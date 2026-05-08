Perú

La tierna sorpresa con la que Sasha Kapsunov reveló que será papá: Así reaccionó su hija Julieta al enterarse

El actor peruano compartió un emocionante video en el que su hija Julieta, de 11 años, descubre que tendrá un hermano, sorprendiendo a todos con su reacción llena de ternura y pura emoción familiar

Guardar
Google icon
Con un emotivo video de su hija mayor, el exconductor y actor de 'América Kids' y 'Al fondo hay sitio', Sasha Kapsunov, revela que será padre nuevamente después de 11 años. Aquí la reacción de la hermana mayor. Video: Instagram Sasha Kapsunov

Sasha Kapsunov, el recordado exintegrante de ‘América Kids’y actor conocido por su paso por ‘Al fondo hay sitio’ y ‘De vuelta al barrio’, conmovió a sus seguidores al anunciar que será padre por segunda vez. El actor de 32 años compartió la noticia a través de un emotivo video en redes sociales, cuya protagonista fue su hija mayor, Julieta, de 11 años, quien se enteró de la novedad al mismo tiempo que el público.

El clip, publicado en la cuenta de Instagram deSasha y su esposa Jocelyne Galarreta, muestra a Julieta abriendo dos regalos que sus padres le entregaron como parte de una sorpresa relacionada con un viaje familiar a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El primer regalo contenía entradas para un parque temático y una máscara, lo que no generó mayor emoción en la menor. Sin embargo, todo cambió cuando abrió la segunda caja.

Dentro encontró un papel que decía “Hola, hermanita”, acompañado de las fotografías de la ecografía que confirmaban el embarazo de su madre. La reacción de Julieta fue inmediata: se quedó helada por unos segundos antes de romper en llanto mientras sus padres se acercaban para abrazarla.

PUBLICIDAD

Sasha Kapsunov sonríe junto a su esposa, su hija Julieta y un perro, mientras muestran ecografías y un cartel anunciando un embarazo
El emotivo video en redes sociales muestra la reacción de Julieta, la hija mayor de Sasha Kapsunov, al enterarse del embarazo de su madre.

“Hace 11 años les diste vida a nuestras vidas, Julieta… y ahora nos acompañarás a vivir el amor más bonito: ser hermana mayor”, escribió Sasha en la descripción del video.

Un año de grandes celebraciones para la familia

El anuncio del segundo bebé llega apenas dos meses después de que Sasha Kapsunov y Jocelyne Galarreta celebraran su boda civil en marzo de 2026, luego de más de 14 años de relación. La ceremonia fue íntima y emotiva, con la presencia de familiares, amigos cercanos y varios excompañeros de ‘América Kids’, como Silvana Cañote, Manuela Camacho, Alejandro Roca Rey y Andrés Gavino. Uno de los momentos más recordados de la boda fue cuando Julieta se unió a sus padres en la pista de baile, generando una escena que emocionó a todos los presentes.

Jocelyne Galarreta, veterinaria de profesión, ha sido compañera de vida de Sasha desde hace más de una década. La pareja tuvo a Julieta en 2014, cuando el actor tenía apenas 21 años, y desde entonces construyeron una familia sólida antes de formalizar su unión.

El actor y exintegrante del programa infantil de América Televisión tuvo una ceremonia civil rodeada de amigos y familiares | Instagram / Sasha Kapsunov

Un actor con trayectoria en la televisión peruana

Sasha Kapsunov saltó a la fama siendo niño como integrante del programa ‘América Kids’ de América Televisión, donde interpretó al personaje de “Sasha” y se ganó el cariño del público infantil. Con el paso de los años, continuó su carrera en la actuación y en 2023 debutó en ‘Al fondo hay sitio’ como el doctor Fabián Cortez, personaje que compartía escenas con July Gonzales (Guadalupe Farfán) y cuya química con el personaje generó entusiasmo entre los fanáticos de la serie.

También formó parte del elenco de ‘De vuelta al barrio’, donde interpretó a Pichón Bravo en su juventud, y de ‘Así es la vida’. Actualmente, Kapsunov se dedica principalmente a la producción audiovisual a través de su empresa KapSac Producciones, especializada en contenido digital y uso de drones.

