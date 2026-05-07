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Universitario hace oficial la renovación de Catherine Flood, segunda máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El club de Breña compartió en sus redes sociales la continuidad de la atacante norteamericana para la próxima temporada. ’Cat’ brilló con ’las pumas‘ a lo largo del curso y fue pieza sustancial en el engranaje del sexteto de ’Paco‘ Hervás

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Catherine Flood seguirá vistiendo la camiseta de Universitario para la temporada 2026/27. Crédito: Instagram Universitario.
Catherine Flood seguirá vistiendo la camiseta de Universitario para la temporada 2026/27. Crédito: Instagram Universitario.

Universitario de Deportes hizo oficial la renovación de Catherine Flood, quien se consolidó como una de las figuras más valiosas de la Liga Peruana de Vóley en su temporada de debut. La atacante estadounidense fue clave en la histórica campaña del conjunto ’crema’, que logró subirse al podio por primera vez en la máxima categoría del voleibol nacional.

Flood no solo aportó potencia ofensiva y regularidad, sino que se convirtió en la segunda máxima anotadora del torneo, un rendimiento que la posicionó como piedra angular del proyecto deportivo liderado por el entrenador Francisco Hervás.

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La renovación fue anunciada a través de un video en las redes sociales del club, donde Flood agradeció el respaldo recibido por la hinchada y expresó su emoción por continuar en Universitario. “Hola cremas, quería darles las gracias por hacerme parte de la familia de las pumas esta temporada. Muchas gracias por llenar el coliseo cada partido y por apoyarnos siempre. Espero poder verlos en un futuro nuevamente”, inició Flood.

Universitario ha confirmada que la estadounidense Catherine Flood continuará en sus filas para la temporada 2026/27. En su primer curso con el equipo de Breña, la norteamericana se despachó con 496 puntos, ubicándose en la segunda casilla por detrás de la argentina Nicole Pérez.

Sus primera palabras generaron la impresión de una despedida. Sin embargo, la atacante se colocó la camiseta y confirmó su continuidad: “Aunque nos veremos más pronto de lo que imaginan. Todavía no terminé y vamos por más, pumas. ¡Y dale U!”.

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Según explicó el jefe polideportivo Fabrizio Acerbi, la continuidad de Flood era prioritaria para la directiva y solo restaban detalles administrativos para sellar el acuerdo. La estadounidense, que llegó a Lima con credenciales en ligas competitivas, se adaptó rápidamente al estilo del sexteto ’crema’ y asumió el liderazgo ofensivo con naturalidad.

Segunda máxima anotadora

El impacto de Catherine Flood en la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se refleja en las estadísticas: la norteamericana finalizó como segunda máxima anotadora del campeonato con 496 puntos, solo superada por la argentina Nicole Pérez (526), quien jugó para Atlético Atenea, eliminado en cuartos de final. Flood superó a figuras como las dominicanas Katielle Alonzo (464) y Vielka Peralta (414), demostrando consistencia en todos los partidos y siendo determinante en las etapas de definición.

Su capacidad para resolver en momentos de presión y su versatilidad en ataque le permitieron aportar tanto en jugadas rápidas como en remates de fondo, posicionándose como una de las jugadoras más completas del certamen. La labor de Flood fue fundamental para que Universitario asegurara el tercer puesto, imponiéndose con autoridad en la serie por la medalla de bronce.

Tabla de máximas anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Perú Vóley.
Tabla de máximas anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Perú Vóley.

Proyecto al mando de ‘Paco’ Hervás

La renovación de Flood se da en el marco de la continuidad del proyecto comandado por Francisco ‘Paco’ Hervás, quien fue ratificado por la dirigencia tras la histórica campaña. La directiva valoró la gestión del técnico español, que logró consolidar al equipo en la élite y promover una identidad de juego competitiva y dinámica.

Universitario afronta una etapa de definiciones clave en su plantel. Hasta el momento, las salidas confirmadas son las de Zaira Manzo —emblemática armadora que anunció su retiro— y Coraima Gómez, quien buscará nuevos retos. En cuanto a incorporaciones, fuentes cercanas al club señalan que Aixa Vigil y Maricarmen Guerrero están en la órbita de Universitario, aunque no hay confirmaciones oficiales. La directiva, encabezada por Fabrizio Acerbi, trabaja para fortalecer el grupo y mantener la base que llevó al equipo al podio.

Francisco Hervás continuará en Universitario de Deportes para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Instagram Universitario.
Francisco Hervás continuará en Universitario de Deportes para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Instagram Universitario.

Respecto a las renovaciones, además de Flood, se espera la continuidad de la líbero Miriam Patiño —elegida mejor de la temporada— y de la punta Carla Ortiz. Por el contrario, las brasileñas Mara Leao y Maluh Oliveira no seguirían en la institución, sumándose a la lista de bajas.

El anuncio de la renovación de Catherine Flood refuerza las aspiraciones de Universitario de mantenerse como protagonista en la Liga Peruana de Vóley y consolidar un proceso que une talento internacional, referentes locales y una gestión técnica de alto nivel.

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