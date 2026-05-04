Perú Deportes

Maeva Orlé no seguirá en Alianza Lima: se confirma la salida de dos extranjeras tras el tricampeonato

Cenaida Uribe, jefa del equipo ‘blanquiazul’, dio a conocer que la opuesta francesa dejará el club tras el final de la temporada, aunque no será la única baja dentro del plantel tricampeón

Guardar
La jefa de equipo de Alianza Lima dio detalles sobre la reestructuración del plantel para la próxima temporada. (Video: Latina)

Maeva Orlé cierra un ciclo exitoso en Alianza Lima. La opuesta francesa, tricampeona de la Liga Peruana de Vóley y dos veces elegida MVP del torneo, se despide del conjunto ‘blanquiazul’ luego de una etapa en la que fue una de las principales figuras del equipo y pieza clave en la obtención de los títulos consecutivos que consolidaron el dominio del club en el voleibol peruano.

Desde su llegada en el 2023, la atacante gala se convirtió en una de las grandes referencias ofensivas del cuadro de La Victoria, manteniendo un rendimiento constante y siendo decisiva en los momentos importantes. Su impacto en la cancha la llevó a ganarse el reconocimiento como una de las mejores extranjeras del campeonato, dejando una huella importante en la institución.

PUBLICIDAD

Sin embargo, su ciclo en Alianza Lima llega a su fin tras la confirmación oficial de su salida en medio de los festejos por el tricampeonato. Su partida forma parte de una reestructuración más amplia dentro del club. Cenaida Uribe, jefa del equipo, confirmó que habrá varias modificaciones en el plantel de cara a la próxima temporada, especialmente en el grupo de jugadoras extranjeras.

En conversación con Latina, la directiva explicó que el proceso de planificación viene trabajándose desde inicios de año y que ya se han tomado decisiones importantes sobre la conformación del equipo. “Esto no es que se comienza en mayo. Yo estoy trabajando desde enero y van a haber cambios, seguramente. Extranjeras hay varias que salen, que se van porque han decidido irse. Marín va a continuar, Chabela está, Diana está y el resto, todas están, de las peruanas, todas”, señaló.

PUBLICIDAD

Maeva Orlé se despide de Alianza Lima luego de haber logrado un exitoso tricampeonato.
Maeva Orlé se despide de Alianza Lima luego de haber logrado un exitoso tricampeonato. Crédito: FPV

Maeva Orlé no es la única que se va

Dentro del análisis del plantel, Cenaida Uribe ha confirmado, por el momento, la continuidad de una sola jugadora extranjera para la próxima temporada: María Alejandra Marín. En ese contexto, se oficializó la salida de Maeva Orlé y también la de Elina Rodríguez, otra de las piezas importantes del tricampeón, quien contaría con propuestas del exterior y tendría encaminado su futuro fuera del país.

“De las extranjeras, algunas van a salir. Maeva ya se va, y estamos buscando jugadoras que tengan nivel. Maeva ha dejado la valla muy alta y es bien complicado. Elina también ya tiene propuesta afuera. Ya tiene contrato”, informó Uribe, destacando principalmente el nivel mostrado por la francesa durante su etapa en el club.

Pese a las salidas confirmadas, Alianza Lima ya viene trabajando en la conformación de su nuevo plantel. Según detalló Cenaida Uribe, el equipo se encuentra en un avance significativo en cuanto a incorporaciones, con un porcentaje importante del grupo ya definido.

“A terminar de armar el plantel, pero ya estamos a un 80%. En el caso de algunas peruanas que también van a llegar, ya están cerradas al 100%. No es como el año pasado que dije al 90%, ahora son al 100%”, precisó la directiva, mostrando confianza en la planificación realizada.

Elina Rodríguez tampoco continuará en Alianza Lima la próxima temporada.
Elina Rodríguez tampoco continuará en Alianza Lima la próxima temporada. Crédito: FPV

Un nuevo reto tras una era de dominio

La salida de Maeva Orlé marca el cierre de una etapa importante en la historia reciente de Alianza Lima. El club no solo perdió a una de sus máximas figuras, sino que también inicia un proceso de reconstrucción tras una era en la que logró el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley.

El objetivo del club ‘íntimo’ es mantener la competitividad del equipo pese a las modificaciones, apostando por refuerzos de nivel y por la continuidad de una base nacional sólida que ha sido clave en los últimos éxitos. Ahora, la meta es sostener su dominio a nivel local con la búsqueda del tetracampeonato en la Liga Peruana de Vóley y dar el golpe en el Sudamericano de Clubes.

