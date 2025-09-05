Programación de la fecha 18 de las Eliminatorias 2026: horarios y canales TV de todos los partidos

Las Eliminatorias Sudamericanas 2026 llegará a su fin, se jugará la última fecha y ya se conocieron a los seis equipos que clasificaron de manera directa al Mundial Canadá, México, Estados Unidos. Y solo queda definir qué equipo accederá al cupo de repechaje, que se determinará entre Venezuela y Bolivia.

Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia, y Paraguay obtuvieron su clasificación a la próxima Copa del Mundo. Los ‘albicelestes’ fueron los primeros en asegurar su presencia en la cita mundial y cerrará su participación en las Clasificatorias frente el ‘tri’ en Guayaquil.

El equipo de Lionel Scaloni goleó por 3-0 a la ‘vinotinto’ en Buenos Aires la jornada anterior, y esa victoria fue emotiva porque marcó la despedida de Lionel Messi: jugó su último encuentro de Eliminatoria en su casa. Mientras que los norteños empataron sin goles con los ‘guaraníes’ en su condición de visita.

“Son muchas emociones, sabiendo que era el último acá por los puntos. Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé, poder festejar con mi gente. Voy día a día, partido tras partido. Si yo me siento bien, disfruto, y si no estoy, la paso mal y prefiero no estar”, declaró la ‘Pulga’ tras celebrar doblete.

Programación de la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Martes 9 de septiembre

- Ecuador vs Argentina (18:00 horas / estadio Monumental Banco Pichincha / Movistar Eventos 1)

- Perú vs Paraguay (18:30 horas / estadio Nacional / América Televisión, ATV, Movistar Deportes)

- Bolivia vs Brasil (18:30 horas / estadio Municipal De El Alto / Movistar Deportes Youtube)

- Venezuela vs Colombia (18:30 horas / estadio Monumental de Maturin / GOLPERU)

- Chile vs Uruguay (18:30 horas / estadio Nacional Julio Martínez Prádanos / Movistar Evento 2)

Lucha por el repechaje

Venezuela se encuentra en el séptimo lugar con 18 puntos y depende de sí misma para obtener su clasificación al repechaje. Si vence a Colombia como local en la última fecha, accederá directamente al repechaje. Si empata, necesitará que Bolivia no derrote a Brasil en El Alto. En caso de derrota, requerirá que los bolivianos tampoco gane. Aunque ambos igualen en puntos, la diferencia de goles favorece ampliamente a la ‘vinotinto’.

Mientras que los ‘altiplánicos’ marchan en la octava posición con 17 puntos. Para clasificar necesita ganar y que los venezolanos empaten o pierdan frente a los ‘cafeteros’. Si logra igualar en puntos con Venezuela, solo avanzaría si la diferencia de goles le favorece, lo cual ocurre si hay una caída abultada de los venezolanos. Una derrota elimina cualquier posibilidad de los ‘play offs’.

En el repechaje intercontinental participarán seis selecciones: el séptimo de Conmebol, dos representantes de Concacaf, y un equipo de cada una de las confederaciones de Asia, África y Oceanía. Cuatro equipos con peor ranking FIFA jugarán semifinales, mientras que los dos mejores posicionados avanzarán directo a la final del repechaje. Los dos ganadores obtendrán un cupo al Mundial.

La despedida de Perú de las Eliminatorias 2026

La selección peruana terminará su participación de las Clasificatorias frente Paraguay en el estadio Nacional de Lima. Este cotejo servirá para terminar como se debe la etapa eliminatoria y definirá la continuidad de Óscar Ibáñez, quien se quedaría hasta fin de año, pero la dura derrota con Uruguay puso en duda su permanencia.

El DT nacional contará con la reaparición de Renato Tapia, pero sufrirá la baja de Sergio Peña por acumulación de tarjetas. La duda es Andy Polo porque se sintió en la previa del choque con los ‘charrúas’, y su presencia dependerá de su recuperación.

