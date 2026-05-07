Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

¡Día de partido! Universitario de Deportes mide fuerzas con Coquimbo Unido hoy, jueves 7 de mayo, en el marco de la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2026. El equipo peruano buscará sumar en territorio chileno para mantener vivas sus opciones de clasificar a la siguiente ronda del torneo continental.
Así llega Universitario al partido
Universitario llega con la moral en alto tras una contundente victoria por 4-1 ante Juan Pablo II en la Liga 1. Sin embargo, el resultado más significativo fue el triunfo por Copa Libertadores frente a Nacional de Uruguay, al que superó por 4-2, resultado que le permitió dejar el último lugar del grupo y recuperar protagonismo en la competencia continental. Ahora, los ‘cremas’ buscan extender esa racha positiva.
Así llega Coquimbo al partido
Coquimbo Unido llega golpeado tras encadenar dos derrotas consecutivas, una en el plano internacional y otra en su liga. En su último partido por la Copa Libertadores, el conjunto chileno fue ampliamente superado por Deportes Tolima en condición de visitante, cayendo por un contundente 0-3. Días después, volvió a tropezar al perder 1-3 frente a Colo Colo, resultado que incrementa la presión sobre el equipo. En ese contexto, el cuadro ‘aurinegro’ buscará recuperarse en casa con el respaldo de su hinchada, cuando reciba a Universitario.
Así va la tabla del Grupo B
Tras disputarse las tres primeras jornadas, los cuatro equipos del Grupo B se mantienen igualados en puntaje, lo que deja la serie completamente abierta. Universitario, ubicado en el tercer lugar por diferencia de goles, buscará sumar en Chile para escalar posiciones y meterse entre los dos primeros, que aseguran la clasificación a los octavos de final. A continuación, la tabla de posiciones:
Universitario vs Coquimbo Unido: posibles alineaciones
Universitario de Deportes: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jesús Castillo, Jairo Concha, Miguel Silveira, Andy Polo, José Carabalí; Sekou Gassama y y Alex Valera.
Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Bejamín Gazzolo, Manuel Fernández, Francisco Salinas, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Benjamín Chandía; Cristian Zavala, Alejandro Azocar y Nicolas Johanse.
Universitario vs Coquimbo Unido: canal TV del partido
La transmisión oficial del encuentro en Coquimbo estará a cargo de ESPN, señal internacional que posee los derechos de la Copa Libertadores 2026 en Perú y el resto de Sudamérica. El partido también podrá verse vía streaming a través de Disney+, disponible en dispositivos móviles y ordenadores mediante suscripción.
Asimismo, en Infobae Perú se realizará una cobertura completa del compromiso, con especial atención al rendimiento de Universitario. Las incidencias, goles, mejores jugadas, resumen, resultado y la tabla de posiciones del Grupo B estarán disponibles en la página web.
Universitario vs Coquimbo Unido: horario del partido
El enfrentamiento entre Universitario y Coquimbo Unido, por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026, se disputará este jueves 7 de mayo desde las 19:00 horas de Perú y 20:00 horas de Chile, según la programación oficial de la Conmebol. El duelo se disputará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, escenario donde el conjunto chileno ejercerá la localía y contará con el respaldo de su afición.
Universitario y un reto exigente en Chile
Después de un inicio complicado, Universitario de Deportes reaccionó con un triunfo ante Nacional de Uruguay y mantiene vivas sus opciones de clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, ahora afrontará una prueba exigente cuando visite a Coquimbo Unido en Chile, en un duelo clave para sus aspiraciones. Los ‘cremas’ están obligados a sumar para no perder más terreno en el Grupo B del torneo.