El anuncio del segundo bebé ha generado una ola de mensajes de felicitación de sus seguidores, colegas y excompañeros de ‘América Kids’, quienes celebraron la noticia en redes sociales. La llegada de este nuevo integrante a la familia Kapsunov-Galarreta promete ser uno de los momentos más especiales para una pareja que ha construido su historia con paciencia, amor y mucho trabajo.

Google icon

Temas Relacionados

Sasha KapsunovAmérica KidsAl fondo hay sitioperu-entretenimiento

Más Noticias

Diversificar cuando el mercado duda

En un portafolio concentrado, el desempeño de una sola operación puede afectar de forma relevante el resultado total. En un portafolio diversificado, el riesgo específico de cada operación pesa menos.

Diversificar cuando el mercado duda

Universitario 0-0 Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

El cuadro ‘crema’ afronta una dura prueba en Chile con la obligación de sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación en el Grupo B. Sigue aquí todas las incidencias del encuentro

Universitario 0-0 Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Raúl Fernández muestra su preferencia por Miguel Vargas para que se mantenga en la portería de Universitario: “Le ganó el puesto a Diego Romero”

El portero campeón con la ‘U’ en el 2009 apoya la continuidad de ‘Manotas’ pese a que inicialmente estaba del lado de ‘Chiquito’. “El fútbol es así, es competencia”, dijo

Raúl Fernández muestra su preferencia por Miguel Vargas para que se mantenga en la portería de Universitario: “Le ganó el puesto a Diego Romero”

Día de la Madre 2026: Lima celebra con una gran agenda de actividades gratuitas que incluye conciertos, talleres y más

La Municipalidad de Lima lanzó la campaña “Mamá: Energía que mueve Lima”, que busca homenajear a las madres por su rol en la familia y su aporte a la ciudad con actividades culturales y recreativas en espacios públicos

Día de la Madre 2026: Lima celebra con una gran agenda de actividades gratuitas que incluye conciertos, talleres y más

Poder Judicial rechaza pedido de detención preliminar contra Piero Corvetto por caso de presunta colusión

La resolución judicial también rechazó el levantamiento del secreto de las comunicaciones y la geolocalización de los teléfonos de los investigados

Poder Judicial rechaza pedido de detención preliminar contra Piero Corvetto por caso de presunta colusión
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Poder Judicial rechaza pedido de detención preliminar contra Piero Corvetto por caso de presunta colusión

Poder Judicial rechaza pedido de detención preliminar contra Piero Corvetto por caso de presunta colusión

Por segunda vez, el Congreso inhabilita por 10 años a Delia Espinoza, exfiscal que denunció ley de doble sueldo militar y policial

Expectativa por conocer el rival de Keiko Fujimori en segunda vuelta: la disputa sigue entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga

Delia Espinoza critica al JNE por auditoría electoral: “Está accediendo de manera parcial a las presiones”

Jefe interino de la ONPE sanciona a Fuerza Popular con casi 200 mil soles por malgastar dinero público

ENTRETENIMIENTO

Pamela López en ‘La Granja VIP’ confiesa que Christian Cueva no llamó ni visitó a su hijo en su cumpleaños

Pamela López en ‘La Granja VIP’ confiesa que Christian Cueva no llamó ni visitó a su hijo en su cumpleaños

Novia de Diego Chávarri lo habría perdonado y niega ruptura en redes tras polémica con Gabriela Herrera

Alejandra Baigorria asegura que las fechas especiales no le importan y Magaly Medina expone sus días felices: “Nadie le cree”

Magaly Medina expone audios desgarradores de vigilante tras liberación de conductora ebria en Trujillo: “Una miserable”

Magaly Medina expone dramático caso contra el doctor Hoshe Joo tras muerte de ingeniero de 40 años por cirugía bariátrica

DEPORTES

Universitario 0-0 Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Universitario 0-0 Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

“Han venido un millón de personas más que el año pasado”: Liga Peruana de Vóley vive auge histórico en asistencia

La reacción de Ignacio Buse a su formidable punto en el Masters 1000 de Roma que asombra en el circuito ATP: “Lindo momento”

Raúl Fernández muestra su preferencia por Miguel Vargas para que se mantenga en la portería de Universitario: “Le ganó el puesto a Diego Romero”

La Liga Peruana de Vóley podría salir de Lima: FPV planea disputar partidos en provincias y descentralizar el torneo