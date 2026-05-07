Perú

Jesús Barco impacta con emotiva confesión en redes sociales: “No encuentro salida, perdón familia”

La pareja de Melissa Klug, sorprendió con un mensaje en redes donde admite atravesar una crisis emocional y pide perdón a su familia por sus errores y malas decisiones.

Guardar
Google icon
Jesús Barco impacta con emotiva confesión en redes sociales. IG
Jesús Barco impacta con emotiva confesión en redes sociales. IG

Jesús Barco, futbolista y pareja de Melissa Klug, sorprendió a sus seguidores al publicar un desgarrador mensaje en sus redes sociales, donde reconoce estar atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida.

El deportista, que recientemente fue apartado de Alianza Universidad de Huánuco tras un incidente disciplinario, se sinceró sobre su estado emocional y pidió perdón a su familia por las heridas causadas por sus decisiones.

PUBLICIDAD

El mensaje ha generado preocupación y empatía entre sus seguidores, quienes lo han acompañado con palabras de aliento y muestras de apoyo en este periodo de crisis personal y profesional.

Un mensaje que revela una profunda crisis personal

La publicación de Jesús Barco no dejó indiferente a nadie. En su extenso texto, el futbolista confiesa sentirse perdido y abrumado:

PUBLICIDAD

“Nunca pensé decir esto, pero llegué a un momento que nunca imaginé alcanzar. No soy de hacer esto, pero es mi única manera de soltar algunas cosas. Estoy en un momento nublado en mi vida sin encontrar respuestas”.

Barco reconoce el impacto de sus errores y la carga de la culpa: “Primero quiero pedirle perdón a mi familia en general por todo el daño que he causado a lo largo por mis malas decisiones. Estoy tratando de buscar salida, haciéndome millones de preguntas y no encuentro salida a lo que siento por mucho tiempo”.

Jesús Barco conmueve con mensaje sobre salud mental: “Estoy nublado y no encuentro respuestas, perdón familia”
Jesús Barco conmueve con mensaje sobre salud mental: “Estoy nublado y no encuentro respuestas, perdón familia”

Contexto: sanciones y altibajos en su carrera profesional

El difícil momento que atraviesa Jesús Barco se da luego de una serie de eventos que marcaron su vida profesional y personal. El mediocentro fue separado de Alianza Universidad de Huánuco tras ser captado, junto a otros futbolistas, en un centro recreacional durante la temporada de Liga 1, en horarios que coincidían con los entrenamientos del club.

A raíz de este hecho, Barco no ha logrado regresar a la actividad profesional y actualmente se dedica a colaboraciones con marcas a través de sus redes sociales. Su paso fugaz por el reality “La Granja VIP”, donde coincidió con Samahara Lobatón y, posteriormente, con Melissa Klug, fue visto como un intento de reencontrar estabilidad y nuevos aires.

Jesús Barco es eliminado de ‘La Granja VIP Perú’: Pati Lorena y Diego Chávarri se quedaron en el reality. Captura: Panamericana TV
Jesús Barco es eliminado de ‘La Granja VIP Perú’: Pati Lorena y Diego Chávarri se quedaron en el reality. Captura: Panamericana TV

Reflexión sobre la depresión y la importancia de pedir ayuda

En su mensaje, Barco no solo se disculpa, sino que también busca generar conciencia sobre la salud mental: “La depresión no siempre se ve y se sabe esconder bajo muchas formas. Yo sé que esto es de momento, solo necesito tiempo y saber encontrar muchas respuestas que hoy no las tengo”.

El futbolista resalta la importancia de no callar las emociones y de buscar ayuda en los momentos difíciles. “A veces pensamos tener la razón en muchas cosas y no nos damos cuenta que nos hundimos más. He causado muchas heridas a todos que me rompieron por completo por dentro y que no logro sanar y salir adelante”.

Un pedido de perdón a su hija y promesa de recuperación

Uno de los pasajes más emotivos del mensaje de Jesús Barco está dirigido a su hija, a quien le dedica palabras de amor y un compromiso de superación: “Hija de mi vida, perdóname por todo. No dudes que papá te ama y te amaré siempre y que me voy a recuperar. Yo quise tener una hija para darle lo mejor y que seas feliz siempre. Te prometo, aunque me cueste el mundo, te lo cumpliré. Te amo mi bebé, nuevamente perdón familia por todo”.

El mensaje deja en evidencia el peso emocional que carga el futbolista y su deseo de reconstruir los lazos familiares y personales.

