en una entrevista reciente.

Doris Manco, con 19 años, tendrá la oportunidad de continuar su carrera en Europa. Además, forma parte de la selección colombiana para los próximos torneos continentales, lo que respalda su proyección como una de las jugadoras con mayor proyección en su país.

Armadora de Alianza Lima reveló que equipo de Liga Peruana de Vóley la contactó y señaló su futuro.
Armadora de Alianza Lima reveló que equipo de Liga Peruana de Vóley la contactó y señaló su futuro.

¿Por qué no se queda en Alianza Lima?

Poco después, le preguntaron si existió la opción de permanecer en Alianza Lima para la temporada 2026/2027. Doris Manco confirmó que mantuvo conversaciones con Cenaida Uribe, pero explicó que su prioridad es tener continuidad, algo que no le sería posible en el club, dado que la titularidad pertenece a su compatriota María Alejandra Marín.

Sí hubo posibilidad, yo tenía como prioridad comenzar a jugar”, manifestó Manco. Por esta razón, decidió buscar nuevas oportunidades fuera de Perú, con la mira puesta en Europa.

Además, la armadora colombiana comentó que en su diálogo con Cenaida Uribe expresó su deseo de regresar a La Victoria en el futuro, ya que siente un fuerte apego por Alianza Lima. La dirigenta le aseguró que las puertas del club permanecerán abiertas para un eventual retorno.

Las otras salidas de Alianza Lima

La opuesta francesa Maëva Orlé y el entrenador Facundo Morando dejan Alianza Lima tras lograr el tricampeonato, ambos con destino a Brasil. El argentino continuaría su carrera en Fluminense, tal como estaba previsto.

En cuanto a las jugadoras extranjeras, todas tomarán el mismo rumbo que Orlé, salvo Maria Alejandra Marín, quien permanecerá en el plantel. Yanlis Féliz, Elina Rodríguez, Doris Manco y Meegan Hart no continuarán en el equipo para la próxima temporada.

Féliz y Hart tienen posibilidades de continuar sus carreras en la Liga Peruana de Vóley, ya que la Universidad San Martín ha mostrado interés en incorporarlas como refuerzos para la próxima temporada, según confirmó la dirigente Yudy Balcázar.

Yanlis Féliz y Meegan Hart reforzaron a Alianza Lima la más reciente temporada.
Yanlis Féliz y Meegan Hart reforzaron a Alianza Lima la más reciente temporada. Crédito: Prensa AL

La situación de Maricarmen Guerrero es la única pendiente, ya que aún no ha renovado su contrato. Las negociaciones con la central se han extendido y todo apunta a que no seguirá en Alianza Lima. Su siguiente destino sería Universitario de Deportes.

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