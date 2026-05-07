Perú Deportes

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

El equipo ‘crema’ afronta un exigente desafío en Chile, donde intentará sumar puntos clave y dar un golpe importante en el Grupo B. Sigue aquí las incidencias del encuentro

Guardar
Google icon
07:22 hsHoy

¡Día de partido! Universitario de Deportes mide fuerzas con Coquimbo Unido hoy, jueves 7 de mayo, en el marco de la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2026. El equipo peruano buscará sumar en territorio chileno para mantener vivas sus opciones de clasificar a la siguiente ronda del torneo continental.

Universitario visita a Coquimbo Unido por el Grupo B de la Copa Libertadores 2026.
Universitario visita a Coquimbo Unido por el Grupo B de la Copa Libertadores 2026.
07:22 hsHoy

Así llega Universitario al partido

Universitario llega con la moral en alto tras una contundente victoria por 4-1 ante Juan Pablo II en la Liga 1. Sin embargo, el resultado más significativo fue el triunfo por Copa Libertadores frente a Nacional de Uruguay, al que superó por 4-2, resultado que le permitió dejar el último lugar del grupo y recuperar protagonismo en la competencia continental. Ahora, los ‘cremas’ buscan extender esa racha positiva.

07:22 hsHoy

Así llega Coquimbo al partido

Coquimbo Unido llega golpeado tras encadenar dos derrotas consecutivas, una en el plano internacional y otra en su liga. En su último partido por la Copa Libertadores, el conjunto chileno fue ampliamente superado por Deportes Tolima en condición de visitante, cayendo por un contundente 0-3. Días después, volvió a tropezar al perder 1-3 frente a Colo Colo, resultado que incrementa la presión sobre el equipo. En ese contexto, el cuadro ‘aurinegro’ buscará recuperarse en casa con el respaldo de su hinchada, cuando reciba a Universitario.

07:22 hsHoy

Así va la tabla del Grupo B

Tras disputarse las tres primeras jornadas, los cuatro equipos del Grupo B se mantienen igualados en puntaje, lo que deja la serie completamente abierta. Universitario, ubicado en el tercer lugar por diferencia de goles, buscará sumar en Chile para escalar posiciones y meterse entre los dos primeros, que aseguran la clasificación a los octavos de final. A continuación, la tabla de posiciones:

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.
Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Crédito: Conmebol
07:22 hsHoy

Universitario vs Coquimbo Unido: posibles alineaciones

Universitario de Deportes: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jesús Castillo, Jairo Concha, Miguel Silveira, Andy Polo, José Carabalí; Sekou Gassama y y Alex Valera.

Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Bejamín Gazzolo, Manuel Fernández, Francisco Salinas, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Benjamín Chandía; Cristian Zavala, Alejandro Azocar y Nicolas Johanse.

07:22 hsHoy

Universitario vs Coquimbo Unido: canal TV del partido

La transmisión oficial del encuentro en Coquimbo estará a cargo de ESPN, señal internacional que posee los derechos de la Copa Libertadores 2026 en Perú y el resto de Sudamérica. El partido también podrá verse vía streaming a través de Disney+, disponible en dispositivos móviles y ordenadores mediante suscripción.

Asimismo, en Infobae Perú se realizará una cobertura completa del compromiso, con especial atención al rendimiento de Universitario. Las incidencias, goles, mejores jugadas, resumen, resultado y la tabla de posiciones del Grupo B estarán disponibles en la página web.

07:21 hsHoy

Universitario vs Coquimbo Unido: horario del partido

El enfrentamiento entre Universitario y Coquimbo Unido, por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026, se disputará este jueves 7 de mayo desde las 19:00 horas de Perú y 20:00 horas de Chile, según la programación oficial de la Conmebol. El duelo se disputará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, escenario donde el conjunto chileno ejercerá la localía y contará con el respaldo de su afición.

