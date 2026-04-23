Perú Deportes

Se confirmó la salida de cinco figuras de Regatas Lima para la próxima Liga Peruana de Vóley

El cuadro de Chorrillos viene realizando una reestructuración tras quedar en el quinto lugar del torneo nacional. Horacio Bastit está armando a su equipo para la siguiente competencia

Guardar
Se confirmó la salida de cinco figuras de Regatas Lima para la próxima Liga Peruana de Vóley. (Regatas)
Se confirmó la salida de cinco figuras de Regatas Lima para la próxima Liga Peruana de Vóley. (Regatas)

Regatas Lima concluyó la temporada 2025/2026 de la Liga Peruana de Vóley con un desempeño por debajo de sus expectativas, logrando apenas el quinto puesto tras superar a Atlético Atenea en su último compromiso. Este resultado llevó a la directiva a plantear una reestructuración para recuperar el protagonismo perdido en la próxima edición del certamen.

De cara al nuevo ciclo, la institución ya anunció que Horacio Bastit seguirá al frente del equipo como entrenador principal. El técnico argentino comenzó a delinear el futuro del plantel y tomó la determinación de prescindir de cinco jugadoras, iniciando así una renovación significativa en la plantilla.

“El equipo celeste busca una opuesta y dos centrales tras las partidas de Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera y Katherine Ramírez. A ellas, se suman las salidas de Shanaiya Aymé y Bárbara Frangella”, informó el cuadro celeste a través de su página web oficial.

El técnico argentino se encuentra armando el plantel para la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Créditos: Dosis de Voleibol.

¿Qué voleibolistas se quedan en Regatas Lima?

La próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tendrá a tres jugadoras que continuarán defendiendo los colores de Regatas Lima. Entre ellas, la única extranjera que se mantiene en el plantel es Katy Ryan, quien aportará su experiencia internacional al equipo dirigido por Horacio Bastit.

Junto a Ryan, seguirán en el club la capitana Kiara Montes, referente de la escuadra de Chorrillos, y la joven Camila Monge. Esta última resolvió dejar de lado ofertas académicas y deportivas en Estados Unidos, priorizando su presencia en la máxima división del voleibol nacional.

En materia de fichajes, Bastit confirma la llegada de Nicole Abreu para reforzar la zona defensiva, jugadora que participó recientemente en el Sudamericano de Clubes 2026. El técnico también resalta la permanencia de la opuesta estadounidense Katy Ryan: “Decidió quedarse una temporada más. Está contenta en el club y quiere completar el año”, afirma.

Para la posición de armadora, el equipo contará nuevamente con Cristina Cuba, quien alternará con una refuerzo extranjera aún no anunciada. Bastit adelanta: “Es una jugadora de gran nivel que actualmente compite en una liga internacional”.

Más allá del primer equipo, el club apuesta fuerte a sus divisiones formativas. El head coach destaca el presente de la cantera celeste: “Tenemos cuatro jugadoras en la sub 17 y otras cuatro en la sub 19. En dos o tres temporadas podrían tener minutos en el primer equipo”, señala el técnico, mostrando optimismo por el futuro del proyecto deportivo.

Kiara Montes fue la MVP de la victoria de Regatas ante Circolo.
Kiara Montes fue la MVP de la victoria de Regatas ante Circolo. Crédito: Regatas

¿Simone y Marina Scherer irán a Regatas Lima?

La próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley podría estar marcada por un movimiento inédito: Regatas Lima evalúa la incorporación de las hermanas brasileñas Marina y Simone Scherer. De concretarse, este fichaje no solo fortalecería al plantel de Chorrillos, sino que también permitiría a las gemelas cumplir su anhelo de compartir equipo antes de retirarse.

El entrenador Horacio Bastit confirmó en diálogo con el portal ‘Dosis de Voleibol’ el interés del club en sumar a ambas jugadoras. Aunque el técnico aclaró que el acuerdo aún no se ha cerrado, reveló que las negociaciones avanzan y el perfil de las Scherer se ajusta a las necesidades deportivas actuales de Regatas Lima.

“Es probable que lleguen, hay una evaluación. Es muy probable, pero no está definido”, apuntó el DT.