Temas Relacionados

Maeva OrléAlianza Lima VóleyCenaida UribeElina Rodríguezvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Jorge Araujo hizo firme confesión sobre la recuperación de Universitario tras goleada sobre Juan Pablo II: “Hay hambre de seguir compitiendo”

El cuadro ‘crema’ superó con creces al elenco de Chongoyape en Trujillo y encadenó su segunda victoria consecutiva con el ‘Coco’, quien analizó este encuentro

Jorge Araujo hizo firme confesión sobre la recuperación de Universitario tras goleada sobre Juan Pablo II: “Hay hambre de seguir compitiendo”

Zé Ricardo elogió a Felipe Vizeu, pero advirtió por errores defensivos de Sporting Cristal: “En los próximos partidos no nos van a perdonar”

El técnico brasileño resaltó el trabajo del ‘9’ del cuadro ‘celeste’, aunque mandó un mensaje a sus dirigidos por las reiteradas fallas en la retaguardia tras el empate con Cusco FC

Zé Ricardo elogió a Felipe Vizeu, pero advirtió por errores defensivos de Sporting Cristal: “En los próximos partidos no nos van a perdonar”

El emoción de Esmeralda Sánchez tras lograr el tricampeonato con Alianza Lima: “Estoy muy orgullosa de las chicas”

La capitana expresó su felicidad por el equipo luego de conseguir un nuevo título en la Liga Peruana de Vóley, dedicando el logro a su entorno más cercano y subrayando el esfuerzo colectivo

El emoción de Esmeralda Sánchez tras lograr el tricampeonato con Alianza Lima: “Estoy muy orgullosa de las chicas”

“Te piden que te quedes”: el llanto de Facundo Morando tras tricampeonato con Alianza Lima y la incertidumbre sobre su futuro

El técnico ‘blanquiazul’ fue consultado sobre su continuidad en el club tras el triunfo ante San Martín y no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas

“Te piden que te quedes”: el llanto de Facundo Morando tras tricampeonato con Alianza Lima y la incertidumbre sobre su futuro

Teófilo Cubillas le hizo sincero pedido a Facundo Morando en entrevista tras tricampeonato de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley

El histórico futbolista peruano, identificado con los ‘blanquiazules’, tuvo sentidas palabras de agradecimiento para el técnico argentino, quien también se emocionó al tenerlo cerca

Teófilo Cubillas le hizo sincero pedido a Facundo Morando en entrevista tras tricampeonato de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente José Balcázar: compra de los F-16 “fue a dedo” y el próximo gobierno puede “convalidarla o no”

Presidente José Balcázar: compra de los F-16 “fue a dedo” y el próximo gobierno puede “convalidarla o no”

JNE aclara que Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE, no lidera ni participa en auditoría de la primera vuelta electoral

PNP detuvo en Ucayali al hermano del congresista Elvis Vergara usando vehículo oficial del MTC con propaganda política

Cronograma de elección del nuevo jefe de la ONPE: fechas, evaluaciones y cuándo se conocerá al reemplazo de Corvetto

Presidenta de la JNJ se reunió con exmilitar que denuncia fraude sin pruebas luego de la salida de Piero Corvetto

ENTRETENIMIENTO

Janet Barboza sorprende al reunir a Nilver Huarac y su actual pareja Félix Moreno

Janet Barboza sorprende al reunir a Nilver Huarac y su actual pareja Félix Moreno

Magaly Medina y Sheyla Rojas juntas en México: celebran cumpleaños de Alfredo Zambrano y disfrutan concierto de Grupo Firme

Yaco Eskenazi deja ‘La Granja VIP’ y desata polémica: Kurt Villavicencio, Cristian Rivero y Adolfo Aguilar suenan como reemplazos

Pamela López confiesa que rechazó a Christian Cueva tras múltiples infidelidades: “No quería que me toque”

Christian Domínguez sorprende con tierno mensaje al hijo de Leonard León en su cumpleaños: “Cada logro es una gran alegría para mí”

DEPORTES

Jorge Araujo hizo firme confesión sobre la recuperación de Universitario tras goleada sobre Juan Pablo II: “Hay hambre de seguir compitiendo”

Jorge Araujo hizo firme confesión sobre la recuperación de Universitario tras goleada sobre Juan Pablo II: “Hay hambre de seguir compitiendo”

Zé Ricardo elogió a Felipe Vizeu, pero advirtió por errores defensivos de Sporting Cristal: “En los próximos partidos no nos van a perdonar”

El emoción de Esmeralda Sánchez tras lograr el tricampeonato con Alianza Lima: “Estoy muy orgullosa de las chicas”

“Te piden que te quedes”: el llanto de Facundo Morando tras tricampeonato con Alianza Lima y la incertidumbre sobre su futuro

Teófilo Cubillas le hizo sincero pedido a Facundo Morando en entrevista tras tricampeonato de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley