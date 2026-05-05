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Flavia Montes será refuerzo de Alianza Lima tras reconciliarse con Cenaida Uribe: “Ya está arreglado”

Tras un cierre de temporada exitoso, el club ‘blanquiazul’ aseguró la incorporación de la central nacional para pelear por el tetracampeonato en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

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La dirigente 'blanquiazul' confirmó reconciliación con la central tras un desencuentro en el pasado. (Video: Puro Vóley)

Alianza Lima no pierde tiempo tras conquistar un nuevo título en la Liga Peruana de Vóley. Luego de consagrarse tricampeón nacional, el club ‘blanquiazul’ ya comenzó a mover sus fichas de cara a la temporada 2026/27 y aseguró la incorporación de una de las mejores centrales del país: Flavia Montes, quien llega como uno de los refuerzos clave del plantel.

El fichaje de la jugadora de 25 años se concreta tras la reconciliación con la jefa de equipo, Cenaida Uribe, con quien había tenido un desencuentro en el pasado. Ambas partes lograron limar asperezas y retomar el diálogo, lo que permitió destrabar la negociación y cerrar su llegada al conjunto íntimo.

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La propia Cenaida confirmó el acercamiento y la buena disposición entre ambas. En declaraciones al programa ‘Puro Vóley’ explicó cómo se dio el proceso para llevar la operación a buen puerto. “Estamos contentos. Tuve una conversación para reconciliarme con ella, porque yo soy bien directa. Comenzamos de nuevo. Yo busqué hablar con ella y ya está arreglado”, señaló la dirigente.

Sus palabras reflejan el cierre de un episodio que parecía haber complicado una posible llegada en el pasado, pero que finalmente quedó atrás.

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Flavia Montes será refuerzo de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Flavia Montes será refuerzo de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

Movimiento clave en el plantel

La llegada de Flavia Montes se da en un contexto en el que Alianza Lima aún define la continuidad de algunas jugadoras. Actualmente, Maricarmen Guerrero es la única voleibolista nacional del plantel que no ha renovado su vínculo con el club para la próxima temporada. Mientras se resuelve esa situación, la directiva decidió asegurar una pieza importante en la posición de central, apostando por la experiencia y el rendimiento de Montes para reforzar el equipo.

Su incorporación marca un giro en una historia que tuvo un episodio inesperado años atrás. En 2024, Cenaida Uribe había señalado que la jugadora estaba “al 90%” cerrada como refuerzo de Alianza Lima. No obstante, la central terminó fichando por la Universidad San Martín, lo que alteró los planes del club de La Victoria en ese momento.

Dos años después, el panorama es distinto. El contacto se retomó y ambas partes optaron por una comunicación directa para resolver cualquier diferencia previa y llegar a un acuerdo beneficioso.

Alianza Lima piensa en el tetracampeonato

El cuadro ‘íntimo’ viene de cerrar una temporada redonda tras imponerse a la Universidad San Martín en la gran final y alcanzar el tricampeonato nacional. Este logro no solo reafirma su dominio en el vóley peruano, sino que también impulsa a la directiva a seguir fortaleciendo el equipo.

Con la mira puesta en el tetracampeonato, Alianza Lima ya trabaja en la conformación de su nuevo plantel. La llegada de Flavia Montes responde a esa necesidad de mantener un equipo competitivo y con variantes de nivel en posiciones clave.

Flavia Montes jugó las últimas dos temporadas en la Universidad San Martín.
Flavia Montes jugó las últimas dos temporadas en la Universidad San Martín. Crédito: FPV

Más allá de su pasado reciente, la central es considerada hincha del club, lo que le añade un componente especial a su incorporación. Su llegada no solo responde a una apuesta deportiva, sino también a un vínculo emocional con la institución, que podría facilitar su rápida adaptación al grupo y potenciar su compromiso dentro y fuera de la cancha.

Con este movimiento, Alianza Lima da un paso firme en la planificación de la temporada 2026/27. La directiva busca mantener la base del equipo campeón y sumar piezas de jerarquía que eleven el nivel competitivo, con el objetivo claro de sostener su hegemonía en el vóley nacional y alcanzar un histórico tetracampeonato.

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