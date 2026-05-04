Maeva Orlé no seguirá en Alianza Lima: se confirma la salida de dos extranjeras tras el tricampeonato

La jefa de equipo de Alianza Lima dio detalles sobre la reestructuración del plantel para la próxima temporada. (Video: Latina)

Maeva Orlé cierra un ciclo exitoso en Alianza Lima. La opuesta francesa, tricampeona de la Liga Peruana de Vóley y dos veces elegida MVP del torneo, se despide del conjunto ‘blanquiazul’ luego de una etapa en la que fue una de las principales figuras del equipo y pieza clave en la obtención de los títulos consecutivos que consolidaron el dominio del club en el voleibol peruano.

Desde su llegada en el 2023, la atacante gala se convirtió en una de las grandes referencias ofensivas del cuadro de La Victoria, manteniendo un rendimiento constante y siendo decisiva en los momentos importantes. Su impacto en la cancha la llevó a ganarse el reconocimiento como una de las mejores extranjeras del campeonato, dejando una huella importante en la institución.

PUBLICIDAD

Sin embargo, su ciclo en Alianza Lima llega a su fin tras la confirmación oficial de su salida en medio de los festejos por el tricampeonato. Su partida forma parte de una reestructuración más amplia dentro del club. Cenaida Uribe, jefa del equipo, confirmó que habrá varias modificaciones en el plantel de cara a la próxima temporada, especialmente en el grupo de jugadoras extranjeras.

En conversación con Latina, la directiva explicó que el proceso de planificación viene trabajándose desde inicios de año y que ya se han tomado decisiones importantes sobre la conformación del equipo. “Esto no es que se comienza en mayo. Yo estoy trabajando desde enero y van a haber cambios, seguramente. Extranjeras hay varias que salen, que se van porque han decidido irse. Marín va a continuar, Chabela está, Diana está y el resto, todas están, de las peruanas, todas”, señaló.

PUBLICIDAD

Maeva Orlé se despide de Alianza Lima luego de haber logrado un exitoso tricampeonato. Crédito: FPV

Maeva Orlé no es la única que se va

Dentro del análisis del plantel, Cenaida Uribe ha confirmado, por el momento, la continuidad de una sola jugadora extranjera para la próxima temporada: María Alejandra Marín. En ese contexto, se oficializó la salida de Maeva Orlé y también la de Elina Rodríguez, otra de las piezas importantes del tricampeón, quien contaría con propuestas del exterior y tendría encaminado su futuro fuera del país.

“De las extranjeras, algunas van a salir. Maeva ya se va, y estamos buscando jugadoras que tengan nivel. Maeva ha dejado la valla muy alta y es bien complicado. Elina también ya tiene propuesta afuera. Ya tiene contrato”, informó Uribe, destacando principalmente el nivel mostrado por la francesa durante su etapa en el club.

PUBLICIDAD

Pese a las salidas confirmadas, Alianza Lima ya viene trabajando en la conformación de su nuevo plantel. Según detalló Cenaida Uribe, el equipo se encuentra en un avance significativo en cuanto a incorporaciones, con un porcentaje importante del grupo ya definido.

“A terminar de armar el plantel, pero ya estamos a un 80%. En el caso de algunas peruanas que también van a llegar, ya están cerradas al 100%. No es como el año pasado que dije al 90%, ahora son al 100%”, precisó la directiva, mostrando confianza en la planificación realizada.

PUBLICIDAD

Elina Rodríguez tampoco continuará en Alianza Lima la próxima temporada. Crédito: FPV

Un nuevo reto tras una era de dominio

La salida de Maeva Orlé marca el cierre de una etapa importante en la historia reciente de Alianza Lima. El club no solo perdió a una de sus máximas figuras, sino que también inicia un proceso de reconstrucción tras una era en la que logró el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley.

El objetivo del club ‘íntimo’ es mantener la competitividad del equipo pese a las modificaciones, apostando por refuerzos de nivel y por la continuidad de una base nacional sólida que ha sido clave en los últimos éxitos. Ahora, la meta es sostener su dominio a nivel local con la búsqueda del tetracampeonato en la Liga Peruana de Vóley y dar el golpe en el Sudamericano de Clubes.

PUBLICIDAD