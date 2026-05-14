Costa Rica

La policía de Costa Rica incauta 560 kilos de cocaína en contenedor con yuca

El hallazgo se realizó en la terminal portuaria de Moín gracias a escáneres y nuevas medidas de control, impidiendo que el cargamento, cuyo destino era Bélgica, llegara a territorio europeo

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Grandes pilas de paquetes envueltos en plástico azul y blanco, posiblemente narcóticos, apilados en un muelle con contenedores de carga y grúas portuarias al fondo.
Grandes cantidades de paquetes de droga, envueltos en azul y blanco, son exhibidos junto a contenedores de carga en un puerto costarricense tras un decomiso millonario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

560 kilos de cocaína fueron interceptados en la Terminal de Contenedores de Moín, provincia de Limón, cuando tenían como destino el puerto de Amberes, en Bélgica.

Según detalla una nota de la agencia EFE, las autoridades de Costa Rica hallaron la droga oculta en masa de yuca gracias al uso de escáneres, lo que permitió evitar que la sustancia arribara a Europa.

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El operativo, resultado de una estrategia destinada a frenar el tráfico de estupefacientes ocultos en productos agrícolas, se puso en marcha tras la implementación de nuevas medidas de control en el principal puerto de exportación del país.

En la Terminal de Moín, la instalación de escáneres y el refuerzo policial dificultan el camuflaje de drogas en cargas lícitas, con atención especial a los envíos dirigidos a Europa.

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Según información oficial, el hallazgo se produjo cuando los agentes localizaron un contenedor con destino a Bélgica. Dentro, había 560 paquetes, cada uno de aproximadamente un kilogramo, camuflados en masa de yuca, según detalló el Ministerio de Seguridad costarricense.

Corte transversal de bloques de yuca industrial que muestran varios paquetes rectangulares envueltos en plástico transparente ocultos en su interior, con un fondo difuminado de cajas.
Bloques de yuca industrial revelan paquetes rectangulares de contrabando, envueltos en plástico transparente y ocultos estratégicamente en su interior, en una operación de incautación en un almacén. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica como punto logístico del narcotráfico

Autoridades de seguridad consideran a Costa Rica como un centro logístico operativo para el narcotráfico entre Sudamérica, Estados Unidos y Europa.

Los grupos criminales emplean el país para recibir y almacenar cargamentos de droga, que posteriormente se reenvían, principalmente en contenedores de productos agrícolas, aprovechando la amplia red nacional de exportación.

En 2025, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) reportó el decomiso de 46.5 toneladas de cocaína, cifra solo superada por las 47.1 toneladas incautadas en 2020.

Tal volumen expone la magnitud del reto que enfrenta Costa Rica en la lucha contra el tráfico internacional de estupefacientes.

El decomiso más reciente en Limón se suma a una serie de incautaciones de gran escala ocurridas tras la intensificación de los controles en el puerto y el fortalecimiento de la cooperación internacional.

El decomiso representa un golpe significativo a las redes del narcotráfico en la región. Cortesía: OIJ
El decomiso representa un golpe significativo a las redes del narcotráfico en la región. Cortesía: OIJ

Costa Rica decomisó cerca de cinco toneladas de drogas durante el fin de semana del 10 y 11 de mayo de 2026, en dos operaciones realizadas en el Pacífico, en las que las autoridades detuvieron a nueve personas de nacionalidades costarricense, colombiana y nicaragüense, de acuerdo con informaciones de infobae.com.

La relevancia estratégica de Costa Rica como punto de paso quedó evidenciada a finales de marzo de 2026, cuando fuerzas nacionales apoyadas por la DEA interceptaron una lancha con 3.000 kilogramos de cocaína frente a la costa de Quepos, valorados en USD 21 millones, según reportó nacion.com.

El Organismo de Investigación Judicial confiscó el 25 de abril de 2026 1.5 toneladas de cocaína en Pavones, Golfito.

Los paquetes llevaban calcomanías con la imagen de Tarzán, lo que indica el uso de sistemas de identificación interna de redes transnacionales de tráfico, y durante ese operativo fueron arrestadas siete personas, según datos de infobae.com.

El 17 de marzo de 2026, agentes del Ministerio de Seguridad Pública encontraron 73 kilogramos de cocaína ocultos en tarimas de un contenedor con verduras que tenía como destino los Países Bajos, tras una inspección con escáneres efectuada como parte de la Operación Soberanía en la Terminal de Contenedores de Moín, informó amprensa.com.

Las recientes incautaciones que incluyen marihuana y cocaína muestran la constante presión de las autoridades costarricenses ante el tráfico internacional, especialmente en rutas marítimas y exportaciones con destino a Europa, con confiscaciones y detenciones que involucran a organizaciones criminales de varias nacionalidades, según periódicos locales y regionales.

Refuerzo de la seguridad y cooperación internacional

En julio de 2023, el gobierno costarricense puso en marcha la Operación Soberanía, iniciativa dirigida a combatir el tráfico de drogas en cargas legales.

Datos oficiales indican que durante 2019 Costa Rica decomisó 35 toneladas de cocaína y 9,9 toneladas de marihuana, cifras récord para el país. EFE/Humberto Ballester/Archivo
Datos oficiales indican que durante 2019 Costa Rica decomisó 35 toneladas de cocaína y 9,9 toneladas de marihuana, cifras récord para el país. EFE/Humberto Ballester/Archivo

Esta operación contempló la instalación de escáneres y el aumento de presencia policial en la Terminal de Moín, facilitando la vigilancia de envíos hacia Europa y otros mercados internacionales.

Costa Rica ha consolidado, además, su colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad. En marzo, el país centroamericano se incorporó a la iniciativa regional Escudo de las Américas, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, y cuyo objetivo consiste en desmantelar carteles de la droga en la región y disminuir los flujos ilícitos hacia Norteamérica.

El decomiso de estos 560 kilos de cocaína evidencia la sofisticación creciente de los métodos de ocultamiento implementados por los narcotraficantes y la respuesta de las autoridades costarricenses, que han potenciado la tecnología y la cooperación internacional para afrontar el desafío.

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