El Vaticano amenaza con excomulgar a un grupo tradicionalista que desafía al Papa

El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto de la Doctrina de la Fe, advirtió que las ordenaciones previstas por los lefebvristas para julio constituirán "un acto cismático" y acarrearán la excomunión automática. (REUTERS/Remo Casilli/archivo)

El Vaticano lanzó este miércoles una severa advertencia a un grupo católico tradicionalista que planea ordenar nuevos obispos en julio sin la autorización del Papa, un acto que la Santa Sede considera un cisma, es decir, una ruptura formal con la Iglesia católica.

El cardenal Víctor Manuel Fernández, máxima autoridad doctrinal del Vaticano, advirtió en una declaración oficial que esas ordenaciones constituirían “un acto cismático” y que la adhesión formal al cisma “constituye una grave ofensa a Dios y comporta la excomunión establecida por el derecho de la Iglesia”. El papa León XIV, agregó, “continúa rezando” para que los responsables del grupo “vuelvan sobre sus pasos”.

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El destinatario del mensaje es la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, una organización fundada en 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre en oposición a las reformas modernizadoras del Concilio Vaticano II, el gran encuentro de obispos celebrado en los años sesenta que cambió profundamente la liturgia, la apertura al diálogo con otras religiones y el lenguaje de la Iglesia. Para los seguidores de Lefebvre, esas reformas traicionaron la tradición católica y deben ser revertidas.

De qué se trata el conflicto

Marcel Lefebvre Arzobispo francés y fundador de la Fraternidad San Pío X, fue excomulgado en 1988 por ordenar obispos sin permiso del Papa. Murió en 1991 sin reconciliarse con Roma. (Archivo)

El centro de la disputa es quién puede nombrar obispos en la Iglesia católica. La respuesta, según el derecho canónico, es clara: sólo el Papa, o alguien con su autorización expresa, puede consagrar nuevos obispos. Cualquier ordenación que se haga sin ese permiso, llamado “mandato pontificio”, se considera ilegítima y acarrea la excomunión automática tanto del obispo que consagra como del que es consagrado.

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La Fraternidad anunció a comienzos de febrero que planea ordenar cuatro nuevos obispos el 1° de julio, sin esperar la autorización vaticana. Sus dirigentes sostienen que las consagraciones son necesarias para garantizar la continuidad de su ministerio y responden a una “necesidad espiritual” de los fieles que siguen su forma tradicional de practicar el catolicismo, con la misa en latín y los ritos previos al Concilio.

El Vaticano intentó frenar la decisión. El 12 de febrero, el cardenal Fernández recibió al superior general de la Fraternidad, el italiano Davide Pagliarani, y le propuso abrir un diálogo teológico, con una condición: que suspendieran las ordenaciones. Una semana después, los lefebvristas rechazaron la oferta y confirmaron que seguirían adelante. Desde entonces, las tensiones no hicieron más que crecer.

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Un conflicto que viene de lejos

El Papa Juan Pablo II excomulgó en 1988 a Marcel Lefebvre y a los obispos que ordenó sin autorización pontificia, abriendo una crisis con el tradicionalismo católico que se extiende hasta hoy. (EFE/archivo)

La crisis actual es la más grave entre Roma y los lefebvristas desde 1988. Ese año, el propio Lefebvre desafió al Vaticano y consagró a cuatro obispos sin permiso del papa Juan Pablo II. La respuesta fue inmediata: tanto Lefebvre como los cuatro nuevos obispos fueron excomulgados. El arzobispo francés murió en 1991 sin reconciliarse con Roma.

En 2009, el papa Benedicto XVI levantó la excomunión a los obispos sobrevivientes en un intento de tender puentes y atraer al grupo de vuelta a la plena comunión con la Iglesia.

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El gesto provocó un escándalo internacional: uno de los beneficiados, el británico Richard Williamson —entonces rector del seminario lefebvrista de La Reja, en la provincia de Buenos Aires—, había negado pocos días antes la existencia de las cámaras de gas nazis en una entrevista a la televisión sueca, afirmando que en el Holocausto no habían muerto seis millones de judíos, sino apenas unos cientos de miles. El gobierno argentino lo expulsó del país semanas después. La Fraternidad lo removió como rector y, en 2012, terminó expulsándolo.

El obispo Richard Williamson abandonó Argentina en 2009 tras ser expulsado por el gobierno por negar el Holocausto. Había dirigido el seminario lefebvrista de La Reja, en Buenos Aires, cuando Benedicto XVI le levantó la excomunión. (AP/Kirsty Wigglesworth/archivo)

Aquella reconciliación intentada por Benedicto XVI nunca llegó a concretarse. Hoy quedan vivos dos de los obispos consagrados en 1988, y si participan de las nuevas ordenaciones de julio, serían excomulgados por segunda vez.

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Qué representa hoy la Fraternidad

Davide Pagliarani, superior general de la Fraternidad San Pío X, anunció en febrero la ordenación de cuatro obispos para julio, desafiando al Vaticano. Fue rector del seminario de La Reja. (Archivo)

Pese a su pequeño tamaño en términos globales, la Fraternidad San Pío X tiene presencia internacional. Según cifras del propio grupo, cuenta con poco menos de 1.500 miembros, entre ellos unos 730 sacerdotes y 260 seminaristas, distribuidos en 50 países.

Administra cinco seminarios —uno de ellos, justamente, el de La Reja, fundado por Lefebvre en 1980 y el más importante de América Latina—, casi un centenar de escuelas y desarrolla actividad pastoral en 77 países.

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El grupo representa el ala más dura del tradicionalismo católico, una corriente que ha ganado visibilidad en los últimos años, especialmente entre jóvenes atraídos por la liturgia antigua. Su actual líder, Davide Pagliarani —primer italiano al frente de la Fraternidad—, también fue rector del seminario de La Reja, donde dirigió la formación de sacerdotes durante casi seis años antes de ser elegido superior general en 2018. Desde entonces se ha mostrado menos dispuesto al diálogo con Roma que sus predecesores.

Recientemente criticó con dureza al papa León XIV por reunirse con Sarah Mullally, la primera mujer en ser nombrada arzobispo de Canterbury, calificando las imágenes de aquel histórico encuentro de “abominables y grotescas”.

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Si las ordenaciones se concretan en julio, la ruptura entre Roma y la Fraternidad alcanzaría un punto sin retorno comparable al de hace casi cuatro décadas. El Vaticano, por ahora, mantiene abierta la puerta, pero con una advertencia clara: el precio del desafío será la excomunión.