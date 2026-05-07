Jesús Barco impacta con emotiva confesión en redes sociales: “No encuentro salida, perdón familia”

Jesús Barco impacta con emotiva confesión en redes sociales. IG

Jesús Barco, futbolista y pareja de Melissa Klug, sorprendió a sus seguidores al publicar un desgarrador mensaje en sus redes sociales, donde reconoce estar atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida.

El deportista, que recientemente fue apartado de Alianza Universidad de Huánuco tras un incidente disciplinario, se sinceró sobre su estado emocional y pidió perdón a su familia por las heridas causadas por sus decisiones.

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El mensaje ha generado preocupación y empatía entre sus seguidores, quienes lo han acompañado con palabras de aliento y muestras de apoyo en este periodo de crisis personal y profesional.

Un mensaje que revela una profunda crisis personal

La publicación de Jesús Barco no dejó indiferente a nadie. En su extenso texto, el futbolista confiesa sentirse perdido y abrumado:

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“Nunca pensé decir esto, pero llegué a un momento que nunca imaginé alcanzar. No soy de hacer esto, pero es mi única manera de soltar algunas cosas. Estoy en un momento nublado en mi vida sin encontrar respuestas”.

Barco reconoce el impacto de sus errores y la carga de la culpa: “Primero quiero pedirle perdón a mi familia en general por todo el daño que he causado a lo largo por mis malas decisiones. Estoy tratando de buscar salida, haciéndome millones de preguntas y no encuentro salida a lo que siento por mucho tiempo”.

Jesús Barco conmueve con mensaje sobre salud mental: “Estoy nublado y no encuentro respuestas, perdón familia”

Contexto: sanciones y altibajos en su carrera profesional

El difícil momento que atraviesa Jesús Barco se da luego de una serie de eventos que marcaron su vida profesional y personal. El mediocentro fue separado de Alianza Universidad de Huánuco tras ser captado, junto a otros futbolistas, en un centro recreacional durante la temporada de Liga 1, en horarios que coincidían con los entrenamientos del club.

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A raíz de este hecho, Barco no ha logrado regresar a la actividad profesional y actualmente se dedica a colaboraciones con marcas a través de sus redes sociales. Su paso fugaz por el reality “La Granja VIP”, donde coincidió con Samahara Lobatón y, posteriormente, con Melissa Klug, fue visto como un intento de reencontrar estabilidad y nuevos aires.

Jesús Barco es eliminado de ‘La Granja VIP Perú’: Pati Lorena y Diego Chávarri se quedaron en el reality. Captura: Panamericana TV

Reflexión sobre la depresión y la importancia de pedir ayuda

En su mensaje, Barco no solo se disculpa, sino que también busca generar conciencia sobre la salud mental: “La depresión no siempre se ve y se sabe esconder bajo muchas formas. Yo sé que esto es de momento, solo necesito tiempo y saber encontrar muchas respuestas que hoy no las tengo”.

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El futbolista resalta la importancia de no callar las emociones y de buscar ayuda en los momentos difíciles. “A veces pensamos tener la razón en muchas cosas y no nos damos cuenta que nos hundimos más. He causado muchas heridas a todos que me rompieron por completo por dentro y que no logro sanar y salir adelante”.

Un pedido de perdón a su hija y promesa de recuperación

Uno de los pasajes más emotivos del mensaje de Jesús Barco está dirigido a su hija, a quien le dedica palabras de amor y un compromiso de superación: “Hija de mi vida, perdóname por todo. No dudes que papá te ama y te amaré siempre y que me voy a recuperar. Yo quise tener una hija para darle lo mejor y que seas feliz siempre. Te prometo, aunque me cueste el mundo, te lo cumpliré. Te amo mi bebé, nuevamente perdón familia por todo”.

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El mensaje deja en evidencia el peso emocional que carga el futbolista y su deseo de reconstruir los lazos familiares y personales.

Jesús Barco y Melissa Klug posan sonrientes con su hija en la celebración de cumpleaños de la empresaria (Instagram) (Imagen Ilustrativa Infobae)