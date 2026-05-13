Facundo Morando dice adiós a Alianza Lima: “Es el club más grande del Perú y me lo llevo en el corazón”

Facundo Morando ha cerrado su etapa en Alianza Lima con dos títulos inolvidables. - Crédito: Difusión

Facundo Morando acaba de cerrar, oficialmente, su etapa como entrenador de Alianza Lima. Lo ha hecho con un histórico tricampeonato que lo ha ubicado en el pedestal de símbolos de la institución. Confirmada su salida, el argentino manifestó su sentimiento más genuino para con la institución, de la que conserva los mejores momentos.

“Todo lo que hicimos fue en pos del escudo y que hubiese sido el que hubiese sido, estas chicas y staff siempre buscaron representarlos de la mejor manera y hacerlos sentir identificados con lo que hacían dentro de la cancha. Alianza Lima es el club más grande del Perú y me lo llevo en el corazón, sin dudas”, reconoció Morando en un clip difundido por el club a través de sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Facundo Morando entró en la historia de la institución por los dos títulos conseguidos en la Liga Peruana de Vóley. - Crédito: @AlianzaLimaVB

Ese mismo material, que ha alcanzado una gran cifra de reproducciones y alcances, ha repasado la carrera de Facundo en distintos escenarios. Además, fue acompañado por un sincero mensaje: “Hay personas que llegan al club y dejan una huella imborrable”.

“Gracias, Facundo, por cada enseñanza, cada batalla y cada momento que ayudaste a convertir en historia para nuestra institución. Tu pasión, liderazgo y compromiso quedarán grabados para siempre en el corazón de toda la hinchada blanquiazul. Te deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo camino. Esta siempre será tu casa”, se agregó.

Con dos títulos conseguidos, que configuraron el bicampeonato y el tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley, el argentino se marcha de La Victoria. | VIDEO: @AlianzaLimaVB

Arquitecto inolvidable

Hay profesionales que exceden sus capacidades como Facundo Morando, quien no solo se encasilló en ser un entrenador, también se atrevió a mostrar un lado de arquitecto deportivo al construir a un plantel competitivo y fuerte que bajo su mandato lo ganó todo lo que propuso en la Liga Peruana de Vóley.

PUBLICIDAD

En medio de una mala dinámica y diferencias marcadas con el antecesor Paulo Milagres, las autoridades de la entidad apostaron por el argentino, que al momento de su llegada instaló tranquilidad y confianza, además de imprimir un sello a partir de su estilo metódico.

Facundo Morando, bicampeón con Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley, en diálogo exclusivo con Infobae. - Crédito: Renzo Galiano

Con Morando en la parcela técnica, el equipo aliancista rápidamente se levantó, recuperó su identidad y arrasó con todo lo que había por delante hasta levantar el título nacional, el cual configuró el bicampeonato para Alianza Lima.

No conforme con ello, Facundo elevó la exigencia con la mirada puesta en el Campeonato Mundial de Clubes de la FIVB, donde su sexteto se codeó con la aristocracia demostrando un rendimiento aceptable. Centrado nuevamente en la LPV, mantuvo el pulso con una performance espléndida y repitió el plato con un tricampeonato sin precedentes.

PUBLICIDAD

El director técnico de Alianza Lima, Facundo, no pudo contener las lágrimas tras conseguir el tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley. En una emotiva entrevista, dedicó el triunfo a su familia y a la increíble hinchada blanquiazul.

Futuro ilusionante

La salida de Facundo Morando de La Victoria ha sido oficializada, lo que le permite disponer de libertad total para definir su próximo paso profesional. El entrenador cuenta con propuestas concretas para continuar su carrera, aunque las mantiene bajo estricta reserva, evitando divulgar detalles sobre las alternativas que maneja.

En el entorno se especuló recientemente con el interés del Fluminense, club que habría centrado su atención en Morando y se prepararía para intensificar las negociaciones una vez finalizada la temporada.

PUBLICIDAD

Facundo Morando logró dos títulos al mando de Alianza Lima. Crédito: FPV

A pesar de estos rumores, Facundo ha señalado que en su horizonte se encuentran desafíos aún mayores, incluyendo la posibilidad de competir en ligas que considera más exigentes que la brasileña. Esta postura sugiere que evalúa oportunidades en campeonatos europeos, aunque no ha confirmado destino alguno hasta el momento.

Mientras tanto, el foco principal de Morando permanece en la selección de Argentina, equipo al que dirige con criterio y optimismo. El técnico prioriza su trabajo con el combinado nacional, dejando en suspenso la resolución sobre su futuro en clubes hasta que se concreten las opciones sobre la mesa.