La tierna sorpresa con la que Sasha Kapsunov reveló que será papá: Así reaccionó su hija Julieta al enterarse

Con un emotivo video de su hija mayor, el exconductor y actor de 'América Kids' y 'Al fondo hay sitio', Sasha Kapsunov, revela que será padre nuevamente después de 11 años. Aquí la reacción de la hermana mayor. Video: Instagram Sasha Kapsunov

Sasha Kapsunov, el recordado exintegrante de ‘América Kids’y actor conocido por su paso por ‘Al fondo hay sitio’ y ‘De vuelta al barrio’, conmovió a sus seguidores al anunciar que será padre por segunda vez. El actor de 32 años compartió la noticia a través de un emotivo video en redes sociales, cuya protagonista fue su hija mayor, Julieta, de 11 años, quien se enteró de la novedad al mismo tiempo que el público.

El clip, publicado en la cuenta de Instagram deSasha y su esposa Jocelyne Galarreta, muestra a Julieta abriendo dos regalos que sus padres le entregaron como parte de una sorpresa relacionada con un viaje familiar a Estados Unidos.

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El primer regalo contenía entradas para un parque temático y una máscara, lo que no generó mayor emoción en la menor. Sin embargo, todo cambió cuando abrió la segunda caja.

Dentro encontró un papel que decía “Hola, hermanita”, acompañado de las fotografías de la ecografía que confirmaban el embarazo de su madre. La reacción de Julieta fue inmediata: se quedó helada por unos segundos antes de romper en llanto mientras sus padres se acercaban para abrazarla.

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El emotivo video en redes sociales muestra la reacción de Julieta, la hija mayor de Sasha Kapsunov, al enterarse del embarazo de su madre.

“Hace 11 años les diste vida a nuestras vidas, Julieta… y ahora nos acompañarás a vivir el amor más bonito: ser hermana mayor”, escribió Sasha en la descripción del video.

Un año de grandes celebraciones para la familia

El anuncio del segundo bebé llega apenas dos meses después de que Sasha Kapsunov y Jocelyne Galarreta celebraran su boda civil en marzo de 2026, luego de más de 14 años de relación. La ceremonia fue íntima y emotiva, con la presencia de familiares, amigos cercanos y varios excompañeros de ‘América Kids’, como Silvana Cañote, Manuela Camacho, Alejandro Roca Rey y Andrés Gavino. Uno de los momentos más recordados de la boda fue cuando Julieta se unió a sus padres en la pista de baile, generando una escena que emocionó a todos los presentes.

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Jocelyne Galarreta, veterinaria de profesión, ha sido compañera de vida de Sasha desde hace más de una década. La pareja tuvo a Julieta en 2014, cuando el actor tenía apenas 21 años, y desde entonces construyeron una familia sólida antes de formalizar su unión.

El actor y exintegrante del programa infantil de América Televisión tuvo una ceremonia civil rodeada de amigos y familiares | Instagram / Sasha Kapsunov

Un actor con trayectoria en la televisión peruana

Sasha Kapsunov saltó a la fama siendo niño como integrante del programa ‘América Kids’ de América Televisión, donde interpretó al personaje de “Sasha” y se ganó el cariño del público infantil. Con el paso de los años, continuó su carrera en la actuación y en 2023 debutó en ‘Al fondo hay sitio’ como el doctor Fabián Cortez, personaje que compartía escenas con July Gonzales (Guadalupe Farfán) y cuya química con el personaje generó entusiasmo entre los fanáticos de la serie.

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También formó parte del elenco de ‘De vuelta al barrio’, donde interpretó a Pichón Bravo en su juventud, y de ‘Así es la vida’. Actualmente, Kapsunov se dedica principalmente a la producción audiovisual a través de su empresa KapSac Producciones, especializada en contenido digital y uso de drones.

El anuncio del segundo bebé ha generado una ola de mensajes de felicitación de sus seguidores, colegas y excompañeros de ‘América Kids’, quienes celebraron la noticia en redes sociales. La llegada de este nuevo integrante a la familia Kapsunov-Galarreta promete ser uno de los momentos más especiales para una pareja que ha construido su historia con paciencia, amor y mucho trabajo.

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