Universitario visita a Coquimbo Unido por la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2026.
Universitario visita a Coquimbo Unido por la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2026. Crédito: Prensa U
07:21 hsHoy

Universitario y un reto exigente en Chile

Después de un inicio complicado, Universitario de Deportes reaccionó con un triunfo ante Nacional de Uruguay y mantiene vivas sus opciones de clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, ahora afrontará una prueba exigente cuando visite a Coquimbo Unido en Chile, en un duelo clave para sus aspiraciones. Los ‘cremas’ están obligados a sumar para no perder más terreno en el Grupo B del torneo.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesCoquimbo UnidoCopa Libertadoresperu-deportes

Últimas noticias

Facundo Morando discrepa con elección de Mirian Patiño y señala a Esmeralda Sánchez como mejor líbero de Perú: “El Mundial la pone en otro lugar”

El técnico argentino subrayó el liderazgo de su jugadora, a quien consideró una pieza clave en la conquista del tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley

Facundo Morando discrepa con elección de Mirian Patiño y señala a Esmeralda Sánchez como mejor líbero de Perú: “El Mundial la pone en otro lugar”

¿Francisco Fydriszewski sigue siendo opción en Universitario? Los factores que condicionan su llegada para el Torneo Clausura

El delantero argentino tiene contrato con DIM de Colombia hasta finales del 2026, y era la alternativa preferida para Álvaro Barco, exdirectivo de la ‘U’

¿Francisco Fydriszewski sigue siendo opción en Universitario? Los factores que condicionan su llegada para el Torneo Clausura

Fichajes de San Martín EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Las ‘santas’ terminaron subcampeonas, y ahora se concentran en armar el mejor plantel para la siguiente temporada. Se oficializó la salida de Flavia Montes. Entérate de sus movimientos en el mercado de pases

Fichajes de San Martín EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Liga 1 responde con negativa a solicitud de FC Cajamarca para cambiar su sede de cara al duelo contra Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026

El elenco ‘azul y oro’ buscaba trasladar su localía a Lima o Trujillo para las fechas finales del campeonato peruano, pero la petición fue rechazada por la organización

Liga 1 responde con negativa a solicitud de FC Cajamarca para cambiar su sede de cara al duelo contra Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026

“Será mi nueva temporada”, el emotivo anuncio de Simone Scherer que confirma salida de San Martín la próxima Liga Peruana de Vóley

La voleibolista brasileña compartió una tierna publicación que emocionó a los hinchas de las ‘santas’ tras la obtención del subcampeonato en el torneo nacional

“Será mi nueva temporada”, el emotivo anuncio de Simone Scherer que confirma salida de San Martín la próxima Liga Peruana de Vóley

ÚLTIMAS NOTICIAS

Guillermo Francos: "El tema de Adorni tenía que haberse terminado mucho antes"

Guillermo Francos: "El tema de Adorni tenía que haberse terminado mucho antes"

La formación en realidad virtual ayuda a las personas autistas a enfrentarse a la policía

Las cirugías para perder peso caen más de un 20% a medida que los pacientes recurren a medicamentos GLP-1, según los expertos

Los niños que viven cerca de gasolineras tienen un mayor riesgo de cáncer, según un estudio

“Me hago la desmayada”: la insólita reacción de Nazarena Vélez por un blooper en una peluquería

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu habló tras el ataque de Israel en Beirut que abatió a un jefe de Hezbollah: “Ningún terrorista está exento de responsabilidad”

Netanyahu habló tras el ataque de Israel en Beirut que abatió a un jefe de Hezbollah: “Ningún terrorista está exento de responsabilidad”

El homenaje de Jane Fonda tras la muerte de Ted Turner, su “exmarido favorito”: “Lo amé con todo mi corazón”

Uruguay: condenan a hombre que ingresó a la azotea de la fiscal general, tiró una granada y disparó tres veces

Estados Unidos reactiva la deportación masiva y apunta a ciudades santuario

Escuelas cierran en Nueva Jersey por incendio: qué comunidades hispanas se ven afectadas y hasta cuándo

DEPORTES

River Plate visitará a Carabobo con el objetivo de mantener el liderazgo de su grupo en la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

River Plate visitará a Carabobo con el objetivo de mantener el liderazgo de su grupo en la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Platense recibirá a Peñarol en busca de una histórica clasificación a octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Impacto en la Fórmula 1: Red Bull habría elegido a una figura de otro equipo para reemplazar a Max Verstappen

Un defensor le pasó la pelota a su arquero y terminó en gol en contra: la insólita jugada en la Copa Sudamericana que es furor

El libro que revela los secretos del fútbol desde distintos ángulos: por qué la pelota no es esférica y el “efecto magnus” de la comba