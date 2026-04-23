Se confirmó la salida de cinco figuras de Regatas Lima para la próxima Liga Peruana de Vóley. (Regatas)

Regatas Lima concluyó la temporada 2025/2026 de la Liga Peruana de Vóley con un desempeño por debajo de sus expectativas, logrando apenas el quinto puesto tras superar a Atlético Atenea en su último compromiso. Este resultado llevó a la directiva a plantear una reestructuración para recuperar el protagonismo perdido en la próxima edición del certamen.

De cara al nuevo ciclo, la institución ya anunció que Horacio Bastit seguirá al frente del equipo como entrenador principal. El técnico argentino comenzó a delinear el futuro del plantel y tomó la determinación de prescindir de cinco jugadoras, iniciando así una renovación significativa en la plantilla.

“El equipo celeste busca una opuesta y dos centrales tras las partidas de Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera y Katherine Ramírez. A ellas, se suman las salidas de Shanaiya Aymé y Bárbara Frangella”, informó el cuadro celeste a través de su página web oficial.

El técnico argentino se encuentra armando el plantel para la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Créditos: Dosis de Voleibol.

¿Qué voleibolistas se quedan en Regatas Lima?

La próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tendrá a tres jugadoras que continuarán defendiendo los colores de Regatas Lima. Entre ellas, la única extranjera que se mantiene en el plantel es Katy Ryan, quien aportará su experiencia internacional al equipo dirigido por Horacio Bastit.

Junto a Ryan, seguirán en el club la capitana Kiara Montes, referente de la escuadra de Chorrillos, y la joven Camila Monge. Esta última resolvió dejar de lado ofertas académicas y deportivas en Estados Unidos, priorizando su presencia en la máxima división del voleibol nacional.

En materia de fichajes, Bastit confirma la llegada de Nicole Abreu para reforzar la zona defensiva, jugadora que participó recientemente en el Sudamericano de Clubes 2026. El técnico también resalta la permanencia de la opuesta estadounidense Katy Ryan: “Decidió quedarse una temporada más. Está contenta en el club y quiere completar el año”, afirma.

Para la posición de armadora, el equipo contará nuevamente con Cristina Cuba, quien alternará con una refuerzo extranjera aún no anunciada. Bastit adelanta: “Es una jugadora de gran nivel que actualmente compite en una liga internacional”.

Más allá del primer equipo, el club apuesta fuerte a sus divisiones formativas. El head coach destaca el presente de la cantera celeste: “Tenemos cuatro jugadoras en la sub 17 y otras cuatro en la sub 19. En dos o tres temporadas podrían tener minutos en el primer equipo”, señala el técnico, mostrando optimismo por el futuro del proyecto deportivo.

Kiara Montes fue la MVP de la victoria de Regatas ante Circolo. Crédito: Regatas

¿Simone y Marina Scherer irán a Regatas Lima?

La próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley podría estar marcada por un movimiento inédito: Regatas Lima evalúa la incorporación de las hermanas brasileñas Marina y Simone Scherer. De concretarse, este fichaje no solo fortalecería al plantel de Chorrillos, sino que también permitiría a las gemelas cumplir su anhelo de compartir equipo antes de retirarse.

El entrenador Horacio Bastit confirmó en diálogo con el portal ‘Dosis de Voleibol’ el interés del club en sumar a ambas jugadoras. Aunque el técnico aclaró que el acuerdo aún no se ha cerrado, reveló que las negociaciones avanzan y el perfil de las Scherer se ajusta a las necesidades deportivas actuales de Regatas Lima.

“Es probable que lleguen, hay una evaluación. Es muy probable, pero no está definido”, apuntó el DT.

Horacio Bastit se refirió a la posibilidad de reunir a las gemelas en su plantilla. (Video: Dosis de Voleibol)