Jesús Barco y Melissa Klug sonríen junto a su hija frente a una decoración de globos beige y blancos, con un pastel de dos pisos adornado con un lazo
Jesús Barco y Melissa Klug posan sonrientes con su hija en la celebración de cumpleaños de la empresaria (Instagram) (Imagen Ilustrativa Infobae)
Google icon

Temas Relacionados

Jesús Barcoperu-entretenimientoMelissa Klug

Más Noticias

Rafael López Aliaga anuncia que no jurará como Senador: ¿quién podría reemplazarlo, según especialista electoral?

La definición del eventual reemplazo dependerá del resultado oficial y de la diferencia de votos entre los candidatos del partido

Rafael López Aliaga anuncia que no jurará como Senador: ¿quién podría reemplazarlo, según especialista electoral?

Verano del 2027 podría registrar lluvias por encima de lo normal en la costa norte, advierte jefe del Senamhi de Piura y Tumbes

El organismo meteorológico anticipa precipitaciones superiores al promedio en diversas regiones costeras, mientras pide preparativos inmediatos ante posibles efectos en salud pública y actividades productivas

Verano del 2027 podría registrar lluvias por encima de lo normal en la costa norte, advierte jefe del Senamhi de Piura y Tumbes

Antauro Humala insiste en recuperar Arica “por la vía armada” y periodista chilena lo frena en vivo: “No estamos en el siglo XIX”

Una entrevista en el canal Chilevisión se volvió tensa luego de que el líder etnocacerista defendiera una eventual confrontación si fracasa una salida diplomática

Antauro Humala insiste en recuperar Arica “por la vía armada” y periodista chilena lo frena en vivo: “No estamos en el siglo XIX”

PSG vs Arsenal: día, hora y canal tv en Perú del partido en Budapest por final de Champions League 2026

El cuadro parisino que dirige Luis Enrique sacó boleto por segunda edición consecutiva; mientras que los ’gunners’ se instalaron luego de 20 años de ausencia en el juego por el título

PSG vs Arsenal: día, hora y canal tv en Perú del partido en Budapest por final de Champions League 2026

Vasco Madueño revela con emoción sobre Guillermo Dávila: “Nos tenemos el uno al otro” en un momento familiar importante

Después de años marcados por el distanciamiento, el cantante venezolano y su hijo peruano sellan su reconciliación sobre el escenario, dispuestos a compartir su historia y música en dos fechas imperdibles para el Día de la Madre

Vasco Madueño revela con emoción sobre Guillermo Dávila: “Nos tenemos el uno al otro” en un momento familiar importante
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga anuncia que no jurará como Senador: ¿quién podría reemplazarlo, según especialista electoral?

Rafael López Aliaga anuncia que no jurará como Senador: ¿quién podría reemplazarlo, según especialista electoral?

Antauro Humala insiste en recuperar Arica “por la vía armada” y periodista chilena lo frena en vivo: “No estamos en el siglo XIX”

Rafael López Aliaga amenaza a Keiko Fujimori y al jefe del JNE: “Si proclama segunda vuelta, haremos una marcha de los cuatro suyos”

Piero Corvetto confronta al jefe del JNE: “Sus afirmaciones no son correctas. En ningún momento he mentido”

Ilich López asegura tener votos necesarios para destituir a José Balcázar: más congresistas respaldan su moción

ENTRETENIMIENTO

Vasco Madueño revela con emoción sobre Guillermo Dávila: “Nos tenemos el uno al otro” en un momento familiar importante

Vasco Madueño revela con emoción sobre Guillermo Dávila: “Nos tenemos el uno al otro” en un momento familiar importante

Natalie Vértiz cuenta cómo dio el primer paso en su relación con Yaco Eskenazi: “Yo lancé el primer cumplido”

Alejandra Baigorria rompe el silencio sobre su amistad con Vania Bludau tras polémico ampay de Said Palao y Mario Irivarren

Día de la Madre 2026: conciertos y espectáculos para celebrar a mamá

Jorge Luna y Ricardo Mendoza demandan a Indecopi por marca ‘Hablando Huevadas’ y es admitida: “Voy a ir hasta las últimas”

DEPORTES

Claudio Pizarro reivindica su importancia en la selección nacional: “Creo que hice mucho para que Perú vaya a un Mundial”

Claudio Pizarro reivindica su importancia en la selección nacional: “Creo que hice mucho para que Perú vaya a un Mundial”

PSG vs Arsenal: día, hora y canal tv en Perú del partido en Budapest por final de Champions League 2026

Bassco Soyer decide la clasificación de Gil Vicente a cuartos de final de la Liga Revelação: notable desempeño goleador contra Sporting Lisboa

Universitario hace oficial la renovación de Catherine Flood, segunda máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido: partido en Chile por fecha 4 del Grupo B de Copa Libertadores 2026