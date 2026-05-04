Cuándo arranca la Liga Peruana de Vóley 2026/27: posible fecha y todo lo que se sabe de la próxima temporada

La Liga Peruana de Vóley 2026/27 trae algunos cambios importantes. Crédito: LPV

La temporada 2025/26 de la Liga Peruana de Vóley llegó a su fin con un desenlace vibrante que quedará en la memoria de los hinchas. Alianza Lima y la Universidad San Martín protagonizaron una serie final intensa que se extendió hasta un “extra game”, reflejando el alto nivel competitivo que alcanzó el torneo en su última edición.

Con este cierre lleno de emoción y consagración para las ‘íntimas’, que se impusieron por 3-2 en el duelo definitivo, el voleibol peruano entra ahora en una etapa de transición. El calendario se enfoca momentáneamente en la actividad de las selecciones nacionales, aunque el ambiente ya empieza a girar en torno a lo que será la próxima temporada de la liga local, que promete nuevas expectativas y ajustes importantes en su desarrollo.

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Inicio tentativo de la temporada y planificación de la FPV

Aunque aún no existe una fecha oficial confirmada, la Federación Peruana de Vóley (FPV) ya viene trabajando en la organización del nuevo campeonato. De acuerdo con las gestiones en curso, el objetivo es que la Liga Peruana de Vóley 2026/27 pueda iniciar a mediados de octubre del presente año, a la espera de la confirmación final del calendario y los detalles organizativos.

Esta confirmación dependerá de diversos factores logísticos y administrativos, incluyendo la disponibilidad de escenarios deportivos, la planificación del calendario internacional y la coordinación con los clubes participantes. La FPV mantiene la intención de iniciar el torneo en esa ventana, con el fin de mantener continuidad en el calendario competitivo y no afectar el desarrollo de las selecciones nacionales.

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Este posible arranque en octubre permitiría además una mejor distribución de las etapas del campeonato, considerando que el formato actual contempla fases regulares, play offs por el título y partidos adicionales por la permanencia.

Equipos confirmados y posible incorporación

Para la temporada 2026/27, la Liga Peruana de Vóley tendría inicialmente 11 equipos confirmados: Alianza Lima, Universidad San Martín, Universitario de Deportes, Deportivo Géminis, Regatas Lima, Atlético Atenea, Circolo Sportivo Italiano, Deportivo Soan, Rebaza Acosta, Olva Latino y Deportivo Wanka.

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No obstante, existe una posibilidad concreta de que la selección peruana sub-19 se sume como el duodécimo participante del campeonato. Esta iniciativa ha sido impulsada por el presidente de la FPV, Gino Vegas, quien ha manifestado la intención de integrar a la categoría juvenil dentro de la competencia oficial, buscando así fortalecer su desarrollo competitivo.

La inclusión de la sub-19 no solo permitiría completar un número par de equipos, sino que también brindaría una valiosa experiencia internacional a las jóvenes promesas del voleibol peruano, enfrentándose directamente a clubes de la máxima categoría.

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Formato del torneo y sede principal

De mantenerse el formato utilizado en la temporada reciente, la Liga Peruana de Vóley 2026/27 se disputaría bajo un sistema estructurado en etapas, iniciando con una fase regular que daría paso a una segunda instancia entre los nueve o diez mejores equipos, antes de llegar a los play offs que definirán al campeón nacional.

Asimismo, se contempla la realización de un cuadrangular por la permanencia o revalidación, que definirá a los equipos que continuarán en la máxima categoría y aquellos que podrían enfrentar el descenso o reestructuración.

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Alianza Lima y San Martín fueron los finalistas de la temporada 2025/26 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV

El Polideportivo Lucha Fuentes se mantendrá como el escenario principal para el desarrollo de la Liga Peruana de Vóley. Sin embargo, la FPV ya contempla alternativas en caso de que el recinto no esté disponible, como ocurrió en temporadas anteriores. En ese escenario, el Coliseo Miguel Grau del Callao aparece nuevamente como la principal opción para albergar los encuentros del campeonato.

De esta manera, la temporada 2026/27 se perfila como un periodo de transición, marcado por la reducción de equipos, pero también como una etapa de consolidación para la Liga Peruana de Vóley. Con cambios en la estructura, posibles ajustes en el número de participantes y una planificación orientada al largo plazo, el torneo apunta a seguir elevando su nivel competitivo y fortaleciendo su desarrollo en el tiempo.

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