Horacio Bastit se refirió a la posibilidad de reunir a las gemelas en su plantilla. (Video: Dosis de Voleibol)

Temas Relacionados

Regatas LimaHoracio BastitBárbara FrangellaPetra SchwartzmanDarlevis MosqueraShanaiya AyméLiga Peruana de Vóleyvóley peruanaperu-deportes

Más Noticias

Lorena Góngora defiende a las voleibolistas peruanas, pero cuestiona a los entrenadores: “Siempre hay algo nuevo que aprender”

La técnica de Atlético Atenea manifestó que sus colegas peruanos no acuden a entrenamientos para conocer nuevas estrategias de juego

Lorena Góngora defiende a las voleibolistas peruanas, pero cuestiona a los entrenadores: “Siempre hay algo nuevo que aprender”

Lorena Góngora destacó las condiciones de Nicole Pérez en medio de la posibilidad que se marche a Alianza Lima: “Va a marcar la diferencia”

La técnica argentina habló sobre el sobresaliente nivel de la punta extranjera, que está liderando la tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Lorena Góngora destacó las condiciones de Nicole Pérez en medio de la posibilidad que se marche a Alianza Lima: “Va a marcar la diferencia”

“Sekou Gassama tiene ganas de una revancha en Universitario”, la firme postura del ‘9’ por su futuro en la ‘U’

El periodista Gustavo Peralta señaló la decisión del delantero hispano-senegalés acerca de una posible salida y confía en recuperar terreno

“Sekou Gassama tiene ganas de una revancha en Universitario”, la firme postura del ‘9’ por su futuro en la ‘U’

Jorge Araujo confesó su deseo de quedarse como DT de Universitario y metió presión a Álvaro Barco: “Hay que cristalizarlo”

El técnico peruano ganó 4-1 a Deportivo Garcilaso y habló sobre el respaldo que recibió del director deportivo en la previa

Jorge Araujo confesó su deseo de quedarse como DT de Universitario y metió presión a Álvaro Barco: “Hay que cristalizarlo”

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los rimenses buscarán recuperarse ante las ‘águilas’ en Cutervo tras la dura derrota con Atlético Grau que lo dejó casi sin chances de pelear por el campeonato. Entérate de los detalles del vibrante cotejo

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José María Balcázar desautorizado: ministros firmaron contrato de compra de aviones F-16 y Congreso confirmó transferencia

José María Balcázar desautorizado: ministros firmaron contrato de compra de aviones F-16 y Congreso confirmó transferencia

Piero Corvetto en la mira de la Fiscalía: ¿Cuándo se sabrá si el PJ ordena o no su detención preliminar?

La amenaza de Rafael López Aliaga a Piero Corvetto: “Va a terminar 20 años en la carcel, voy a perseguirlo hasta que se muera”

Fernando Rospigliosi ante una posible moción de censura contra Balcázar: “Si tiene las firmas hay que darle trámite”

JNE desestima convocar elecciones complementarias en mesas de Lima afectadas por fallas de ONPE

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Diego Chávarri revela detalles de su pasada relación con Onelia Molina

La Granja VIP: Diego Chávarri revela detalles de su pasada relación con Onelia Molina

Periodistas españoles advierten a Stephanie Cayo: “Es una conquista más de Alejandro Sanz”

Diana Sánchez es presentada como la nueva conductora del pódcast de María Pía Copello

Karen Schwarz narra difíciles episodios de ansiedad de Ezio Oliva: “Salía sin zapatos y los bomberos lo ayudaban”

Magaly Medina critica retorno de Gisela Valcárcel: “¿No era la flamante contratación de Panamericana?”

DEPORTES

Lorena Góngora defiende a las voleibolistas peruanas, pero cuestiona a los entrenadores: “Siempre hay algo nuevo que aprender”

Lorena Góngora defiende a las voleibolistas peruanas, pero cuestiona a los entrenadores: “Siempre hay algo nuevo que aprender”

Lorena Góngora destacó las condiciones de Nicole Pérez en medio de la posibilidad que se marche a Alianza Lima: “Va a marcar la diferencia”

“Sekou Gassama tiene ganas de una revancha en Universitario”, la firme postura del ‘9’ por su futuro en la ‘U’

Jorge Araujo confesó su deseo de quedarse como DT de Universitario y metió presión a Álvaro Barco: “Hay que cristalizarlo”

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026